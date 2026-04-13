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【名城大学】シェア本棚「i am BOOKs MEIJO」がナゴヤドーム前キャンパスに誕生
名城大学では、ナゴヤドーム前キャンパス西館2階が「人と知識が行き交う、活気あふれる場所」になることを目指し、同フロアにてシェア本棚「i am BOOKs MEIJO」プロジェクトを実施しています。シェア本棚の書籍は学外者もフロア内で自由に閲覧可能です。ぜひご利用ください。
学外者もフロア内で書籍を自由閲覧可能
名城大学では、ナゴヤドーム前キャンパス西館2階が「人と知識が行き交う、活気あふれる場所」になることを目指し、同フロアにてシェア本棚「i am BOOKs MEIJO」プロジェクトを実施しています。シェア本棚の書籍は学外者もフロア内で自由に閲覧可能です。ぜひご利用ください。
【シェア本棚「i am BOOKs MEIJO」プロジェクトとは】
「自分の個性を本で表現したい！」と思う棚主（オーナー）が、好きなものをぎゅっと一箱本棚に詰め込み、本を通じたコミュニケーションや人と人がつながる機会をつくります。シェア本棚に置かれた本は、学外者もフロア内で自由に閲覧でき、リアクションカードを活用してコミュニケーションをとることもできます。
設置目的本棚から出会いやコミュニケーションを生む仕掛けを施し、名城大学ナゴヤドーム前キャンパス西館2階を「人と知識が行き交う、活気あふれる場所」になることを目的として設置。利用可能者学内利用者（在学生、教職員）
学外利用者（卒業生、一般）利用可能日時原則として学休日を除く9:00〜21:00
※参照：社会連携ゾーンshake」カレンダー https://www.meijo-u.ac.jp/social/shake/利用方法どなたでも、フロア内で自由に書籍を閲覧することができます。設置場所名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 西館2階
（愛知県名古屋市東区矢田南 4-102-9）棚主（オーナー）希望について棚主（オーナー）希望者は、事前申込の上、自分だけの本棚を持つことができます（一箱本棚オーナー制度）。 オーナー期間：2026年7月15日（水）まで（更新制度あり）
お申込みはこちら
https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_32035.htmlお問い合わせ社会連携センターPLAT
E-mail：ccr@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
学外者もフロア内で書籍を自由閲覧可能
名城大学では、ナゴヤドーム前キャンパス西館2階が「人と知識が行き交う、活気あふれる場所」になることを目指し、同フロアにてシェア本棚「i am BOOKs MEIJO」プロジェクトを実施しています。シェア本棚の書籍は学外者もフロア内で自由に閲覧可能です。ぜひご利用ください。
「自分の個性を本で表現したい！」と思う棚主（オーナー）が、好きなものをぎゅっと一箱本棚に詰め込み、本を通じたコミュニケーションや人と人がつながる機会をつくります。シェア本棚に置かれた本は、学外者もフロア内で自由に閲覧でき、リアクションカードを活用してコミュニケーションをとることもできます。
設置目的本棚から出会いやコミュニケーションを生む仕掛けを施し、名城大学ナゴヤドーム前キャンパス西館2階を「人と知識が行き交う、活気あふれる場所」になることを目的として設置。利用可能者学内利用者（在学生、教職員）
学外利用者（卒業生、一般）利用可能日時原則として学休日を除く9:00〜21:00
※参照：社会連携ゾーンshake」カレンダー https://www.meijo-u.ac.jp/social/shake/利用方法どなたでも、フロア内で自由に書籍を閲覧することができます。設置場所名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 西館2階
（愛知県名古屋市東区矢田南 4-102-9）棚主（オーナー）希望について棚主（オーナー）希望者は、事前申込の上、自分だけの本棚を持つことができます（一箱本棚オーナー制度）。 オーナー期間：2026年7月15日（水）まで（更新制度あり）
お申込みはこちら
https://www.meijo-u.ac.jp/news/detail_32035.htmlお問い合わせ社会連携センターPLAT
E-mail：ccr@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/