【ウェスティンホテル東京】龍天門「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」龍天門のスターアイテムを揃えた前菜や蒸したて点心・香港ローカルスイーツ・抹茶スイーツの華やぎに浸る初夏のひととき

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年5月1日（金）から2026年6月30日（火）までの期間、広東料理「龍天門」にて、新緑が美しい初夏にふさわしい、広東スタイルの「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」を平日限定でご提供いたします。蒸したての本格点心を含むセイボリー10品と、香港スイーツを含む抹茶を主役にしたスイーツ10品、全20種類を香り高い中国茶とともに堪能いただけます。

広東料理「龍天門」の『飲茶 アフタヌーンティー“抹茶&香港ディライツ”』（イメージ）

龍天門「飲茶アフタヌーンティー“抹茶&香港ディライツ”」

蒸したて点心と香港スイーツを楽しむ優雅な午後

広東料理の神髄を余すところなく表現しながら創造性あふれる料理を提供する広東料理「龍天門」では、「飲茶アフタヌーンティー”抹茶&香港ディライツ“」を平日限定でご提供いたします。

本アフタヌーンティーでは、セイボリー10品、スイーツ10品の全20種類で構成。春にご好評をいただいた内容をベースにしながら、スイーツを中心に装いを新たにし、初夏にふさわしい“抹茶&香港ディライツ”をテーマに仕立てました。セイボリーには、爽やかな酸味が広がる「東京ミニトマトの桂花陳酒漬け」や甘酸っぱいコントラストが心地よい「パイナップル入り酢豚」、焼き物師が手掛ける香ばしく焼き上げた「クリスピーポークのチャイナバーガー」など龍天門で人気を誇る前菜をご用意。さらに点心師が当メニューのために腕を振るう点心は、飲茶ならではの楽しさを体感いただけるワゴンスタイルでご提供。ぷりっとした食感と旨みが際立つ「XO醤添えモンゴウイカ焼売」や、濃厚な蟹の風味が広がる「ズワイガニのプレミアム小籠包」など、アフタヌーンティーでしか味わえない特別仕様でお届けいたします。

スイーツは、香港の伝統菓子に加え、初夏を感じる抹茶を主役にアレンジしたラインナップでご用意。卵とミルクが芳醇な香りの「マカオエッグタルト」をはじめ、外はカリッと中はふんわり焼き上げた「香港エッグワッフル チョコレート 苺 コムハニー添え」や、愛らしい「アニマル饅頭」、濃厚でなめらかな「抹茶ブリュレ」、ほろ苦さと甘みが重なる「抹茶プリンと杏仁豆腐のデュオ 文旦の香り添え」も揃え、最後のひと口まで龍天門の世界観に浸っていただけます。

ドリンクは、菊花茶やレモングラス、ペパーミントをブレンドした龍天門オリジナルのハーブティーをはじめ、金芽紅茶や鉄観音烏龍茶などの本格中国茶、TWGティー2種など全9種類をフリーフローでご提供。点心の繊細な旨みや香港スイーツの奥行きをやさしく引き立てます。

さらに、ご希望に応じて、不動の人気を誇る「くるみ入り小さな担々麺」または「叉焼入り炒飯」をオプションでご用意し、より充実したひとときをお楽しみいただけます。

蒸したて点心、抹茶、そして香港スイーツの華やぎが重なり合うひととき。伝統を大切にしながら現代の感性を取り入れた龍天門ならではの平日限定アフタヌーンティーをご堪能ください。

飲茶アフタヌーンティー“抹茶&香港ディライツ”（イメージ）- 期間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）※平日限定- 時間：１.14:00～16:00 ２.14:30～16:30 ※2時間制（30分前にL.O.）- 料金：\8,200（税・サービス込）- 数量：1日限定20食- 場所：広東料理「龍天門」（2F）- H P：https://www.ryutenmontokyo.com/jp/(https://www.ryutenmontokyo.com/jp/)- 予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve)

※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

【スイーツ】全10品

・龍天門自慢のマカオエッグタルト

・アニマル饅頭

・香港エッグワッフル チョコレート 苺 コムハニー添え

・抹茶プリンと杏仁豆腐のデュオ 文旦の香り添え

・抹茶ココナッツ大福最中

・ひよこ型のパイナップルケーキ

・苺の抹茶チョコレートディップ

・タピオカ抹茶ミルク乾杯スタイルで

・抹茶ブリュレ

・抹茶とマンゴープリンのグラスデザート

スイーツ（イメージ）

【セイボリー】全10品

●前菜

・東京ミニトマトの桂花陳酒漬け・クラゲのレモン豆板醤漬け

・黒酢の芳醇な香りとオリジナルラー油の“よだれ鶏”

・パイナップル入り酢豚

・海老の発酵調味料 麹のチリソース炒め

・龍天門自慢の焼き物クリスピーポークのチャイナバーガー

セイボリー（イメージ）

●飲茶（焼き＆揚げ点心）

・海老揚げ餃子マンゴーマヨネーズ

・香港蒸しクレープ“腸粉”

●飲茶ワゴン（蒸し点心）

点心師のアフタヌーンティー仕立てのプレミアム点心

・飛び魚卵のせほうれん草の海老蒸し餃子

・XO醤添えモンゴウイカ焼売

・ズワイガニのプレミアム小籠包

飲茶アフタヌーンティー（イメージ）

【お食事】（オプション）

・名物くるみ入り小さな担々麺 \800

・叉焼入り炒飯 \600

お食事（イメージ）

【ティーセレクション】※フリーフロー

オリジナルハーブティーやポットでご提供する中国茶、TWGのティー2種類など、合計9種類のドリンクをフリーフローでご用意いたします。

●レコメンドドリンク

・龍天門オリジナルブレンドハーブティー（甘菊花、レモングラス、ペパーミント、レモンバーム）

オリジナルハーブティー（イメージ）

●中国茶

・鉄観音烏龍茶（アイス・ポット）

・金芽紅茶（アイス・ポット）

・新昌龍井 中国緑茶（ポット）

・茉莉花茶（アイス）

●TWGティー（ポット）

・ゲイシャブロッサムティー

・フレンチアールグレイ

広東料理「龍天門」広東料理「龍天門」

ご予約・お問い合わせ：

広東料理「龍天門」Tel.03-5423-7787

HP : https://www.ryutenmontokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。