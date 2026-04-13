システムファイブ、キヤノンEOS C50による3DVR映像撮影セミナーを東京・半蔵門で4/24開催
株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年4月24日(金)に「キヤノン How to Make 3D VR映像 with EOS C50」を東京・半蔵門にて開催いたします。
VR撮影をこれから始めたい方、機材選定や運用方法に悩んでいる方に向けて、VR映像制作の第一線で活躍する広瀬 睦氏を講師に迎え、キヤノン株式会社 VRレンズ担当の畠山氏と共に、キヤノンのVR撮影対応システムを使用し、撮影・設定・編集までを一貫して理解できる内容です。
当日は実際に撮影された映像を確認しながら、カメラ撮影時におけるセッティングの考え方やVR特有のワークフローを丁寧に解説。実機に触れられるタッチ＆トライも用意し、VRならではのマネタイズを意識した内容となっています。
「EOS C50はどのような現場に向いているのか」
「VR撮影において、マネタイズできるポイント・導入価値はあるのか」
といった疑問に対し、機材説明だけにとどまらない実践的な判断材料を提供します。
EOS C50の導入を検討中の方はもちろん、VR動画制作にこれから取り組みたい方にとっても、機材選びを含め参考となる内容です。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0_T7CN91pxw ]
RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE による VR180撮影サンプル動画
★イベント当日限定 機材購入特典あり★
イベント当日にEOS C50をご購入いただいた方限定の特典をご用意しています。
実際に機材を見て、操作し、プロのクリエイターやスタッフの説明を聞いたうえで、その場で導入を決定できる貴重な機会です。
※特典内容の詳細はイベント当日にご案内します。
★こんな方におすすめ★
・VR（3Dコンテンツ）に挑戦してみたい方
・新たなコンテンツを模索している放送局様、制作会社様、新聞社様など
日時
2026年4月24日(金)
1回目 12：30～14：30
2回目 16：00～18：00
※どちらの回も内容は同じです
主な展示機材
EOS C50
RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
画像左：EOS C50 右：RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BBiAMx0c24E ]
RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE による VR180撮影サンプル動画
お申し込みはこちら :
https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140183
講師紹介
広瀬 睦（Makoto Hirose）
シーピックスジャパン株式会社 代表取締役
水中写真のカメラマンとしてキャリアをスタート。2013年より360°VR映像の撮影を開始し、VRコンテンツ黎明期から制作に携わる。2014年にはオリジナルのカメラリグを開発し、水中360°VR撮影を実現。
▼過去の作品
- au Hello New Worldでは中国およびグレートバリアリーフでの水中VR撮影
- UHA味覚糖「ぷっちょあーん」CM連動企画では、橋本環奈出演の3D360°VRコンテンツを撮影
- 東京MXの番組 Deep TV.artにVRカメラマンとして出演
- FC町田ゼルビアの「ZELVISION XR」（Apple Immersive Video）撮影
- 日本オリンピックミュージアム企画展で体験型VRコンテンツの撮影
-
会場
株式会社システムファイブ 4F会議室
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分
東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分
お申し込み
【参加無料・要申込】です。
以下よりお申し込みください。
お申し込みはこちら :
https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140183
主催
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社システムファイブ
株式会社システムファイブについて
1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。
社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）
代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋
本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階
ウェブサイト：https://www.system5.jp/