【和歌山】見て、作って、味わおう！GWは日本一の梅の里で感動の梅体験を 株式会社千里庵
千里庵の人気商品【梅のいろどりアソート】の10種類からお好みの2種を選んで作る「My梅おにぎり」
家族で体験 梅シロップと感動をお持ち帰り！
１.まずは梅畑で旬の南高青梅にちょこっとふれる、フレッシュ体験をお楽しみ頂きます。
２.みなべ町の*「おにぎり条例」を知って、My梅おにぎりを結びます🍙
今回のMy梅おにぎり作りでは、千里庵の人気商品【梅のいろどりアソート】の10種類からお好みの2種を選んで「究極のMy梅おにぎり」にチャレンジ！
３.冷凍南高梅でMy梅シロップを手作り！香り高いMy梅シロップをお持ち帰りいただけます
*梅の里・みなべ町には全国でも珍しい「梅干しでおにぎり条例」があります。
地元の小学生たちは自分でおにぎりを作り、梅の力と郷土の誇りを学んでいます。
実が膨らむ「梅の成長途中」をちょこっと触る体験
親子で「Myおにぎり」づくり♪
味もタイパも最高の梅シロップづくり
イベント詳細
【開催日】：2026年5月4日（月）・5月５日（火）
【時間】１.部10:00～11:30
２.部12:30～14:00
- 参加費:大人5,000円税込【子供(小、中学生)1人無料】
追加子供2,500円
※参加費は全ての材料費込み(お一人につき、梅シロップ１本をお持ち帰りいただけます)
※子供の対象年齢は小中学生。高校生は【大人料金】になります。
未就学のお子様は体験の対象外です。
- 支払い方法:当日徴収
- 所要時間:1.5時間 (梅畑見学・梅おにぎり作り・梅シロップ作り）
- 締め切り：2026年5月3日 一日１０組限定！（最小催行人数４名）
※動きやすい服、靴（雨具）でご参加下さい
※体調不良の方は参加をご遠慮下さい。
スケジュール
１.部10:00までに梅の店千里庵に集合 参加費お支払（千里庵店舗）
２.部12:30までに梅の店千里庵に集合 参加費お支払（千里庵店舗）
＊定刻になりましたら、スタートいたします。
１.10:10 ～10:30 ２.12:40 ～13:00 【梅畑見学】（千里庵横梅畑）
千里庵すぐ隣の畑で、宝石のような青梅にちょこっとふれる体験！
（雨天の場合は見学のみです）
１.10:40 ～11:00 ２.13:10 ～ 13:30【Myシロップ作り】（イベントスペース）
冷凍南高青梅で、失敗しづらいのに「感動の美味しさ」「タイパ最高」の
シロップ作りにチャレンジしていただきます！
お持ち帰り後、1～３週間で果汁がたっぷりのおいしい梅シロップが楽しめます。
最後には思わず誰かに見せたくなるようなMyラベルを作成して貼り付け、世界に一つ
だけのオリジナル梅シロップが完成！
１.11:00∼11:30 ２.13:30 ~ 14:00【My梅おにぎり作り】（イベントスペース）
千里庵の人気商品【梅のいろどりアソート】（10種）から2個選んで握ります。
世界に一つだけのMy梅おにぎりを出来たてほやほやで試食していただきます。
梅シロップ、梅おにぎりが美味しく出来るコツを、日本一の梅の里でお店を営む
千里庵ならではのアドバイスを致します！
１.11:30～ ２.14:00～ 【お買い物タイム】（千里庵店舗）
イベントの最後にはお待ちかねお買い物タイム！
体験で使用した【梅のいろどりアソート】など、ご自宅用やお土産、プレゼントなど
にも大変ご好評の梅商品を数多く取りそろえております。
ごゆっくりお買い物をお楽しみください。
「ハッピー」を自宅に持ち帰ろう
体験でお作りいただく「My梅シロップ」は瓶ごとお持ち帰りいただけます。
冷凍南高梅を使っているから、熟成がとってもスピーディーなのが今回体験でお作りいただく
梅シロップの特長。約1～3週間でお楽しみいただけます。
※常温の青梅で付けた場合は１～3ヶ月ほどかかります
1、2、3週間週と、日にちが経つごとにに味わいが異なります。
あなた好みの『最高にハッピーな飲みごろ』をぜひ見つけくださいね！
シロップができあがるまでの瓶の中は、琥珀色のエキスが広がる様子を眺められます。
完成までにかかる時間も素敵な思い出の一つに。
お申込み
下記のお申込みフォームボタンまたはお電話(0120-23-7044）よりお申込み下さい。
電話でのお申込みの際は 1.日程 2.代表者名 3.住所 4.電話・携帯番号 5.人数をご連絡ください。
＊アレルギー対応はしておりません
※お申し込み後にキャンセルされる場合、または当日の体調不良などの際は、お電話にてご連絡ください（キャンセル料はかかりません）
「梅で、今日と未来をハッピーに!」
スタッフ一同、皆様の笑顔にお会いできる日を心より楽しみにしております
お申込みフォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA8uGLI9ARL72dzH_mRNoJ3Ac3MDrC2LNs6FNRZ841EzBIbA/viewform
会社情報
住所：〒645-0012 和歌山県日高郡みなべ町山内1224
梅の店 千里庵
お車でお越しの方：阪和自動車道**「みなべIC」より約４分
電車の場合：JR南部駅より、タクシーで４分
電話： 0739-72-5859 0120-23-7044
和歌山県みなべ町
梅の店 千里庵
和歌山県・みなべ町の梅干し屋。
紀州南高梅を使った風味豊かな梅干しや、梅肉製品、梅エキスなどを製造・販売しています。
2026年で創業35年を迎えた弊社はこれまでも、これからも関わる全てのみなさまに「健康とハッピー」を届けることをモットーとしております。