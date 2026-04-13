システムファイブ、キヤノンEOS C50による3DVR映像撮影セミナーを東京・半蔵門で4/24開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年4月24日(金)に「キヤノン How to Make 3D VR映像 with EOS C50」を東京・半蔵門にて開催いたします。

VR撮影をこれから始めたい方、機材選定や運用方法に悩んでいる方に向けて、VR映像制作の第一線で活躍する広瀬 睦氏を講師に迎え、キヤノン株式会社 VRレンズ担当の畠山氏と共に、キヤノンのVR撮影対応システムを使用し、撮影・設定・編集までを一貫して理解できる内容です。

当日は実際に撮影された映像を確認しながら、カメラ撮影時におけるセッティングの考え方やVR特有のワークフローを丁寧に解説。実機に触れられるタッチ＆トライも用意し、VRならではのマネタイズを意識した内容となっています。

「EOS C50はどのような現場に向いているのか」

「VR撮影において、マネタイズできるポイント・導入価値はあるのか」

といった疑問に対し、機材説明だけにとどまらない実践的な判断材料を提供します。

EOS C50の導入を検討中の方はもちろん、VR動画制作にこれから取り組みたい方にとっても、機材選びを含め参考となる内容です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0_T7CN91pxw ]

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE による VR180撮影サンプル動画

★イベント当日限定 機材購入特典あり★

イベント当日にEOS C50をご購入いただいた方限定の特典をご用意しています。

実際に機材を見て、操作し、プロのクリエイターやスタッフの説明を聞いたうえで、その場で導入を決定できる貴重な機会です。

※特典内容の詳細はイベント当日にご案内します。

★こんな方におすすめ★

・VR（3Dコンテンツ）に挑戦してみたい方

・新たなコンテンツを模索している放送局様、制作会社様、新聞社様など

日時

2026年4月24日(金)

1回目 12：30～14：30

2回目 16：00～18：00

※どちらの回も内容は同じです

主な展示機材

EOS C50

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

画像左：EOS C50 右：RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BBiAMx0c24E ]

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE による VR180撮影サンプル動画

お申し込みはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140183

講師紹介

広瀬 睦（Makoto Hirose）

シーピックスジャパン株式会社 代表取締役



水中写真のカメラマンとしてキャリアをスタート。2013年より360°VR映像の撮影を開始し、VRコンテンツ黎明期から制作に携わる。2014年にはオリジナルのカメラリグを開発し、水中360°VR撮影を実現。

▼過去の作品

会場

- au Hello New Worldでは中国およびグレートバリアリーフでの水中VR撮影- UHA味覚糖「ぷっちょあーん」CM連動企画では、橋本環奈出演の3D360°VRコンテンツを撮影- 東京MXの番組 Deep TV.artにVRカメラマンとして出演- FC町田ゼルビアの「ZELVISION XR」（Apple Immersive Video）撮影- 日本オリンピックミュージアム企画展で体験型VRコンテンツの撮影

株式会社システムファイブ 4F会議室

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分

東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分

お申し込み

【参加無料・要申込】です。

以下よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140183

主催

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/