住宅建設市場：建設形態、住宅タイプ、立地、建材、設計、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
住宅建設市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.80%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、住宅建設市場調査レポートを発行・販売します。
「住宅建設レポート」では業界の意思決定者向けに、収束する促進要因、事業上の課題、および戦略的重点事項を浮き彫りにした、住宅建設環境の簡潔な概要を言及するほか、技術の導入、持続可能性への要請、そして変化する消費者の期待が、建設手法、調達モデル、そして競合優位性をどのように再構築しているかを分析します。
世界の住宅建設市場規模は、2025年に5兆8,300億米ドルと評価され、2026年の6兆1,500億米ドルから2032年には8兆6,600億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983910-residential-construction-market-by-construction.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 住宅建設市場建設タイプ別
第9章 住宅建設市場住宅タイプ別
第10章 住宅建設市場地域別
第11章 住宅建設市場：素材別
第12章 住宅建設市場：設計別
第13章 住宅建設市場：エンドユーザー別
第14章 住宅建設市場：地域別
第15章 住宅建設市場：グループ別
第16章 住宅建設市場：国別
第17章 米国住宅建設市場
第18章 中国住宅建設市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・住宅建設市場における主な促進要因は何ですか？
サプライチェーンの再構築、柔軟な居住空間を求める消費者の嗜好の変化、持続可能性に対する規制の強化が主な促進要因です。
・住宅建設市場における技術の導入はどのように影響していますか？
技術の導入、持続可能性に対する規制圧力、消費者の期待の変化が建設手法や調達モデルを再構築しています。
・2025年の関税措置は業界にどのような影響を与えましたか？
関税動向は調達戦略の再構築とサプライヤーの多様化を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、住宅建設市場調査レポートを発行・販売します。
「住宅建設レポート」では業界の意思決定者向けに、収束する促進要因、事業上の課題、および戦略的重点事項を浮き彫りにした、住宅建設環境の簡潔な概要を言及するほか、技術の導入、持続可能性への要請、そして変化する消費者の期待が、建設手法、調達モデル、そして競合優位性をどのように再構築しているかを分析します。
世界の住宅建設市場規模は、2025年に5兆8,300億米ドルと評価され、2026年の6兆1,500億米ドルから2032年には8兆6,600億米ドル成長する見込みです。
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 住宅建設市場建設タイプ別
第9章 住宅建設市場住宅タイプ別
第10章 住宅建設市場地域別
第11章 住宅建設市場：素材別
第12章 住宅建設市場：設計別
第13章 住宅建設市場：エンドユーザー別
第14章 住宅建設市場：地域別
第15章 住宅建設市場：グループ別
第16章 住宅建設市場：国別
第17章 米国住宅建設市場
第18章 中国住宅建設市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・住宅建設市場における主な促進要因は何ですか？
サプライチェーンの再構築、柔軟な居住空間を求める消費者の嗜好の変化、持続可能性に対する規制の強化が主な促進要因です。
・住宅建設市場における技術の導入はどのように影響していますか？
技術の導入、持続可能性に対する規制圧力、消費者の期待の変化が建設手法や調達モデルを再構築しています。
・2025年の関税措置は業界にどのような影響を与えましたか？
関税動向は調達戦略の再構築とサプライヤーの多様化を促しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
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国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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