自動車用クロム仕上げ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月13に「自動車用クロム仕上げ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用クロム仕上げに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用クロム仕上げ市場の概要
自動車用クロム仕上げ 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用クロム仕上げ 市場規模は 2035 年に約 57 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用クロム仕上げ 市場規模は約 32 億米ドルとなっています。自動車用クロム仕上げ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用クロム仕上げ市場のシェア拡大は、高級感あふれる美観や視覚的魅力に対する需要の高まり、および世界的な電気自動車（EV）販売台数の増加に起因するものです。クロム仕上げは、高光沢のトリム、グリル、装飾パーツなどを通じて、車両の内外装デザインを際立たせる上で極めて重要な役割を果たしています。
さらに、EV市場の急速な拡大もこの需要を後押ししています。各自動車メーカーが、購入者の関心を惹きつけるべく、デザイン面での新たな試みに注力しているためです。国際エネルギー機関（IEA）の報告によれば、2024年の世界のEV販売台数は17百万台に達し、2023年比で25%の増加を記録しました。これは、クロム仕上げ部品の販売拡大を如実に物語る結果と言えます。
自動車用クロム仕上げに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-chromium-finishing-market/590642189
自動車用クロム仕上げに関する市場調査によると、クロム仕上げはその高い耐食性、優れた耐摩耗性、硬度および耐久性の向上、そして環境要因による損傷からの保護能力に対する選好度の高さから、今後市場シェアが拡大していくと予測されています。
しかし、厳格化する環境規制や毒性に関する懸念、さらには代替となる表面仕上げ技術の普及拡大により、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346794/images/bodyimage1】
自動車用クロム仕上げ市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用クロム仕上げ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用クロム仕上げ の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、基材別、車両タイプ別と地域に分割されています。
自動車用クロム仕上げ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642189
自動車用クロム仕上げ市場は、アプリケーション別に基づいて、自動車外装、自動車内装、自動車部品に分割されています。このうち自動車外装セグメントは、グリル、バンパー、ウィンドウトリム、エンブレム、ドアハンドルといった外装部品へのクロム仕上げの採用率が高いこと、および高級感のある車両づくりへの注力が高まっていることを背景に、予測期間を通じて55%の市場シェアを占めると見込まれています。
自動車用クロム仕上げ市場の概要
自動車用クロム仕上げ 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用クロム仕上げ 市場規模は 2035 年に約 57 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用クロム仕上げ 市場規模は約 32 億米ドルとなっています。自動車用クロム仕上げ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用クロム仕上げ市場のシェア拡大は、高級感あふれる美観や視覚的魅力に対する需要の高まり、および世界的な電気自動車（EV）販売台数の増加に起因するものです。クロム仕上げは、高光沢のトリム、グリル、装飾パーツなどを通じて、車両の内外装デザインを際立たせる上で極めて重要な役割を果たしています。
さらに、EV市場の急速な拡大もこの需要を後押ししています。各自動車メーカーが、購入者の関心を惹きつけるべく、デザイン面での新たな試みに注力しているためです。国際エネルギー機関（IEA）の報告によれば、2024年の世界のEV販売台数は17百万台に達し、2023年比で25%の増加を記録しました。これは、クロム仕上げ部品の販売拡大を如実に物語る結果と言えます。
自動車用クロム仕上げに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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自動車用クロム仕上げに関する市場調査によると、クロム仕上げはその高い耐食性、優れた耐摩耗性、硬度および耐久性の向上、そして環境要因による損傷からの保護能力に対する選好度の高さから、今後市場シェアが拡大していくと予測されています。
しかし、厳格化する環境規制や毒性に関する懸念、さらには代替となる表面仕上げ技術の普及拡大により、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346794/images/bodyimage1】
自動車用クロム仕上げ市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用クロム仕上げ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用クロム仕上げ の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、基材別、車両タイプ別と地域に分割されています。
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自動車用クロム仕上げ市場は、アプリケーション別に基づいて、自動車外装、自動車内装、自動車部品に分割されています。このうち自動車外装セグメントは、グリル、バンパー、ウィンドウトリム、エンブレム、ドアハンドルといった外装部品へのクロム仕上げの採用率が高いこと、および高級感のある車両づくりへの注力が高まっていることを背景に、予測期間を通じて55%の市場シェアを占めると見込まれています。