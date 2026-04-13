ERPC、Epic Shreds Premium をリリース - 世界3位 Epics DAO バリデータと同一ネットワーク上に配置、トップティア Solana Shredstream を提供

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、Solana Shredstream の最上位ラインナップとなる「Epic Shreds Premium」を本日リリースしたことをお知らせいたします。

Epic Shreds Premium は、希少なプレミアムデータセンターラック内の限定リソースに割り当てられる Solana Shredstream です。Solana バリデータが高密度に集積するプレミアムデータセンター内において、配信元である Epics DAO バリデータと同一ネットワーク上に配置されることで、距離由来の不利を構造的に抑えた構成として提供されます。

Pro Premium（ユーロ798/月）と Max Premium（ユーロ1,280/月）の 2 ラインナップで、Max Premium はすでに予約完売となっており、現在仕入れ強化中、ウェイトリスト順にご案内しています。Pro Premium は数量限定で在庫がございます。

ERPC Shreds: https://erpc.global/ja/shreds/

Epic Shreds Premium ラインナップ

Pro Premium（ユーロ798/月） - Epic Shreds on Premium VPS。プレミアム VPS 構成上で動作する強化版プレミアム Epic Shreds です。

Max Premium（ユーロ1,280/月） - Epic Shreds on Metal Ryzen Premium。最高性能のプレミアム専有メタル Ryzen 構成上で動作する最上位 Epic Shreds です。

両プランに共通する仕様:

- 専有エンドポイント- IP ホワイトリスト無制限- 無制限のストリーム接続- HTTP（IP）アクセス- UDP Forwarding（Raw Shreds）- Shreds by Epics DAO Validator- Powered by DoubleZero- 高性能バリデータ群に近接した配置から最小ホップで配信- プレミアムデータセンター配置- ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信

なぜ「位置」が決定的に重要なのか - 光ですら距離からは逃れられない

Solana Shredstream の速度を決める要素として、配信元バリデータのパフォーマンスが注目されがちです。しかし、それと同等に、あるいはそれ以上に重要なのが、受信側の物理的な位置です。

配信元のバリデータがどれほど高速であっても、受信する側が物理的に遠ければ、その速度優位はネットワーク距離の中で失われます。光通信ネットワークであっても、光速という物理法則からは逃れられません。最速級の条件に近づくうえで決定的なのは、配信元に限りなく近い位置を確保することです。

Epic Shreds Premium は、この物理的制約に対する構造的な回答です。Solana 上位パフォーマンス帯のバリデータ群が高密度に集積するプレミアムデータセンター内、すなわち Epic Shreds の配信元である Epics DAO バリデータと同一ネットワーク上にリソースを配置することで、距離由来の不利を構造的に抑えています。

配信元バリデータの性能 - 世界 3 位の Epics DAO バリデータ

Epic Shreds の配信元である Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で Shinobi Performance Pool 世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。スーパーマイノリティ級の大規模バリデータを含む全バリデータの中での世界 3 位です。

Solana Shredstream の速度は、配信元バリデータの性能に直結します。vote レイテンシが短く、スキップ率が低いバリデータほど、最新のブロック進行にいち早く追随し、Shred をより速く正確に処理・配信できます。配信元の性能と受信側の位置 - この 2 つの要素が掛け算で効くため、両方を同時に最適化することが、Solana Shredstream を最速級の水準に近づけるために不可欠な条件です。

Epic Shreds Premium は、世界 3 位のバリデータと同一ネットワーク上に配置されることで、この 2 つの要素を同時に最適化した構成として成立しています。

同一環境での計測において、通常の Epic Shreds は従来の Solana Shredstream に対し勝率 95.82%、P99 で約 234ms の速度優位を記録しています。Epic Shreds Premium は、その上に物理配置の最適化とプレミアムデータセンターのリソース割り当てを重ねた最上位構成です。

希少なプレミアムデータセンターラックという制約

Epic Shreds Premium のリソースは、希少なプレミアムデータセンターラックに割り当てられます。Solana バリデータが高密度に集積するプレミアムデータセンター内において、Epics DAO バリデータと同一ネットワーク上に配置できるラックスペースは、物理的に限られています。

この物理的な制約が、Epic Shreds Premium の価値を直接的に規定しています。後から追加で確保することが容易ではないリソースであるため、最上位構成である Max Premium はすでに予約完売となっており、現在仕入れ強化中、ウェイトリスト順にご案内しています。

ご購入済みのお客様、ウェイトリストにお申し込みいただいているお客様には、リソースが入り次第、順番にご案内してまいります。

DoubleZero 専用ファイバーネットワークも統合

Epic Shreds Premium は、DoubleZero の専用ファイバーネットワークによる経路最適化の恩恵も受けています。DoubleZero は、ブロックチェーンのバリデータ通信に特化した専用ファイバーネットワークであり、パブリックインターネットを経由しない独立した高性能ファイバーリンクによってレイテンシとジッタを抑制します。

ERPC は DoubleZero を全リージョンのインフラに統合済みであり、Epic Shreds Premium の配信経路全体にわたって、専用ファイバーによる経路品質の向上が積み重なっています。

DoubleZero: https://doublezero.xyz/

ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信

Epic Shreds Premium は、ERPC プラットフォームのプライベートネットワークに直接接続されています。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS、ERPC Global Storage - これらプラットフォーム上のすべてのサービスとの通信がパブリックインターネットを経由せず、内部経路で完結します。

トレーダーやマーケットメーカーにとって、Epic Shreds Premium で受信した Solana Shredstream を、同一プラットフォーム内の自前 Solana RPC ノードやアプリケーションサーバーとゼロ距離で連携できる構成は、戦略の自由度を大きく広げる要素です。Shreds 受信からアプリケーションロジックの実行、トランザクション送信までの一連のフローを、すべてプレミアムデータセンター内部の経路で完結できます。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

ユースケース - 単一スレッド性能とミリ秒単位の優位性が結果を決める用途

Epic Shreds Premium は、単一スレッド性能とミリ秒単位の優位性が結果を左右する用途を想定して設計されています。

高頻度取引（HFT） - ミリ秒単位の到達速度の優位性が結果に直結する用途です。Epic Shreds Premium で受信した Shred を即座にローカル戦略計算に流し込み、同一プラットフォーム内の自前 Solana RPC ノードや送信基盤へゼロ距離で連携する一連のフローを、すべてプレミアムデータセンター内部の経路で完結できます。配信元バリデータの性能、受信側の物理位置、ネットワーク経路の品質、受信サーバーの単一スレッド性能 - これらの要素を同時に最適化できる構成です。

マーケットメイキング - 価格更新の即時反映と、注文の高速送信が求められる用途です。Solana Shredstream による最速のブロックデータ受信と、ゼロ距離通信による低遅延の注文送信を組み合わせることで、価格変動への即応性を高められます。

アービトラージ - 価格差の発見から取引執行までの時間が短いほど機会を捉えやすい用途です。Epic Shreds Premium による高速な状態認識と、同一プラットフォーム内のゼロ距離通信による高速な取引執行を組み合わせられます。

リアルタイムオンチェーンデータ分析 - 価格フィード、清算監視、流動性追跡など、Solana ネットワークの最新状態を最速で把握する必要がある用途です。

Pro Premium は数量限定で在庫あり

Max Premium が予約完売・ウェイトリスト案内中という状況の中、Pro Premium については数量限定で在庫がございます。

Pro Premium は、プレミアム VPS 構成上で Epic Shreds Premium を動作させる構成で、Max Premium と同じく希少なプレミアムデータセンターラックに配置され、Epics DAO バリデータと同一ネットワーク上で動作します。専有エンドポイント、IP ホワイトリスト無制限、ストリーム接続無制限、HTTP（IP）アクセス、UDP Forwarding（Raw Shreds）といった主要な仕様は Max Premium と共通です。

Max Premium のウェイトリストにお並びいただきつつ、まずは Pro Premium で Epic Shreds Premium の品質を体感していただくこともご検討ください。導入のご相談は Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成いただければ、構成・用途に応じてご案内いたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

Max Premium ウェイトリストへのご案内

Max Premium はすでに予約完売となっており、現在仕入れ強化中です。ご購入をご検討中のお客様には、リソースが入り次第、ウェイトリストの順番に従ってご案内いたします。

希少なプレミアムデータセンターラックという制約のため、急激な大量供給は構造的に困難です。順次のお渡しとなりますことをご理解いただけますと幸いです。ウェイトリストへのご参加をご希望の方は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

SLV - オープンソースの AI Agent Kit との組み合わせ

Epic Shreds Premium で受信した Solana Shredstream の活用環境構築は、オープンソースの Solana AI Agent Kit「SLV」と組み合わせることで、AI エージェントとの自然言語対話だけで進められます。

SLV は、Solana バリデータ・Solana RPC ノード・Solana Geyser gRPC・Solana Shredstream・DoubleZero などの導入と運用を AI エージェントとの対話で完結できるオープンソースツールです。Epic Shreds Premium のエンドポイントへの接続設定や、関連するアプリケーション環境の構築も、SLV AI エージェントを通じて進められます。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラ、バリデータ配置・運用オーケストレーション、Solana Shredstream 配信基盤に関する研究開発を継続しており、その成果は Epic Shreds Premium を含むプラットフォーム全体に直接反映されています。

この研究開発の集大成として、RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設を進めています。最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現します。今月のオープンを予定しており、Epic Shreds Premium を含むプラットフォーム全体のさらなる高速化の基盤となります。

お問い合わせ

Epic Shreds Premium のご購入、Max Premium ウェイトリストへのご参加、Pro Premium の在庫状況および構成のご相談は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

ERPC Shreds: https://erpc.global/ja/shreds/

リンク一覧

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja- ERPC Shreds: https://erpc.global/ja/shreds/- ERPC 料金表: https://erpc.global/ja/price/- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv- DoubleZero: https://doublezero.xyz/- Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR