【2025年・2026年 定点調査】ベビーカー購入動向に関する市場調査
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年・2026年に実施した『【2025年・2026年 定点調査】ベビーカー購入動向に関する市場調査』について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
2025年・2026年に実施した『【2025年・2026年 定点調査】ベビーカー購入動向に関する市場調査』の調査結果を公開する。調査結果から、末子が0歳以上の家庭におけるベビーカー購入率はいずれも約5割であり、未購入理由は「親族・知人からのお下がり」「上の子で購入したから」といった「お下がり」が上位を占めた。
ブランド認知度やシェアにおいては、2025年から2026年にかけて「アップリカ」と「サイベックス」の伸びが顕著であった。ブランドイメージでは、アップリカは「定番・信頼できる」が約7割を占める一方、サイベックスは「デザインがおしゃれ・現代風」「高級感がある」といった付加価値が評価されていることがわかった。
また、購入時に重視する項目として「走行性」「安全性」に加えて「操作性」の割合が大幅に増加し、「価格」を超えた。特に、アップリカやサイベックスは2025年・2026年にかけて操作性を重視した新モデルを発売開始したことから、機能性を強化した製品がシェア拡大の一因となっている可能性がある。
購入方法でも、「実店舗」が約66%を占め1年前に比べ増加しており、先述した「走行性・操作性」を実機で確認した上で購入する傾向が強まっていると考えられる。一方、ベビーカーの「レンタル」には約6割が「抵抗あり」と回答しており、「衛生面」が最も懸念されていることが示された。
調査項目
●購入経験の有無
●未購入理由
●検討開始時期・購入時期
●ブランド認知度
●検討・購入したブランド
●購入したブランドのイメージ
●ベビーカー使用状況
●現在最も使用しているベビーカー
●購入したことのある・現在主に使用しているベビーカータイプ
●現在最も使用しているベビーカーの直前に使用していたもの
●重視した項目・最も重視した項目
●参考にした情報源
●購入方法・内訳
●購入したベビーカーの金額
●現在利用しているベビーカーの満足度
●ベビーカーレンタルへの抵抗度・不安要素
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/18458（ブログURL）
＜2025年調査＞
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：妊娠中および0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年3月10日（月）～ 2025年3月24日（木）
有効回答数：674名
＜2026年調査＞
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：妊娠中および0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2026年3月3日（火）～2026年3月17日（火）
有効回答数：444名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
概要
2025年・2026年に実施した『【2025年・2026年 定点調査】ベビーカー購入動向に関する市場調査』の調査結果を公開する。調査結果から、末子が0歳以上の家庭におけるベビーカー購入率はいずれも約5割であり、未購入理由は「親族・知人からのお下がり」「上の子で購入したから」といった「お下がり」が上位を占めた。
ブランド認知度やシェアにおいては、2025年から2026年にかけて「アップリカ」と「サイベックス」の伸びが顕著であった。ブランドイメージでは、アップリカは「定番・信頼できる」が約7割を占める一方、サイベックスは「デザインがおしゃれ・現代風」「高級感がある」といった付加価値が評価されていることがわかった。
また、購入時に重視する項目として「走行性」「安全性」に加えて「操作性」の割合が大幅に増加し、「価格」を超えた。特に、アップリカやサイベックスは2025年・2026年にかけて操作性を重視した新モデルを発売開始したことから、機能性を強化した製品がシェア拡大の一因となっている可能性がある。
購入方法でも、「実店舗」が約66%を占め1年前に比べ増加しており、先述した「走行性・操作性」を実機で確認した上で購入する傾向が強まっていると考えられる。一方、ベビーカーの「レンタル」には約6割が「抵抗あり」と回答しており、「衛生面」が最も懸念されていることが示された。
調査項目
●購入経験の有無
●未購入理由
●検討開始時期・購入時期
●ブランド認知度
●検討・購入したブランド
●購入したブランドのイメージ
●ベビーカー使用状況
●現在最も使用しているベビーカー
●購入したことのある・現在主に使用しているベビーカータイプ
●現在最も使用しているベビーカーの直前に使用していたもの
●重視した項目・最も重視した項目
●参考にした情報源
●購入方法・内訳
●購入したベビーカーの金額
●現在利用しているベビーカーの満足度
●ベビーカーレンタルへの抵抗度・不安要素
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
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＜2025年調査＞
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：妊娠中および0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年3月10日（月）～ 2025年3月24日（木）
有効回答数：674名
＜2026年調査＞
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：妊娠中および0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2026年3月3日（火）～2026年3月17日（火）
有効回答数：444名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
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