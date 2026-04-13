総来場者数2万7060人【高知アニクリ祭2026】

高知信用金庫

高知信用金庫（理事長・山崎久留美）は、高知県におけるアニメクリエイターやアニメ関連企業の集積による、雇用の創出と地域活性化を目的とした「高知アニメクリエイター聖地プロジェクト」を推進しております。

プロジェクトの一環として、アニメクリエイターやアニメファンが高知に集うイベント「高知アニクリ祭2026」を、4月11日（土）、12日（日）に開催いたしました。

会期２日間の総来場者数は下記の通りです。詳細は後日レポートいたします。

今回もたくさんのご来場をありがとうございました。

来場者数

2日間合計 27,060名 （前回比 111%、24,300名）

2026年4月11日（土）11,380名

2026年4月12日（日）15,680名

高知県立県民体育館／中央公園／ドットコムプラザ／キネマミュージアム の合計です。

※帯屋町商店街の数字は含まれておりません。

開催概要

高知アニクリ祭は、高知アニメクリエイター聖地プロジェクトの一環として行われている、アニメクリエイターやアニメファンが高知に集い、アニメシゴトやアニメに触れるアニメ交流イベントです。

メイン会場の高知県立県民体育館に加えて、帯屋町商店街など街中でもイベントを実施し、まち全体のにぎわいを創出。10日には出版社やアニメスタジオなど国内のアニメ関係者が高知におけるアニメ産業の活性化にむけた意見交換を行う「アニ魂サミット」を、11日にはクリエイター同士や審査員との交流会「アニクリ懇親会」を開催いたしました。

開 催 日 時：2026年4月11日（土）、12日（日） 午前10時～午後5時

開 催 場 所：メイン会場：高知県立県民体育館

まちなか会場：東洋電化中央公園、帯屋町商店街、ドットコムプラザ帯屋町、キネマM など

入場：無料

主催：高知アニメクリエイター聖地プロジェクト実行委員会

共催：高知県、高知市、南国市、須崎市、信金中央金庫

提供：高知信用金庫、公益財団法人地域みらい財団

公式WEBサイト：https://www.combank.co.jp/KochiAnikuri/

X https://x.com/kochi_anikuri

Instagram https://www.instagram.com/anicre_kochi/

高知アニメクリエイターアワードウェブサイト https://www.anikuri.jp/