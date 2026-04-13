SNSで話題の「手がクリームパン」、楽曲がショートドラマアプリ「BUMP」独占配信作品の主題歌に決定

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

スターミュージック・エンタテインメント所属アーティスト「手がクリームパン」の楽曲『本気で恋してたって話』が、ショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信されるオリジナルドラマ『ファースト・シュート～約束の２人～』の主題歌に起用されました。

SNSを中心に活動し、若年層から支持を集めるアーティスト「手がクリームパン」。

楽曲『本気で恋してたって話』が、ショートドラマアプリ「BUMP」にて配信されるオリジナルドラマ『ファースト・シュート～約束の２人～』の主題歌として作品を彩ります。

本作品は、2026年3月4日（水）18:00より独占配信を開始。総ダウンロード数300万回を超える「BUMP」にて展開される本作は、幼馴染同士のすれ違う想いを描いた青春ラブストーリーです。

主演には、グローバルボーイズグループDXTEENの大久保波留、ヒロインには牧野羽咲を迎え、純粋な恋心と切なさが交錯する物語が描かれます。

本楽曲の持つ切なくも共感性の高い表現が、作品の世界観をより一層引き立てます。

配信情報

主題歌情報

手がクリームパンコメント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12020/table/431_1_471a4da5b98c244fd470c4e79a34acb8.jpg?v=202604130551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12020/table/431_2_951ebe35416c158e3d3ca5dbf1a29fcc.jpg?v=202604130551 ]

「今回、BUMPさんの素敵なドラマ『ファースト・シュート～約束の２人～』の主題歌に選んでいただき、本当に光栄です！

第1話の始まりから、最終話のラストまで私の楽曲が寄り添えることがとても嬉しいです。

ドラマのストーリーと一緒に、ぜひ楽曲の歌詞やメロディも楽しんでいただけたらと思います。

多くの方に届いていると思うと、ワクワクします！」

手がクリームパン

2020年、TikTokにオリジナル曲の弾き語り動画を投稿。

実話から生まれた等身大のラブソングが中高生の間で話題になる。SNSでファンから届いた恋愛相談をもとに書き下ろした楽曲も反響を生み【歩幅を合わせて向き合い音楽で返す】姿にファンが集まっている。2021年12月にデジタルリリースした「会いたいな」はLINE MUSICリアルタイムランキング2位、Spotifyバイラルチャートイン。活動の幅が大きく広がり、2022年春に放送されたTBSドラマストリーム『パパとムスメの７日間』のオープニングテーマに抜擢された。2025年5月17日にはニッポン放送「手がクリームパンのオールナイトニッポン0(ZERO)」にてパーソナリティーを担当。

勢いそのままに、5月24日にWWWXにて開催した2nd Oneman Live「steps」にて顔出しをして活動をしていくことを決意。先日、初の東名阪ツアーを完走するなど、SNSから飛び出したリアルな姿での活動の幅がますます大きく広がっている。



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