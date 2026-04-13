株式会社伊豆シャボテン公園

伊豆シャボテン動物公園グループの各施設 「伊豆シャボテン動物公園」 「伊豆ぐらんぱる公園」「伊豆高原グランイルミ」 「ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン」 「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」、および「アニタッチ」「アニタッチPARK」、そして2026年3月に新たにグループに加わった景勝地・城ヶ崎海岸エリアの「ぼら納屋」「城ケ崎ビューテラス」では、ゴールデンウィークを思い切り楽しめるさまざまな体験がお待ちしています。

海も山も、昼も夜も！伊豆シャボテン動物公園グループで遊びつくそう

伊豆シャボテン動物公園グループ ゴールデンウィーク情報

詳細はこちら→ https://shaboten.co.jp/press/7130/

伊豆シャボテン動物公園 https://izushaboten.com/

☆ サバンナエリアにグラントシマウマが仲間入り！

グラントシマウマが仲間入り！ ※イメージ

ピラミッド型温室の周辺に昨年オープンした「サバンナエリア」に、新たな動物が仲間入りしました！ 2026年4月9日（木）からグラントシマウマ2頭がキリンのエリアで仲良く暮らしています。

【サバンナエリアにいる動物たち】 アミメキリン、グラントシマウマ、シロオリックス、エランド、ダチョウ、マーコール、エミュー、フラミンゴ、シマスカンク、パームシベットなど

☆ 春～GWは動物たちのベビーシーズン！赤ちゃんたちがすくすくと成長！

ワオキツネザルの赤ちゃん 赤ちゃんたちがすくすくと成長！

これから初夏にかけて動物たちのベビーラッシュが続き、園内はさらに賑やかになりそうです。成長していく赤ちゃんたちをどうぞ温かく見守って下さい。

☆ サボテンの花、クジャクのプロポーズ、この季節ならではの光景がいっぱい！

サボテン「雪晃」この季節ならではの光景がいっぱい！

例年、春から初夏にかけてのこの時期は、「シャボテン温室」でサボテンの美しい花が見頃を迎え、約200種3,000点の花が順々に開花。個性的でカラフルな花が競うように咲く光景は当園ならでは！GWのお楽しみの一つ。

伊豆ぐらんぱる公園 https://www.granpal.com/ (https://www.granpal.com/)

★「第1回 ぐらんぱるが推し!! Instagramフォトコンテスト」を開催

Instagramフォトコンテスト」を開催

ぐらんぱる&グランイルミで撮ったイチオシの写真を伊豆ぐらんぱる公園公式Instagramに投稿してフォトコンテストに参加しよう。優秀作品は賞品がもらえちゃう！

【期 間】 2026年4月25日（土）～5月6日（水）

【応募方法】 １.伊豆ぐらんぱる公園公式Instagramをフォロー ２.「#ぐらんぱるが推し」のハッシュタッグをつけて公式Instagramに投稿

【選出基準】 期間内に伊豆ぐらんぱる公園公式Instagramに所定のハッシュタグをつけて投稿された写真で、ぐらんぱる&グランイルミの魅力が詰まった写真であること

※入賞者には5月中旬以降にダイレクトメッセ―ジにてお知らせ（メッセージ送付から1週間以内に返信がない場合は無効）

※応募は1投稿につき1枚まで（複数枚が投稿されている場合は、最初に表示される1枚が選考の対象となる）

★ ディノエイジエリア、ダイナソーレストラン…恐竜たちの世界でGWを満喫しよう！

ダイナソーレストラン…恐竜たちの世界でGWを満喫しよう！

店内外に20体以上の恐竜が占拠するレストラン。恐竜をイメージしたメニューにも注目！

DINOSAUR RESTAURANTダイナソーレストラン→ https://www.granpal.com/shop/dinosaur/

伊豆高原グランイルミ https://granillumi.com/

☆必見！無数のシャボン玉が乱舞する「バブルファンタジーショー」

伊豆高原グランイルミ

Instagramフォトコンテストは、もちろんナイトタイムも対象！フォトジェニックスポット盛りだくさんのグランイルミで最高の1枚を撮って応募して♪

ニューヨークランプミュージアム＆フラワ―ガーデン

https://nylfmuseum.com/

★ 圧倒的な美しさとスリルを味わえる絶景のフォトスポットが誕生！

Lumiere Ocean Gate ―海へ続く光の扉―

青い空と海に向かって伸びる白い階段はフォトジェニック間違いなし。最上段のステップは地上2.5m、さらにその下は…城ヶ崎海岸の断崖絶壁！スリルも満点。

Lumiere Ocean Gate ―光と海のゆらぎ―

岬の先端付近に登場した巨大なブランコ。その高さはなんと5m！

大海原に向かってこぎ出すドキドキとワクワク、そしてこの季節ならではの爽快感を楽しんで♪

★華やかなフラワーシーズンが到来！カレンデュラやルピナスが見頃に♪

カレンデュラ

昨年、2025年春から岬付近の花畑に植栽を始めたカレンデュラが今年も見頃に！春のフラワーガーデンを鮮やかなオレンジ色が彩る♪

ぼら納屋・城ケ崎ビューテラス https://boranaya.com/

☆城ケ崎海岸エリアの和食処「ぼら納屋」と名称・門脇埼灯台売店「城ケ崎ビューテラス」が、この春、新たに伊豆シャボテン動物公園グループに！

和食処「ぼら納屋」

「ぼら納屋（ぼらなや）」は、歴史と城ヶ崎海岸の絶景、新鮮な海の幸が一度に楽しめる和食処。江戸時代に建築され、ボラ漁を操業する漁師の作業小屋だった茅葺き屋根の建物は、今年で築400年（寛永3年／1626年～）に。

大人気！金目鯛づけ丼 Kinmedai Zuke Don

新鮮だから出来る贅沢な味わい「金目鯛づけ丼」自慢の金目鯛を特製のタレにさっと漬込み丼に！

伊豆海洋公園

★ 南国リゾート気分で「伊豆オーシャンバーベキュー」を楽しもう

伊豆オーシャンバーベキュー

太平洋を目の前に、南国リゾート感あふれるプライベートサイトでバーベキューが楽しめる♪

バーベキューサイトが約20ヶ所、ペット連れOKのエリアも！ご利用プランは「スタンダードプラン」「デラックスプラン」「持ち込みプラン」の3種類で、キッズメニュ―もご用意！

【期間】 2026年9月27日(日)まで

【時間】 11：00～15：00（予定）

特設サイトからもご予約OK→ https://iop-dc.com/izu-ocean-bbq/

伊豆高原旅の駅 ぐらんぱるぽーと

☆ 愛犬と一緒に！ドッグランもテラス席もお買いものも楽しめる♪

伊豆高原旅の駅 ぐらんぱるぽーと ドッグラン

遙か相模灘を見渡すテラスのドッグランが大好評！ドライブ中のわんちゃんが、ちょこっと運動できる「わんちゃんの遊び場」でリフレッシュしよう。海鮮丼が自慢のお食事処とテイクアウトカフェも充実。わんちゃん連れの方はテラス席で一緒に食も楽しもう♪

伊豆のおみやげからわんちゃんグッズまで揃うマーケットウィングも、わんちゃんの入店OK！（1m以内のリード着用、ペットキャリー、ペットカートのご使用、または抱っこにてご利用）

詳しくはこちら → https://granpalport.com/dogrun/

屋内型ふれあい動物園 アニタッチ & アニタッチPARK https://www.anitouch.com/ (https://www.anitouch.com/)

★ 東京・横浜・名古屋・静岡・太田で動物たちとのふれあい体験！

カピバラの猫足風呂

アニタッチ みなとみらい

アニタッチ ららぽーと名古屋みなとアクルス

アニタッチ アクアシティお台場

アニタッチ MARK IS 静岡

アニタッチ 東京ドームシティ

アニタッチPARK イオンモール太田

公認オフィシャルホテル 伊豆ドリームビレッジ

☆ SKY-HILL HOTELに絶景の半露天風呂付き客室が誕生！

https://id-village.jp/

IZU SKY-HILL HOTEL 半露天風呂付き客室

★グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ

★プチホテル 伊豆シャボテンヴィレッジ ＆ アニマルキャンプ

★SKY-HILL HOTEL 伊豆高原

★伊豆グランヴィレッジ グランピング