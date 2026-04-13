INNOCN、2304ゾーンMini LED搭載「32M2V」新モデル登場（新色ブラック）
INNOCNは、人気Mini LEDモニター「32M2V」の進化モデルを発表しました。
最大のアップグレードポイントは、ローカルディミング分割数が従来の1152ゾーンから2304ゾーンへと倍増したこと。
より細かな輝度制御が可能となり、コントラストと映像の立体感が大幅に向上しました。
明るい部分はより鮮やかに、暗部はより引き締まった黒へ。
従来モデルと比較して、映像の奥行きやリアリティが一段と進化しました。
また、本体カラーはシルバーからブラックへ刷新。
あらゆるデスク環境に馴染む、より洗練されたデザインへとアップデートされています。
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実施期間：2026年4月13日 0:01 ～ 4月26日 23:59 JST
■ 2304ゾーンMini LEDが生み出す“別次元の映像体験”
本モデルは、32インチ4K（3840×2160）解像度に加え、
最大160Hzの高リフレッシュレートと1ms（OD）の高速応答を実現。
Mini LEDバックライトとHDR1000により、
従来の液晶ディスプレイでは難しかった「高輝度」と「深い黒」を両立。
特に2304ゾーンのローカルディミングによって、
細かな明暗表現が可能になり、映像の立体感・没入感が大幅に向上しています。
32インチクラスでこの分割数を備えたモデルはまだ少なく、
高画質と没入感を重視するユーザーにとって注目のスペックです。
■ 多様なデバイスに対応する高い拡張性
HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4 / USB Type-C（最大65W給電）に対応。
・PS5 / Xboxなどのコンソールゲーム機
・ノートPC（USB-C接続）
・デスクトップPC
など、幅広いデバイスとシームレスに接続可能。
さらに、VESA 100×100対応によりモニターアーム設置も可能。
内蔵スピーカーも搭載し、利便性にも配慮しています。
■ こんな方におすすめ
● クリエイター・映像制作
→ 高コントラストと色再現で細部まで正確に確認可能
● 在宅ワーク・Macユーザー
→ USB-C 1本で映像出力＋給電、デスク環境をシンプルに
● ゲーマー
→ 4K×160Hz×低遅延で、滑らかかつ高精細なプレイ体験
■ デザインの刷新：ブラックモデルへ
今回のアップグレードでは、本体カラーをブラックへ変更。
狭額縁デザインと相まって、より没入感の高い視聴体験と
統一感のあるデスク環境を実現します。
■ 製品概要（アップグレードポイント）
・Mini LEDバックライト搭載
・ローカルディミング：1152 → 2304ゾーンへ進化
・32インチ / 4K解像度 / Fast IPS
・最大160Hz / 応答速度1ms
・HDR1000対応
・HDMI2.1 / DP1.4 / USB-C（65W）
・カラー：シルバー → ブラック
■ 製品ページ
https://geni.us/PRTIME-32M2V-0413(https://geni.us/PRTIME-32M2V-0413)
■ INNOCNについて
INNOCNは、革新的なディスプレイ技術を通じて、
クリエイターやユーザーに新しい視覚体験を提供するブランドです。
高性能とデザイン性を兼ね備えた製品開発により、
多様なニーズに応え続けています。