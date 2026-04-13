産業用機械市場：製品タイプ、操作、動力源、制御アーキテクチャ、用途、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
産業用機械市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.04%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、産業用機械市場調査レポートを発行・販売します。
「産業用機械レポート」では産業用機械を再構築する変革的な変化：技術の融合、サプライチェーンの再構築、労働力の進化、サステナビリティの統合を言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各市場が、需要、サプライチェーン、サービスモデルにどのように異なる影響を与えるかを詳述した重要な地域別洞察を分析します。
世界の産業用機械市場規模は、2025年に7,693億6,000万米ドルと評価され、2026年の8,139億9,000万米ドルから2032年には1兆1,602億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983788-industrial-machinery-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・販売チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 産業用機械市場：製品タイプ別
第9章 産業用機械市場：操作別
第10章 産業用機械市場：動力源別
第11章 産業用機械市場：制御アーキテクチャ別
第12章 産業用機械市場：用途別
第13章 産業用機械市場：販売チャネル別
第14章 産業用機械市場：地域別
第15章 産業用機械市場：グループ別
第16章 産業用機械市場：国別
第17章 米国の産業用機械市場
第18章 中国の産業用機械市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米国の関税措置が産業用機械のサプライチェーンに与える影響は何ですか？
調達戦略の再評価や代替サプライヤーの探索が求められ、価格変動を緩和するためのサプライヤーの多様化や部品の標準化が重要になっています。
・市場セグメンテーションに関する主要な洞察は何ですか？
製品タイプ別に市場を分析し、組立機械、仕上げ機械、マテリアルハンドリング機器、材料加工機器、包装機械、検査機械が含まれます。
・地域別の市場動向にはどのような違いがありますか？
南北アメリカでは製造拠点の近代化や自動車・食品加工セクタからの需要が設備投資を牽引し、規制環境やインフラ投資がエネルギー効率の高い設備や電化プロジェクトの機会を形作っています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「産業用機械レポート」では産業用機械を再構築する変革的な変化：技術の融合、サプライチェーンの再構築、労働力の進化、サステナビリティの統合を言及するほか、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各市場が、需要、サプライチェーン、サービスモデルにどのように異なる影響を与えるかを詳述した重要な地域別洞察を分析します。
世界の産業用機械市場規模は、2025年に7,693億6,000万米ドルと評価され、2026年の8,139億9,000万米ドルから2032年には1兆1,602億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1983788-industrial-machinery-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・販売チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 産業用機械市場：製品タイプ別
第9章 産業用機械市場：操作別
第10章 産業用機械市場：動力源別
第11章 産業用機械市場：制御アーキテクチャ別
第12章 産業用機械市場：用途別
第13章 産業用機械市場：販売チャネル別
第14章 産業用機械市場：地域別
第15章 産業用機械市場：グループ別
第16章 産業用機械市場：国別
第17章 米国の産業用機械市場
第18章 中国の産業用機械市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米国の関税措置が産業用機械のサプライチェーンに与える影響は何ですか？
調達戦略の再評価や代替サプライヤーの探索が求められ、価格変動を緩和するためのサプライヤーの多様化や部品の標準化が重要になっています。
・市場セグメンテーションに関する主要な洞察は何ですか？
製品タイプ別に市場を分析し、組立機械、仕上げ機械、マテリアルハンドリング機器、材料加工機器、包装機械、検査機械が含まれます。
・地域別の市場動向にはどのような違いがありますか？
南北アメリカでは製造拠点の近代化や自動車・食品加工セクタからの需要が設備投資を牽引し、規制環境やインフラ投資がエネルギー効率の高い設備や電化プロジェクトの機会を形作っています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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