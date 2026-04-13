胸骨圧迫時における血液循環イメージ用訓練資器材「めぐる君」実演

バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）による胸骨圧迫の重要性が示される中、従来の訓練人形を用いた心肺蘇生法では胸骨圧迫による血液循環のイメージが救命講習の受講者に伝わりにくいという課題を解決するため、開発した胸骨圧迫時における血液循環をイメージできる訓練資器材「めぐる君」が科学技術分野の文部科学大臣表彰の創意工夫功労者賞を受賞しました。

当該受賞を受け、胸骨圧迫の重要性について広く認識してもらえるよう4月15日（水）尼崎市役所市長室にて実演します。







１ 実演日時及び場所

⑴ 日時：令和8年4月15日（水）17時00分～

⑵ 場所：尼崎市役所 市長室

２ 受賞の概要等

⑴ 受賞対象開発資器材

胸骨圧迫時における血液循環イメージ用訓練資器材「めぐる君」

⑵ 受賞者

尼崎市消防局 救急課長 消防司令長 眞造 務

尼崎市消防局 救急課 消防士長 榊原 紗理奈

尼崎市西消防署武庫分署 消防士長 黒川 貴紀

※ 上記３名は資器材開発当時、尼崎市北消防署において勤務していたものです。

３ 「めぐる君」の開発に至った経緯

バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）による胸骨圧迫（心臓マッサージ）の重要性が示される中、消防職員が幅広い年齢層に対して救命講習を通じて応急手当の指導を行う際に、従来の訓練人形を用いた心肺蘇生法では胸骨圧迫による血液循環のイメージが救命講習の受講者に伝わりにくいことが課題となっていました。

そこで胸骨圧迫による血液循環を可視化することで、受講者が客観的にその効果をイメージすることが可能となり、胸骨圧迫が傷病者の脳機能を維持、回復させることの効果と重要性を理解いただけることになったものです。

４ その他

【使用イメージ動画】

胸骨圧迫めぐる君の使用イメージ動画をYouTubeに限定公開しています。

URL: https://www.youtube.com/watch?v=v4F7f-ca-p8



