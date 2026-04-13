日本の希土類元素市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年4月に「日本希土類元素市場：製品タイプ別（ネオジム、プラセオジム、セリウム、ジスプロシウム、ランタン、その他）、用途別（磁石、NiMH電池、自動車触媒、ディーゼルエンジン、流動接触分解触媒、蛍光体、ガラス、研磨粉、その他）―市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査報告書を発表したと公表した。本報告書は日本希土類元素市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本希土類元素市場の概要
日本の希土類元素（REE）とは、電子機器、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、防衛用途などの先端技術に不可欠な17種の重要鉱物の調達、加工、および利用を指すものである。日本は国内資源が限られているため輸入への依存度が高い一方で、供給確保のための多様化戦略、リサイクル施策、海外資源パートナーシップへの投資を積極的に進めている。政府の支援および民間企業との連携は、探査および持続可能な採掘の取り組みを強化している。希土類元素は高性能磁石、電池、半導体の製造において重要な役割を果たすものである。サプライチェーンの強靭化および技術革新への注力が、日本の希土類元素分野の成長を継続的に牽引している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本希土類元素市場規模は2025年に8億3,230万米ドルに達したとされる。さらに、同市場は2035年末までに26億3,460万米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本希土類元素市場は、2025年から2035年の予測期間において、約13.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているものである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038422
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346711/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本希土類元素市場の定性的分析によれば、先端技術に対する需要の増加、安定的な原材料調達への注力、ハイテク産業および自動車産業からの強い需要、クリーンエネルギーおよびサプライチェーン安全保障への関心の高まりといった要因により、市場規模は拡大すると見込まれるものである。日本希土類元素市場における主要企業には、Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.、Hitachi Metals、Sojitz Corporation、Sumitomo Corporationなどが含まれる。
目次
● 日本希土類元素市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 日本希土類元素市場の需要および機会分析（2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本希土類元素市場のセグメンテーション
・製品タイプ別：
ネオジム、プラセオジム、セリウム、ジスプロシウム、ランタン、その他
・用途別：
磁石、NiMH電池、自動車触媒、ディーゼルエンジン、流動接触分解触媒、蛍光体、ガラス、研磨粉、その他である。
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-rare-earth-elements-market/1038422
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本希土類元素市場の概要
日本の希土類元素（REE）とは、電子機器、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、防衛用途などの先端技術に不可欠な17種の重要鉱物の調達、加工、および利用を指すものである。日本は国内資源が限られているため輸入への依存度が高い一方で、供給確保のための多様化戦略、リサイクル施策、海外資源パートナーシップへの投資を積極的に進めている。政府の支援および民間企業との連携は、探査および持続可能な採掘の取り組みを強化している。希土類元素は高性能磁石、電池、半導体の製造において重要な役割を果たすものである。サプライチェーンの強靭化および技術革新への注力が、日本の希土類元素分野の成長を継続的に牽引している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本希土類元素市場規模は2025年に8億3,230万米ドルに達したとされる。さらに、同市場は2035年末までに26億3,460万米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本希土類元素市場は、2025年から2035年の予測期間において、約13.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されているものである。
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Surveyreportsのアナリストによる日本希土類元素市場の定性的分析によれば、先端技術に対する需要の増加、安定的な原材料調達への注力、ハイテク産業および自動車産業からの強い需要、クリーンエネルギーおよびサプライチェーン安全保障への関心の高まりといった要因により、市場規模は拡大すると見込まれるものである。日本希土類元素市場における主要企業には、Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.、Hitachi Metals、Sojitz Corporation、Sumitomo Corporationなどが含まれる。
目次
● 日本希土類元素市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 日本希土類元素市場の需要および機会分析（2036年まで）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本希土類元素市場のセグメンテーション
・製品タイプ別：
ネオジム、プラセオジム、セリウム、ジスプロシウム、ランタン、その他
・用途別：
磁石、NiMH電池、自動車触媒、ディーゼルエンジン、流動接触分解触媒、蛍光体、ガラス、研磨粉、その他である。
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