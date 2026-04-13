INNOCN、2304ゾーンMini LED搭載「32M2V」新モデル登場（新色ブラック）

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

INNOCNは、人気Mini LEDモニター「32M2V」の進化モデルを発表しました。

最大のアップグレードポイントは、ローカルディミング分割数が従来の1152ゾーンから2304ゾーンへと倍増したこと。

より細かな輝度制御が可能となり、コントラストと映像の立体感が大幅に向上しました。

明るい部分はより鮮やかに、暗部はより引き締まった黒へ。

従来モデルと比較して、映像の奥行きやリアリティが一段と進化しました。

また、本体カラーはシルバーからブラックへ刷新。

あらゆるデスク環境に馴染む、より洗練されたデザインへとアップデートされています。

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実施期間：2026年4月13日 0:01 ～ 4月26日 23:59 JST

■ 2304ゾーンMini LEDが生み出す“別次元の映像体験”

本モデルは、32インチ4K（3840×2160）解像度に加え、

最大160Hzの高リフレッシュレートと1ms（OD）の高速応答を実現。

Mini LEDバックライトとHDR1000により、

従来の液晶ディスプレイでは難しかった「高輝度」と「深い黒」を両立。

特に2304ゾーンのローカルディミングによって、

細かな明暗表現が可能になり、映像の立体感・没入感が大幅に向上しています。

32インチクラスでこの分割数を備えたモデルはまだ少なく、

高画質と没入感を重視するユーザーにとって注目のスペックです。

■ 多様なデバイスに対応する高い拡張性

HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4 / USB Type-C（最大65W給電）に対応。

・PS5 / Xboxなどのコンソールゲーム機

・ノートPC（USB-C接続）

・デスクトップPC

など、幅広いデバイスとシームレスに接続可能。

さらに、VESA 100×100対応によりモニターアーム設置も可能。

内蔵スピーカーも搭載し、利便性にも配慮しています。

■ こんな方におすすめ

● クリエイター・映像制作

→ 高コントラストと色再現で細部まで正確に確認可能

● 在宅ワーク・Macユーザー

→ USB-C 1本で映像出力＋給電、デスク環境をシンプルに

● ゲーマー

→ 4K×160Hz×低遅延で、滑らかかつ高精細なプレイ体験

■ デザインの刷新：ブラックモデルへ

今回のアップグレードでは、本体カラーをブラックへ変更。

狭額縁デザインと相まって、より没入感の高い視聴体験と

統一感のあるデスク環境を実現します。

■ 製品概要（アップグレードポイント）

・Mini LEDバックライト搭載

・ローカルディミング：1152 → 2304ゾーンへ進化

・32インチ / 4K解像度 / Fast IPS

・最大160Hz / 応答速度1ms

・HDR1000対応

・HDMI2.1 / DP1.4 / USB-C（65W）

・カラー：シルバー → ブラック

■ 製品ページ

https://geni.us/PRTIME-32M2V-0413(https://geni.us/PRTIME-32M2V-0413)

■ INNOCNについて

INNOCNは、革新的なディスプレイ技術を通じて、

クリエイターやユーザーに新しい視覚体験を提供するブランドです。

高性能とデザイン性を兼ね備えた製品開発により、

多様なニーズに応え続けています。