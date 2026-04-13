原菜乃華さん登壇！“王道炒め“調理に初挑戦！「プリマハム“香薫(R)あらびきポーク”新TVCM発表会」を開催

プリマハム株式会社

1931年の創業以来、ハム・ソーセージづくりを通じて「おいしさと感動」を追求し、常に安心・安全を第一に、お客様の健やかな食生活を支える商品提供に努めているプリマハム株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長：千葉尚登、以下プリマハム）は、ロングセラー商品「香薫(R)あらびきポーク」の新TVCMを4月20日（月）より全国で順次放映開始予定です。これを記念して、4月13日（月）には、TVCMに出演している原菜乃華さんをゲストに迎えたPRイベントを開催しました。

ご挨拶と新CM放映

発表会冒頭では、プリマハム代表取締役会長の千葉尚登が登壇し、香薫(R)ブランドについて言及しました。香薫(R)の販売状況に触れるとともに、“原点回帰”として香薫(R)の特長や魅力を伝えていく考えを示し、ロイヤルカスタマーの拡大を目指す方針について説明しました。あわせて、新TVCMの制作背景および狙いについても触れ、「価格のバランスの良さ、そして商品への信頼感をコアな価値に据え、プリマハムのファンを増やしていくことが今回の大きな目的です。2026年度の新CMでは『2つのかおり』を前面に訴求しており、2つのかおりの良さこそがおいしさの本質であることを改めて再認識いただきたいと考えております。また、ブランドとの親和性が非常に高いことから、新たなイメージキャラクターとして原菜乃華さんを起用いたしました」と述べました。続いて、今回初めての放映となるTVCM「かおりの香薫篇」が上映されました。

CM上映後、MCの呼びかけにより、原菜乃華さんがプリマハム香薫キャラクター、あらびき星人「ソップリン」と仲良く腕を組んで登場。原さんは「香薫(R)の幸せな香りを、今日はお届けしに来ました！」とチャーミングにコメントしました。その後、CMの見どころや撮影エピソードについて、「セットがとても可愛らしく、実は後ろで流れている歌も私が実際に歌わせていただきました。おなじみの曲を歌うことができて、とてもうれしかったです。また、撮影現場も非常に和気あいあいとした雰囲気でした」と満面の笑みで語りました。

「王道炒め」に挑戦！

続いて、プリマハムのホームページで紹介している“おいしい食べ方”の中から、「王道炒め」に原菜乃華さんが挑戦する調理企画が行われました。普段料理をあまりしないという原さんは「朝から焼くだけでこんなに美味しいご飯が食べられるのは嬉しいですね。私のように不器用な方でも、これなら簡単に挑戦できそうです。朝食だけでなく、お弁当に入れてピクニックなどに持って行くのも楽しそう！」とコメントしながら調理を進めました。

完成した「王道炒め」については、代表取締役会長の千葉尚登が試食を行い、その出来栄えを判定。

その後、判定札による評価が行われ、結果は“○”に。会場からは拍手が起こりました。結果を受けて原さんは、「よかった…！本当に緊張しました」と笑顔を見せました。続けて千葉は「香薫(R)は生でも食べられますが、焼くことで脂の旨みが引き立ち、より一層おいしくなります。原さんに作っていただいたのでより一層おいしいです！」と述べ、出来栄えに太鼓判を押しました。

原菜乃華さん、“香薫マスター”を目指しフリップクイズにチャレンジ

幼い頃から香薫(R)を食べて育ったという原菜乃華さんに、“香薫マスター”を目指していただくべく、香薫(R)にまつわるフリップクイズに挑戦していただきました。まず「香薫(R)に使われているスパイスは何種類？」という問題が出題され、原さんは見事「11種類」と正解。原さんは「だからこそ香りが豊かなんですね」とコメント。CM撮影時に実際に食べた際の印象にも触れ、「袋を開けた瞬間から良いかおりが広がり、さすが香薫(R)だなと思いました」と語りました。続いて「香薫(R)を燻製する際に使用しているスモーク材は？」という質問には「桜スモーク材」と自信たっぷりに回答。回答を受けてMCから「今年の桜はご覧になりましたか？」と聞かれると、原さんは「お仕事の撮影で見る機会はあったのですが、プライベートでお花見やピクニックに行きたいと思っているうちに、もう散ってしまいましたね…来年こそは絶対行きたいです！」と笑顔で語りました。次に、「香薫(R)の日はいつでしょう？」という問題では、自信ありげにフリップへ、「5月9日」と記入し、見事正解しました。MCから「“こう(5)・くん(9)”の語呂合わせにちなんで制定されています」と説明があると、原さんは「語呂合わせが素敵ですね」と笑顔で反応しました。原さんは見事全問正解を果たし、“香薫マスター”の称号を手にしました。

最後に、原さんから「小さいころから食べている大好きな『香薫(R)あらびきポーク』の魅力を、こうしてお届けできてとても嬉しいです。すでに“香薫派”の方も、これからの方も、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」と温かいメッセージが贈られ、発表会は大きな拍手に包まれながら幕を閉じました。

プリマハム株式会社は、1931年の創業以来、ハム・ソーセージをはじめとした食品の製造・販売を通じて、「おいしさと感動」を追求し、常に安心・安全を第一に、お客様の健やかな食生活を支える商品提供に努めています。なかでも「香薫(R)」は、11種類のスパイスによる豊かな香りを特長とし、多くのお客様に支持されている商品です。今後の展開にもご期待ください。

最後に、原さんから「小さいころから食べている大好きな『香薫(R)あらびきポーク』の魅力を、こうしてお届けできてとても嬉しいです。すでに“香薫派”の方も、これからの方も、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」と温かいメッセージが贈られ、発表会は大きな拍手に包まれながら幕を閉じました。

「香薫(R)」について

「香薫(R) 」は、プリマハム株式会社を代表する人気ブランドで、香りとジューシーな味わいが特長のシリーズです。看板商品である「香薫(R)あらびきポークウインナー」は、フライパンで焼いたときに広がる香りと、パリッとした食感、肉のうまみを楽しめる商品として多くの家庭で親しまれています。

また、「香薫(R)あらびきポークウインナー」に加え、「香薫(R)あらびきポーク 大袋」、「香薫(R)あらびきミニステーキ」、「香薫(R)あらびきステーキ」など、食卓やお弁当、さまざまな料理シーンで楽しめるラインナップを展開。用途や食べ方に合わせて選べるシリーズとして、多くの方に支持されています。

プリマハムについて

プリマハム株式会社は、1931年の創業以来、ハム・ソーセージをはじめとした食品の製造・販売を通じて、 「おいしさと感動」を追求し、常に安心・安全を第一に、お客様の健やかな食生活を支える商品提供に努めています。なかでも「香薫(R) 」は、11種類のスパイスによる豊かな香りを特長とし、多くのお客様に支持されている商品です。今後の展開にもご期待ください。

発売以来多くのお客様に親しまれている「香薫(R)あらびきポーク」を製造・販売するプリマハム株式会社は、1931年の創業以来、ハム・ソーセージを中心に多彩な商品を展開し、日本の食卓に“おいしさと感動、安心と安全”を届けてきました。素材や製法にこだわった「香薫(R)あらびきポーク」は、豊かな香りとジューシーなおいしさで、長きにわたり幅広い世代から親しまれ続けています。

社名 ：プリマハム株式会社

創業年月日 ：1931年9月1日

資本金 ：79億800万円

代表取締役会長：千葉 尚登

従業員数 ：1,124名（992名）

住所：

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番2号

公式HP ：https://www.primaham.co.jp/(https://www.primaham.co.jp/)