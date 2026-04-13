株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、全国のフランチャイズ加盟店が一堂に会する「クレバリーホームFC全国大会」を開催いたしました。 本大会では、2026年度に向けた経営方針および重点施策の共有に加え、新商品・商品戦略・加盟店支援施策・営業戦略の発表が行われ、全国の加盟店とともに今後の成長戦略を確認しました。

■2026年経営テーマ～「迅速進行（JINSOKU-SHINKO）」を掲げ、実行フェーズへ～

本大会では、これまでの経営テーマを集約し、「即断即決即実行」と「本質を見極める判断力」の両立を掲げた「迅速進行」を今期の指針として発表しました。 市場環境が大きく変化する中、スピードと精度を兼ね備えた意思決定と行動により、加盟店とともに持続的な成長を目指します。

■市場環境と戦略

住宅業界では、 ・省エネ適合基準の義務化 ・原材料・エネルギーコストの高騰 ・空き家増加に伴う住宅犯罪リスクの高まり ・人口減少による住宅需要の縮小 など、市場構造そのものが大きく変化しています。 こうした中、クレバリーホームは「キレイ・安心・価値が続く家」をコンセプトに掲げ、外壁タイルを軸とした独自価値により差別化を図ります。

■新商品・商品戦略および加盟店支援施策

本大会では、新たな提案型商品として、1.5階建て住宅「SHIFUKU no TOKI」を発表しました。本商品は、タイパ・スペパ（効率性）やほどよい距離感、ウェルビーイングといった現代の価値観に対応し、平屋と2階建ての利点を融合した新しい住まいのかたちを提案するものです。 主力商品である「Vシリーズ」では、外観デザインの刷新やカラーラインアップの拡充など、商品力の強化を図りました。あわせて、空気環境や快適性への対応を進めることで、基本性能に加え、暮らしの質を高める取り組みも推進しています。 また、加盟店の競争力強化に向けた各種支援施策についても発表しました。商品開発や仕様刷新による提案力の向上に加え、設計・施工プロセスの効率化や品質向上を支える体制の強化を進め、施工品質の均一化や業務負担の軽減による安定した供給体制の構築を目指します。 さらに、営業・工務人材の育成を通じた現場力の底上げに加え、市場環境の変化に対応した新たな支援スキームを導入。集客・営業・施工・経営の各領域を横断的に支援することで、加盟店の総合力向上と持続的な成長を後押ししていきます。

■営業戦略

常務取締役 住宅FC本部長の菊間文弥は、住宅市場の厳しい環境を踏まえ、加盟店の業績向上に向けた営業戦略を提示しました。 集客力の強化と営業力の底上げを両輪とし、デジタル施策の活用や販促戦略の再構築、営業人材の育成強化を推進するとともに、ヒアリング力や行動量といった営業の本質的な力の強化にも踏み込みます。インサイドセールスの活用を含めた営業プロセス全体の変革を進めることで、加盟店の収益力向上と安定成長の実現を目指します。

■表彰式

本大会では、これまでの功績を称える表彰式も執り行われました。 年度優秀賞（企業部門・店舗受注部門・店舗着工部門）をはじめ、個人受注・着工部門、年間優秀営業賞、設計・工務部門の表彰、顧客感動店舗表彰、SNS特別表彰など、多岐にわたる分野での取り組みが評価され、クレバリーホーム全体の成長を支えた加盟店・スタッフの功績が称えられました。 ※掲載している表彰は全16賞のうち主なものを抜粋したものです。

各賞の受賞者

■今後の展望

クレバリーホームは、フランチャイズネットワークの強みを活かし、商品力・施工品質・営業力のさらなる向上を図ることで、変化する市場環境に対応していきます。 今後も加盟店とともに、「キレイ・安心・価値が続く家」の提供を通じて、お客様の豊かな暮らしに貢献してまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。 外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。 さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。 『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/