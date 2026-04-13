INNOCN、2304ゾーンMini LED搭載「32M2V」新モデル登場（新色ブラック）

写真拡大 (全6枚)

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司


INNOCNは、人気Mini LEDモニター「32M2V」の進化モデルを発表しました。


最大のアップグレードポイントは、ローカルディミング分割数が従来の1152ゾーンから2304ゾーンへと倍増したこと。
より細かな輝度制御が可能となり、コントラストと映像の立体感が大幅に向上しました。


明るい部分はより鮮やかに、暗部はより引き締まった黒へ。
従来モデルと比較して、映像の奥行きやリアリティが一段と進化しました。


また、本体カラーはシルバーからブラックへ刷新。
あらゆるデスク環境に馴染む、より洗練されたデザインへとアップデートされています。




発売記念キャンペーン


通常価格：98,520円（税込）
発売記念価格：78,590円（税込）


さらに、PR限定クーポン適用で
73,890円（税込）まで値下げ可能


クーポンコード：LFYNP49Z
実施期間：2026年4月13日 0:01 ～ 4月26日 23:59 JST




■ 2304ゾーンMini LEDが生み出す“別次元の映像体験”


本モデルは、32インチ4K（3840×2160）解像度に加え、
最大160Hzの高リフレッシュレートと1ms（OD）の高速応答を実現。


Mini LEDバックライトとHDR1000により、
従来の液晶ディスプレイでは難しかった「高輝度」と「深い黒」を両立。


特に2304ゾーンのローカルディミングによって、
細かな明暗表現が可能になり、映像の立体感・没入感が大幅に向上しています。


32インチクラスでこの分割数を備えたモデルはまだ少なく、
高画質と没入感を重視するユーザーにとって注目のスペックです。






■ 多様なデバイスに対応する高い拡張性


HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4 / USB Type-C（最大65W給電）に対応。
・PS5 / Xboxなどのコンソールゲーム機
・ノートPC（USB-C接続）
・デスクトップPC


など、幅広いデバイスとシームレスに接続可能。


さらに、VESA 100×100対応によりモニターアーム設置も可能。
内蔵スピーカーも搭載し、利便性にも配慮しています。




■ こんな方におすすめ
● クリエイター・映像制作
→ 高コントラストと色再現で細部まで正確に確認可能


● 在宅ワーク・Macユーザー
→ USB-C 1本で映像出力＋給電、デスク環境をシンプルに


● ゲーマー
→ 4K×160Hz×低遅延で、滑らかかつ高精細なプレイ体験






■ デザインの刷新：ブラックモデルへ


今回のアップグレードでは、本体カラーをブラックへ変更。
狭額縁デザインと相まって、より没入感の高い視聴体験と
統一感のあるデスク環境を実現します。




■ 製品概要（アップグレードポイント）


・Mini LEDバックライト搭載
・ローカルディミング：1152 → 2304ゾーンへ進化
・32インチ / 4K解像度 / Fast IPS
・最大160Hz / 応答速度1ms
・HDR1000対応
・HDMI2.1 / DP1.4 / USB-C（65W）
・カラー：シルバー → ブラック



■ 製品ページ


https://geni.us/PRTIME-32M2V-0413(https://geni.us/PRTIME-32M2V-0413)






■ INNOCNについて


INNOCNは、革新的なディスプレイ技術を通じて、
クリエイターやユーザーに新しい視覚体験を提供するブランドです。
高性能とデザイン性を兼ね備えた製品開発により、
多様なニーズに応え続けています。