自動車ダイキャストスケールモデル市場：素材別、スケール別、エンドユーザー別、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
自動車ダイキャストスケールモデル市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.70%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動車ダイキャストスケールモデル市場調査レポートを発行・販売します。
「自動車ダイキャストスケールモデルレポート」ではデザイン再現性、生産動向、そして変化するコレクターの期待に焦点を当てた、コレクター向けダイキャスト・スケールカー市場に関する簡潔な概要を言及するほか、精密製造、ライセンシングの進化、そしてデジタルコミュニティとの関与が、ダイキャストモデル業界の価値創造をどのように再構築しているかを分析します。
世界の自動車ダイキャストスケールモデル市場規模は、2025年に14億米ドルと評価され、2026年の14億9,000万米ドルから2032年には23億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983934-car-diecast-scale-model-market-by-material-scale.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：素材別
第9章 自動車ダイキャストスケールモデル市場スケール別
第10章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：エンドユーザー別
第11章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：流通チャネル別
第12章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：地域別
第13章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：グループ別
第14章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：国別
第15章 米国自動車ダイキャストスケールモデル市場
第16章 中国自動車ダイキャストスケールモデル市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・コレクター向けダイキャスト・スケールカーモデル市場の進化について教えてください。
単なる愛好家のニッチ市場から、デザインの忠実度、ライセンスIP、そして世界のサプライチェーンの複雑さが高度に融合した市場へと進化しました。
・ダイキャスト・スケールモデル業界における最近の変革的な変化は何ですか？
テクノロジーを駆使した設計能力、進化するライセンシングパラダイム、そして消費者の洗練度の高まりによって牽引されています。
・ダイキャスト模型業界における貿易措置の影響はどのようなものですか？
累積的な関税措置は、ダイキャストスケールモデルメーカーおよび流通業者のサプライチェーン経済を再構築しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動車ダイキャストスケールモデル市場調査レポートを発行・販売します。
「自動車ダイキャストスケールモデルレポート」ではデザイン再現性、生産動向、そして変化するコレクターの期待に焦点を当てた、コレクター向けダイキャスト・スケールカー市場に関する簡潔な概要を言及するほか、精密製造、ライセンシングの進化、そしてデジタルコミュニティとの関与が、ダイキャストモデル業界の価値創造をどのように再構築しているかを分析します。
世界の自動車ダイキャストスケールモデル市場規模は、2025年に14億米ドルと評価され、2026年の14億9,000万米ドルから2032年には23億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983934-car-diecast-scale-model-market-by-material-scale.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：素材別
第9章 自動車ダイキャストスケールモデル市場スケール別
第10章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：エンドユーザー別
第11章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：流通チャネル別
第12章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：地域別
第13章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：グループ別
第14章 自動車ダイキャストスケールモデル市場：国別
第15章 米国自動車ダイキャストスケールモデル市場
第16章 中国自動車ダイキャストスケールモデル市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・コレクター向けダイキャスト・スケールカーモデル市場の進化について教えてください。
単なる愛好家のニッチ市場から、デザインの忠実度、ライセンスIP、そして世界のサプライチェーンの複雑さが高度に融合した市場へと進化しました。
・ダイキャスト・スケールモデル業界における最近の変革的な変化は何ですか？
テクノロジーを駆使した設計能力、進化するライセンシングパラダイム、そして消費者の洗練度の高まりによって牽引されています。
・ダイキャスト模型業界における貿易措置の影響はどのようなものですか？
累積的な関税措置は、ダイキャストスケールモデルメーカーおよび流通業者のサプライチェーン経済を再構築しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ