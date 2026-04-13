家庭用紙市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年4月に調査レポートを発表したと公表した。同レポートは「家庭用紙市場」を対象とし、タイプ別（トイレットペーパー、バスルームティッシュ、キッチンペーパー、フェイシャルティッシュ、その他）、素材別（バージンパルプ、再生パルプ）、価格帯別（低価格、中価格、高価格）、流通チャネル別（オンライン（Eコマースウェブサイト、企業所有ウェブサイト）、オフライン（ハイパーマーケット／スーパーマーケット、百貨店、その他））に分類し、2025年から2035年における世界市場の分析、トレンド、機会および予測を提供するものである。本レポートは家庭用紙市場の予測評価を示し、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
家庭用紙市場の概要
家庭用紙とは、家庭において衛生、清掃、および利便性のために使用される日常的な使い捨て紙製品を指す。代表的な製品には、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオル、ナプキン、キッチンロールが含まれる。これらの製品は通常、バージンパルプまたは再生パルプから製造され、柔らかさ、吸収性、衛生性を備えるよう設計されている。家庭用紙市場は、個人衛生に対する意識の高まり、都市化の進展、可処分所得の増加によって牽引されている。生分解性製品や再生紙製品といった環境配慮型の選択肢は、環境問題への関心の高まりにより人気が上昇している。また、包装や製品品質における革新も消費者を引き付ける上で重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、家庭用紙市場の規模は2025年に512億米ドルに達したことが確認されている。さらに、2035年末までに市場収益は706億米ドルに到達すると予測されている。家庭用紙市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038427
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346757/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な家庭用紙市場分析によれば、衛生および清潔に対する意識の向上、住宅および商業分野からの需要増加、衛生意識の高まり、都市化の進展、ならびにライフスタイルの変化により、家庭用紙市場の規模は拡大すると見込まれている。家庭用紙市場における主要企業には、Kimberly-Clark Corporation、Procter & Gamble Co.、Mondi Group、Smurfit Westrock plc、DS Smith plc、Svenska Cellulosa Aktiebolaget（SCA）、UPM-Kymmene Corporation、Stora Enso Oyj、Nine Dragons Paper Holdings Limited、Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.、International Paper Company、Georgia-Pacific LLC、Cascades Inc.、NTPM Holdings Ber、CMPC Tissue S.A.、Hengan International Group Company Limited、Essity AB、Metsä Groupが含まれる。
また、本家庭用紙市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● 家庭用紙市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の家庭用紙市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（2035年まで、各国別（日本を含む））
家庭用紙市場の概要
家庭用紙とは、家庭において衛生、清掃、および利便性のために使用される日常的な使い捨て紙製品を指す。代表的な製品には、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオル、ナプキン、キッチンロールが含まれる。これらの製品は通常、バージンパルプまたは再生パルプから製造され、柔らかさ、吸収性、衛生性を備えるよう設計されている。家庭用紙市場は、個人衛生に対する意識の高まり、都市化の進展、可処分所得の増加によって牽引されている。生分解性製品や再生紙製品といった環境配慮型の選択肢は、環境問題への関心の高まりにより人気が上昇している。また、包装や製品品質における革新も消費者を引き付ける上で重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家による分析の結果、家庭用紙市場の規模は2025年に512億米ドルに達したことが確認されている。さらに、2035年末までに市場収益は706億米ドルに到達すると予測されている。家庭用紙市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346757/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な家庭用紙市場分析によれば、衛生および清潔に対する意識の向上、住宅および商業分野からの需要増加、衛生意識の高まり、都市化の進展、ならびにライフスタイルの変化により、家庭用紙市場の規模は拡大すると見込まれている。家庭用紙市場における主要企業には、Kimberly-Clark Corporation、Procter & Gamble Co.、Mondi Group、Smurfit Westrock plc、DS Smith plc、Svenska Cellulosa Aktiebolaget（SCA）、UPM-Kymmene Corporation、Stora Enso Oyj、Nine Dragons Paper Holdings Limited、Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.、International Paper Company、Georgia-Pacific LLC、Cascades Inc.、NTPM Holdings Ber、CMPC Tissue S.A.、Hengan International Group Company Limited、Essity AB、Metsä Groupが含まれる。
また、本家庭用紙市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● 家庭用紙市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の家庭用紙市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（2035年まで、各国別（日本を含む））