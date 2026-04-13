兼務人事の負担軽減「自社の採用担当のような存在」に。株式会社サンコウ・トータル・サービスの導入事例を公開しました。

株式会社アールナイン

企業の採用・人材育成を支援する株式会社アールナイン（本社：東京都港区、代表取締役：長井亮、以下アールナイン）は、施設警備業を営む株式会社サンコウ・トータル・サービス（本社：千葉県成田市、代表取締役：玉榮信子）の採用支援事例を公開いたしました。同社では採用担当者が「兼務」で、採用活動に十分な時間を割けない課題を抱えていました。当社は一次面接代行など幅広くご支援し、「自社の採用担当のように安心して任せられる存在」と高い評価をいただきました。導入の背景や課題、具体的な支援内容や変化を詳しくご紹介しています。

▼導入事例記事の全文

https://r09.jp/case-study/29678/

▼アールナインの採用代行（RPO）とは

アールナインの採用代行（RPO）は、1500名以上の採用プロフェッショナルの中から、課題に最適なチームを編成し、戦略から実務まで企業の採用活動を支援します。新卒採用・中途採用を問わず800社を超える支援実績があり、大手企業への支援実績も豊富です。

▼アールナインの採用代行

https://r09.jp/

▼会社説明資料&採用代行サービス「人事ライト」資料はこちら！

https://r09.jp/download-contents/19116/

株式会社サンコウ・トータル・サービス 様

▼導入前の課題

同社では、採用担当者が、他の業務を兼務しています。その中で、新卒とアルバイトの採用を並行して進める採用活動に負荷がかかっていました。

１. 求人出稿～面接～内定までの各工程に時間がかかる

採用は「求人を出したら終わり」ではなく、面接日程の調整、候補者とのやりとり、社内との調整、評価の入力など、細かい作業が多数発生します。兼業で担当していると、同時に進めるのが難しく、本来会うべき候補者に十分な時間を使えなくなる問題がありました。

２. 応募後の初動対応が遅れ、機会損失に

応募が来てもすぐに対応できないと、候補者が別の企業に先に決めてしまったり、連絡が途切れてしまったりします。売り手の採用市場はスピードが勝負となりますが、マンパワー不足から難しい状況でした。

３. ATS未導入のため、採用状況の全体像が見えない

採用管理システム（ATS）がないと「今どの候補者が面接待ちなのか」「何人応募が来ているのか」などが一目で分かりません。メールを追いかけて把握するしかなく、誰がどこまで対応しているのか把握しづらく、状況把握のスピードアップが課題でした。

４.媒体選定・求人改善など、採用ノウハウ不足による難しさ

求人媒体はいまや数十種類あり、どこに出せば狙った人に届くのか、どう書けば応募が増えるのかは専門性が必要です。兼業の担当者だけではその判断が難しく、「せっかくお金をかけても応募が来ない」といった問題がありました。また、安心や信頼を重んずる警備業だからこそ「一度は会って判断したい」という採用文化もあり、対面による一次面接にかかる時間の捻出が特に大きな課題でした。

▼ご支援内容

アールナインは、採用担当者の負担軽減と品質向上の双方を目的に、以下のような工程を丁寧に伴走しながら支援しました。

・オンラインでの一次面接代行（人物要件のすり合わせ／面接シート作成／丁寧なフィードバック）

・応募後すぐに面接につなげられる体制の構築（調整可能な日程を共有し、候補者自身が面接日を選択できる仕組みを整備）

・進捗管理表の作成・運用（ATS未導入企業向け）

・月2回の定例ミーティングによる進捗共有と状況把握

・Slackを活用した日々の連携

・求人票の改善提案／既存媒体の改善サポート

・媒体担当者との連絡調整の代行

・ダイレクトリクルーティングの導入提案（成果報酬型）

・オンライン説明会の代行（別サービス）

・候補者へ送るオファー文章の作成

※面接の際に使用する個人情報に関しましては、業務の遂行に必要な最小限の範囲でのみ共有され、厳重に取り扱っております。詳しくは弊社の情報セキュリティ基本方針をご確認ください。

▼導入後の効果・ご支援への評価（採用ご担当者様より）

・本当に「自社の採用担当」だと思っています

一次面接をお願いした際、事前に伝えた質問内容や求める人物像まで丁寧に汲み取って対応してくれました。合わない場合も「どこが違ったのか」を書いてくれ、判断しやすかったです。おかげで二次面接では「会いたい人だけ」に絞られた状態になり、無駄のない選考ができるようになりました。

・ 連携がスムーズで、安心して任せられました

Slackでのやり取りに加え、月2回の定例ミーティングで口頭確認もしています。情報共有がとてもスムーズでした。応募後の最初の対応もかなり早くなり、せっかくの応募者を逃してしまう場面が減ったと思います。

・ 進捗が「見える化」され、社内からも評価されました

候補者の情報を管理するシステム（ATS）なしの環境でも、進捗管理表のおかげで状況がひと目でわかるようになりました。経営会議でも「採用の進捗が把握しやすくなった」と言われ、現場からも「応募が増えて助かっている」と声をもらっています。

・ 兼業体制の中で、精神的な負担が本当に軽くなりました

普段は採用以外の業務も抱えており、正直「採用だけ」に向き合う余裕がありませんでした。まるで「採用専門部署」ができたような感覚で頼れる存在ができ、精神的な負担はかなり軽くなりました。

■株式会社アールナイン 会社概要

～人が介在することで、【活き生き】と働ける世界を～

採用、人材育成、社員の定着など企業が抱える様々な課題を人事・採用・教育など各分野で豊富な経験を持つ当社の人材プロフェッショナル（約1,500名）が介在して解決。個人や組織の選択肢、可能性が広がるよう支援します。企業のお悩みに合わせたサービス提供で2009年の設立以来、約800社の企業と取引があります。

社 名：株式会社アールナイン（R09） https://r09.jp/

代 表：長井 亮(ながい りょう)

設 立：2009年7月10日

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 35階

事業内容：採用コンサルティング、採用実務アウトソーシング、社外面談代行、教育研修

国際キャリアコンサルティング協会運営（https://icca-japan.or.jp/）

T E L：03-6205-4499

F A X：03-6800-2033

E -MAIL：r09-press@r09.jp