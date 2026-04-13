【和歌山】見て、作って、味わおう！GWは日本一の梅の里で感動の梅体験を　株式会社千里庵

家族で体験 梅シロップと感動をお持ち帰り！

株式会社 千里庵千里庵の人気商品【梅のいろどりアソート】の10種類からお好みの2種を選んで作る「My梅おにぎり」

１.まずは梅畑で旬の南高青梅にちょこっとふれる、フレッシュ体験をお楽しみ頂きます。

２.みなべ町の*「おにぎり条例」を知って、My梅おにぎりを結びます🍙

今回のMy梅おにぎり作りでは、千里庵の人気商品【梅のいろどりアソート】の10種類からお好みの2種を選んで「究極のMy梅おにぎり」にチャレンジ！

３.冷凍南高梅でMy梅シロップを手作り！香り高いMy梅シロップをお持ち帰りいただけます

*梅の里・みなべ町には全国でも珍しい「梅干しでおにぎり条例」があります。

地元の小学生たちは自分でおにぎりを作り、梅の力と郷土の誇りを学んでいます。

イベント詳細

実が膨らむ「梅の成長途中」をちょこっと触る体験親子で「Myおにぎり」づくり♪味もタイパも最高の梅シロップづくり

【開催日】：2026年5月4日（月）・5月５日（火）

【時間】１.部10:00～11:30

２.部12:30～14:00

- 参加費:大人5,000円税込【子供(小、中学生)1人無料】追加子供2,500円※参加費は全ての材料費込み(お一人につき、梅シロップ１本をお持ち帰りいただけます)※子供の対象年齢は小中学生。高校生は【大人料金】になります。未就学のお子様は体験の対象外です。- 支払い方法:当日徴収- 所要時間:1.5時間 (梅畑見学・梅おにぎり作り・梅シロップ作り）- 締め切り：2026年5月3日 一日１０組限定！（最小催行人数４名）

※動きやすい服、靴（雨具）でご参加下さい

※体調不良の方は参加をご遠慮下さい。

スケジュール

１.部10:00までに梅の店千里庵に集合 参加費お支払（千里庵店舗）

２.部12:30までに梅の店千里庵に集合 参加費お支払（千里庵店舗）

＊定刻になりましたら、スタートいたします。

１.10:10 ～10:30 ２.12:40 ～13:00 【梅畑見学】（千里庵横梅畑）

千里庵すぐ隣の畑で、宝石のような青梅にちょこっとふれる体験！

（雨天の場合は見学のみです）

１.10:40 ～11:00 ２.13:10 ～ 13:30【Myシロップ作り】（イベントスペース）

冷凍南高青梅で、失敗しづらいのに「感動の美味しさ」「タイパ最高」の

シロップ作りにチャレンジしていただきます！

お持ち帰り後、1～３週間で果汁がたっぷりのおいしい梅シロップが楽しめます。

最後には思わず誰かに見せたくなるようなMyラベルを作成して貼り付け、世界に一つ

だけのオリジナル梅シロップが完成！

１.11:00∼11:30 ２.13:30 ~ 14:00【My梅おにぎり作り】（イベントスペース）

千里庵の人気商品【梅のいろどりアソート】（10種）から2個選んで握ります。

世界に一つだけのMy梅おにぎりを出来たてほやほやで試食していただきます。

梅シロップ、梅おにぎりが美味しく出来るコツを、日本一の梅の里でお店を営む

千里庵ならではのアドバイスを致します！

１.11:30～ ２.14:00～ 【お買い物タイム】（千里庵店舗）

イベントの最後にはお待ちかねお買い物タイム！

体験で使用した【梅のいろどりアソート】など、ご自宅用やお土産、プレゼントなど

にも大変ご好評の梅商品を数多く取りそろえております。

ごゆっくりお買い物をお楽しみください。

「ハッピー」を自宅に持ち帰ろう

体験でお作りいただく「My梅シロップ」は瓶ごとお持ち帰りいただけます。

冷凍南高梅を使っているから、熟成がとってもスピーディーなのが今回体験でお作りいただく

梅シロップの特長。約1～3週間でお楽しみいただけます。

※常温の青梅で付けた場合は１～3ヶ月ほどかかります

1、2、3週間週と、日にちが経つごとにに味わいが異なります。

あなた好みの『最高にハッピーな飲みごろ』をぜひ見つけくださいね！

シロップができあがるまでの瓶の中は、琥珀色のエキスが広がる様子を眺められます。

完成までにかかる時間も素敵な思い出の一つに。

お申込み

下記のお申込みフォームボタンまたはお電話(0120-23-7044）よりお申込み下さい。

電話でのお申込みの際は 1.日程 2.代表者名 3.住所 4.電話・携帯番号 5.人数をご連絡ください。

＊アレルギー対応はしておりません

※お申し込み後にキャンセルされる場合、または当日の体調不良などの際は、お電話にてご連絡ください（キャンセル料はかかりません）

「梅で、今日と未来をハッピーに!」

スタッフ一同、皆様の笑顔にお会いできる日を心より楽しみにしております

お申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA8uGLI9ARL72dzH_mRNoJ3Ac3MDrC2LNs6FNRZ841EzBIbA/viewform

会社情報

住所：〒645-0012 和歌山県日高郡みなべ町山内1224

梅の店 千里庵

お車でお越しの方：阪和自動車道**「みなべIC」より約４分

電車の場合：JR南部駅より、タクシーで４分

電話： 0739-72-5859 0120-23-7044

和歌山県みなべ町梅の店 千里庵

和歌山県・みなべ町の梅干し屋。

紀州南高梅を使った風味豊かな梅干しや、梅肉製品、梅エキスなどを製造・販売しています。

2026年で創業35年を迎えた弊社はこれまでも、これからも関わる全てのみなさまに「健康とハッピー」を届けることをモットーとしております。