小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年4月に調査レポートを発表したと公表した。同レポートは、小型哺乳類および爬虫類用飼料市場を対象とし、タイプ別（ウサギ用飼料、げっ歯類用飼料、小型爬虫類用飼料、その他のタイプ）、原料別（動物由来、植物由来）、用途別（ペット専門店、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他の用途）に分類し、2025年から2035年における世界市場の分析、トレンド、機会および予測を提供するものである。本レポートは小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の予測評価を示し、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の概要
小型哺乳類および爬虫類用飼料とは、ハムスター、モルモット、ウサギ、カメ、トカゲ、ヘビなどのペット向けに設計された専用の栄養製品を指す。これらの飼料は、成長、消化、および全体的な健康に不可欠なタンパク質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど、種ごとの食事ニーズを満たすように配合されている。製品には、ペレット、種子、新鮮または乾燥野菜、昆虫、強化ミックスなどが含まれる。市場は、ペット飼育の増加、エキゾチックペットへの関心の高まり、ならびに適切な動物栄養に対する認識の向上により拡大している。メーカーは、天然成分、有機オプション、バランスの取れた配合に注力している。利便性の高いパッケージングおよびターゲット別栄養ソリューションも、需要および製品革新をさらに後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の規模は2025年に22億米ドルに達したことが確認されている。さらに、2035年末までに市場収益は39億米ドルに到達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038428
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346758/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な小型哺乳類および爬虫類用飼料市場分析によれば、ペット飼育の拡大およびペットの人間化、エキゾチックペットのトレンドの高まり、ペット栄養に対する認識の向上、ならびに専門的かつプレミアムなペット栄養への需要増加により、市場規模は拡大すると見込まれている。小型哺乳類および爬虫類用飼料市場における主要企業には、Beaphar、Beheer BV、Burgess Group PLC、Central Garden and Pet Co.、Compana Pet Brands LLC、Hagen Group、Lugarti Inc.、Manna Pro Products LLC、Mazuri Exotic Animal Nutrition、Mr Johnsons、Prettybird、Rep-Cal Research Labs、Sera GmbH、Spectrum Brands Holdings Inc.、Supreme Petfoods、Tetra、Versele Laga、Vetafarm、Vitakraft Sun Seed Inc.、Zilla Lab、Zoo Med Laboratories Inc.が含まれる。
また、本小型哺乳類および爬虫類用飼料市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● 小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の小型哺乳類および爬虫類用飼料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（2035年まで、各国別（日本を含む））
小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の概要
小型哺乳類および爬虫類用飼料とは、ハムスター、モルモット、ウサギ、カメ、トカゲ、ヘビなどのペット向けに設計された専用の栄養製品を指す。これらの飼料は、成長、消化、および全体的な健康に不可欠なタンパク質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど、種ごとの食事ニーズを満たすように配合されている。製品には、ペレット、種子、新鮮または乾燥野菜、昆虫、強化ミックスなどが含まれる。市場は、ペット飼育の増加、エキゾチックペットへの関心の高まり、ならびに適切な動物栄養に対する認識の向上により拡大している。メーカーは、天然成分、有機オプション、バランスの取れた配合に注力している。利便性の高いパッケージングおよびターゲット別栄養ソリューションも、需要および製品革新をさらに後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の規模は2025年に22億米ドルに達したことが確認されている。さらに、2035年末までに市場収益は39億米ドルに到達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346758/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な小型哺乳類および爬虫類用飼料市場分析によれば、ペット飼育の拡大およびペットの人間化、エキゾチックペットのトレンドの高まり、ペット栄養に対する認識の向上、ならびに専門的かつプレミアムなペット栄養への需要増加により、市場規模は拡大すると見込まれている。小型哺乳類および爬虫類用飼料市場における主要企業には、Beaphar、Beheer BV、Burgess Group PLC、Central Garden and Pet Co.、Compana Pet Brands LLC、Hagen Group、Lugarti Inc.、Manna Pro Products LLC、Mazuri Exotic Animal Nutrition、Mr Johnsons、Prettybird、Rep-Cal Research Labs、Sera GmbH、Spectrum Brands Holdings Inc.、Supreme Petfoods、Tetra、Versele Laga、Vetafarm、Vitakraft Sun Seed Inc.、Zilla Lab、Zoo Med Laboratories Inc.が含まれる。
また、本小型哺乳類および爬虫類用飼料市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● 小型哺乳類および爬虫類用飼料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の小型哺乳類および爬虫類用飼料市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（2035年まで、各国別（日本を含む））