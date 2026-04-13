生活協同組合コープさっぽろ（本部：北海道札幌市、理事長：大見英明、以下、コープさっぽろ）では、下川町で製材された木材の端材を活用した利久（りきゅう）割り箸を本日4月13日（月）より全111店舗で販売を開始いたします。 道北の豊かなトドマツの香りと、無漂白・防腐剤不使用で安心してお使いいただけます。また、間伐材を使用しているため、森の未来を守ることにもつながる、コープさっぽろと下川町との取組みの中で生まれた商品です。 「北海道なるほど商品」とは、北海道に暮らす人たちに合わせ、商品づくりにこだわったコープさっぽろのPB商品です。シンプルと良質、できるかぎり北海道製造にこだわった想いや、栄養成分表示をわかりやすく伝えるパッケージで、一目で「なるほど！」と思える商品を展開しております。 コープさっぽろでは今後も組合員さんのニーズを正確に捉え、社会課題の解決に貢献できる商品を提供してまいります。

■販売に関する概要

1．商品名 下川町製材端材を活用利久割り箸 2．規格 12膳 3．価格 269円（本体価格）296円（税込価格） 4．販売期間 2026年4月13日（月）～ 5．販売店舗 全店