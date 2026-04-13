コカレロ、世界遺産カーニバル「オルロカーニバル」の仮面をモチーフにした春夏限定ラベル、クラシコ・ヴィーダの2種で登場

イントレピッド・スピリッツ・ジャパン株式会社

イントレピッド・スピリッツ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区赤坂4丁目13番5号）は、ボリビアの世界遺産カーニバル「オルロのカーニバル」をテーマにした限定デザインボトル「コカレロ 春夏限定ラベル」を2025年4月より発売いたします。本商品はアンデスの神話と祝祭文化にインスパイアされたデザインを纏った特別仕様ボトルとして、大胆で自由な精神を体現するコカレロブランドの世界観をさらに広げる一本です。日本の輸入代理店である国分グループ本社株式会社（本社：東京都中央区日本橋 1 丁目 1 番 1 号）が販売し、バー・クラブ業態を中心に展開してまいります。

■ オルロカーニバルとは

オルロカーニバル（Carnaval de Oruro）は、ボリビア西部の高原都市・オルロ市で毎年2月から3月にかけて開催される、南米最大級の祝祭です。2001年にユネスコの無形文化遺産に登録されており、期間中は世界各地から約40万人もの観光客が訪れます。 その起源はスペイン植民地時代以前のアンデス先住民の儀式にさかのぼります。キリスト教伝来後は復活祭の時期と重なり、アンデスの神話とキリスト教信仰が融合した独自の祭礼文化として発展してきました。 祭りの中心となるのが「ディアブラダ（悪魔の舞踏）」です。アンデス神話に登場する冥界の王・スパイと大天使ミカエルが象徴的な善悪の戦いを演じるもので、金や銀で装飾された精巧な悪魔の仮面と衣装を纏った踊り手たちが、太鼓と管楽器の力強いリズムに合わせて市街地を練り歩きます。アンデスの文化において悪魔は邪悪な存在ではなく、大地の恵みや鉱山の豊かさ、生命力を司る存在として古くから敬われてきました。ディアブラダはその精神を今に伝える、オルロのカーニバルを象徴する演目です。

■ コカレロとオルロのカーニバル

コカレロは「大胆で、自由で、本能を解き放つ精神」を讃えるブランドです。ボリビア文化をルーツに持ち、アンデスの大地で育まれたボタニカルからつくられるコカレロは、オルロのカーニバルと同じ土壌から生まれたスピリッツです。

オルロのカーニバルは単なる祭りではなく、アイデンティティと強靭さ、信仰が一体となった儀式であり、仮面のダンサーや轟く太鼓、聖なる象徴のすべてが、その土地に生きる人々の精神を体現しています。

今回の限定デザインボトルは、ディアブラダの演者が身に纏う悪魔の仮面をモチーフにデザインされた特別仕様です。クラシコは黒地にグリーンとピンクの鮮やかな配色で力強さと躍動感を、ヴィーダはピンク地にパープルの華やかな配色でカーニバルの祝祭感を表現しています。オルロのカーニバルが体現する自由と生命力の精神を、コカレロブランドの世界観と重ね合わせたスペシャルエディションです。

■ 商品概要

商品名：コカレロ クラシコ 春夏限定ラベル

品目：リキュール

アルコール度数：29度

内容量：700ml

参考売価：4980 円（税別）

発売時期：2025年4月より発売

原産国：アイルランド

販売エリア：全国（バー・クラブ・酒販店等）

商品名：コカレロ ヴィーダ 春夏限定ラベル

品目：リキュール

アルコール度数：22度

内容量：700ml

参考売価：4980 円（税別）

発売時期：2025年4月より発売

原産国：アイルランド

販売エリア：全国（バー・クラブ・酒販店等）

■ 発売背景・ブランドコメント

コカレロは2021年の日本上陸以来、バー・クラブシーンを中心に特に20～30代の若年層から高い支持を獲得してきました。2025年には新フレーバー「ピカンテ」の本格展開をはじめ、小容量ボトルシリーズの展開により、より多くのシーンでブランド体験を提供しています。

今回の「Carnaval de Oruro」をイメージした春夏限定ラベルは、コカレロが体現する「解き放たれた自由と生命力」を、世界最大級の祝祭文化と融合させた取り組みです。発売以降、夜の祝祭シーンをさらに熱く彩る一本として提案いたします。

■ 限定ラベル発売に合わせてウェブサイトをリニューアル

今回の限定ラベル発売に合わせてウェブサイトのリニューアルを行いました。 アンデスの世界観を躍動感あるビジュアルで表現したデザインに変更し、コカレロの世界観をより深く体感できる仕上がりとなっています。クラシコ、ヴィーダ、ピカンテ、デ・アルトゥーラの各ボトルの特長をわかりやすく紹介するほか、それぞれのボトルに合わせたカクテルレシピも充実。コカレロをより多彩なシーンで楽しむヒントが見つかるようにしています。

■コカレロ新ウェブサイト

https://www.cocalero.jp/

■ 今後の展開

・ 音楽フェスやクラブプロモーションとの連動施策

・ インフルエンサー・SNSを活用した認知拡大

・ バー・クラブ業態への積極的な販促展開

・ さらなる季節・テーマ限定ボトルの企画・検討

・あなたの街にもオルロカーニバルのディアブラダが訪れるかも？

■ 商品・販売に関するお問い合わせ

国分グループ本社（株）マーケティング・商品統括部 商品開発部 開発二課

電話:03-3276-4125