意思決定を“証明可能”にするプロトコル『DEE（Decision Evidence Engine）』を公開

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意思決定プロセスを構造化し、後から検証可能な形で残すWebサービスを展開する『VOICE PROTOCOL』(運営:ジャパンリアルター株式会社）は、その基幹技術である「DEE（Decision Evidence Engine）」の検証モデルを公開し、検証の考え方および手順を第三者が独立して確認可能な参照実装として、オープンソース化（GitHub）したことをお知らせいたします。

■ 背景：AI時代の「説明責任」の限界

現在、企業活動や社会インフラにおいてAIによる判断が普及する一方で、「なぜその結論に至ったのか」がブラックボックス化する問題が深刻化しています。

従来のシステムは「結果だけ」を保存するため、後から問題が起きた際、企業は「説明」を求められます。しかし、複雑なアルゴリズムや人間の介在が絡む意思決定において、証拠のない説明や事後レポートでは、十分な信頼を得ることが困難になっています。

求められているのは、説明ではなく「客観的に検証可能な仕組み」です。

■ 解決策：DEEは「説明責任を証明可能性へ変換する仕組み」

DEE（Decision Evidence Engine）は、意思決定の過程そのものを記録し、後から第三者が検証できるようにするためのプロトコルです。

誰が、何を見て、どう判断し、どのように結論に至ったかを、改ざんの有無を第三者が検証可能な形で記録します。

DEEにおける「証明」とは、「同一入力（イベント履歴・スナップショット・検証規則）から同一結果が再計算可能であること」を指します。



DEEは以下のパイプラインで稼働する「検証可能な意思決定ログエンジン」です。



1. Event（発言・投票・操作）

2. Ledger（追記専用ログ：append-only）

3. Snapshot（時点状態の固定）

4. Freeze（不変化）

5. Bundle（証跡パッケージ生成）

6. Verify（ハッシュ検証）

7. Evidence（第三者検証可能出力）



このプロセスにより、「同一条件下では同一ハッシュが得られる（deterministic）」という再計算可能性を担保し、UIとは独立したTruth（真実）レイヤーを構築します。

※非決定的要素（時刻、表示順、環境差異等）は検証対象から除外または正規化されます。

イメージ図

■ 従来システムとの決定的な違い

・ログ → 記録するだけ

・レポート → 見せるだけ

・DEE → 検証できる



結果のみが残るブラックボックスから脱却し、意思決定の過程を再計算可能な履歴として扱うことで、検証可能な証跡として利用することが可能になります。



■ DEEが担保するもの

DEEは「結果の正しさ」を保証するものではありません。

保証するのは、「その結果に至るまでの過程が、後から同一条件で再現・検証可能であること」です。

これにより、意思決定は「主張」ではなく「検証可能な履歴」として扱われます。



■ Web上での検証導線（/verify）とオープンソース化

DEEの特徴は「第三者が検証できること」にあります。



公開された検証ポータル（/verify）では、対象の識別子（topicId等）を指定することで、

サーバー側で実行された検証結果（snapshotHash および reportHash の整合性）をブラウザ上で確認できます。

さらに、この検証モデルの透明性を担保するため、

検証の考え方および手順を第三者が独立して確認できる参照実装として、GitHubにて公開しています。

本公開実装は検証ロジックの参照実装であり、本番サービスの内部実装とは独立して動作します。

■ 今後の展望：検証可能性が前提となる社会へ

DEEは単一のサービスに閉じるものではなく、「検証可能性」を前提とした情報基盤の一部です。

今後、以下の領域において意思決定の検証可能性は重要性を増すと考えられます。



・企業ガバナンス（取締役会・稟議・監査）

・金融・与信判断（審査プロセスの検証）

・AI意思決定（モデル出力の根拠検証）

・公共政策・合意形成（透明性の担保）



これらの領域では、「何を決めたか」だけでなく、「どのように決めたか」を第三者が検証できることが求められます。



DEEはこの要請に対し、ログやレポートではなく「再計算可能な履歴」という形で応答します。



将来的には、意思決定は単なる記録ではなく、検証可能な形式で保存されることが前提となり、

信頼は「説明」ではなく「検証」によって担保されるようになります。

■ 最初に検証可能な履歴を構築した主体が基準点となる

DEEは単なるツールではなく、「意思決定の証明エンジン」です。

AIと人間が交錯し、情報の信頼性が問われる現代において、

最初に検証可能な履歴を構築した主体が、後から検証される基準点となります。



■ 公開リソース

・検証ポータル（/verify）： https://voiceprotocol.app/verify(https://voiceprotocol.app/verify)

・GitHubリポジトリ： https://github.com/lath60/voice-dee-verify(https://github.com/lath60/voice-dee-verify)



■ お問い合わせ/会社概要

ジャパンリアルター株式会社

HP : https://voiceprotocol.app/hp

mail：info@voiceprotocol.app

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代表取締役 堤誠之