【大阪・兵庫・滋賀】ゴールデンウィークに家族で楽しむ「ぽよぽよ遊具フェスティバル2026」開催決定！ 大型エア遊具と冷たいスィーツが楽しめるファミリー向けイベント！
トライト株式会社（本社：大阪府守口市、代表：山田 康生）は、2026年4月25日（土）から5月10日（日）までの16日間、3歳から小学生以下のお子様を対象とした大型エア遊具イベント「ぽよぽよ遊具フェスティバル2026」を開催いたします。会場は大阪府内の公共地公園や兵庫県、滋賀県のテーマパークの計8カ所となります。
子供に大人気!!ぽよぽよ遊具
キッチンカー登場！
本イベントでは、大人気の「ぽよぽよ遊具」や冷たいスイーツやグルメを提供するキッチンカーが登場し、遊びと食を通じて家族で楽しめる機会を提供いたします。初夏の爽やかな陽気の中、遊びとスイーツの融合を体験できるファミリー向けのイベントとなっております。
グルメキッチンカーが登場！
＼とんで！はねて！楽しもう！／
エア遊具には、巨大すべり台やトランポリンなど、お子様に大人気のアトラクションが盛りだくさん。各会場ごとに異なる形状のエア遊具を設置しておりますので、会場巡りを楽しむのもお勧めです。ゴールデンウィークの日帰りお出かけ先として、ぜひお近くの会場にお越しください。
【開催概要】
名 称 ：とんで！はねて！楽しもう！ゴールデンウィークぽよぽよ遊具フェスティバル2026
開催期間：2026年4月25日(土)から5月10日(日)の16日間 ※各会場毎に異なります。
営業時間：9:00～20:00 ※各会場毎に異なります。
対象年齢：3歳～小学生以下まで
参加費 ：お子様１名につき15分500円（税込） ※当日現金でのご利用となります。
同伴される保護者の方は無料（０円）
※雨天の場合は中止となる場合がございます。
【大阪】公共地公園 6か所開催
蜻蛉池（とんぼ池）公園（大阪府岸和田市三ヶ山町大池尻701）
《開催期間》4/25(土)～5/10(日)
《営業時間》10:00～17:00
《会場ＨＰ》https://tonboike-osakap.com/access/
花博記念公園鶴見緑地（大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163）
《開催期間》4/25(土)～5/6(水祝)
《営業時間》10:00～17:00
《会場ＨＰ》https://www.tsurumi-ryokuchi.jp/access.html
大泉緑地公園（大阪府堺市北区金岡町128）
《開催期間》4/25(土)～5/6(水祝)
《営業時間》10:00～17:00
《会場ＨＰ》https://oizumi.osaka-park.or.jp/access/
深北緑地公園 （大阪府大東市深野北4丁目284）
《開催期間》4/25(土)～4/29(水祝)
《営業時間》10:00～17:00
《会場HP》https://fukakitaryokuchi.jp/access
江坂公園（大阪府吹田市江坂町1-19-1）
《開催期間》5/2(土)～5/6(水祝)
《営業時間》10:00～17:00
《公園ＨＰ》https://esaka-park.jp/access
大仙公園 （大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4-3）
《開催期間》5/2(土)～5/6(水祝)
《営業時間》10:00～17:00
《公園HP》https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/koen/shokai/daisenkouen.html
【兵庫】テーマパーク
姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市豊富町神谷1434）
《開催期間》4/25(土)～5/6(水祝)
《営業時間》4/25～5/1（10：00～17：00）
5/2～5/5（9：00～20：00）
5/6（9：00～18：00）
《会場ＨＰ》 https://www.central-park.co.jp/access/
※別途入園料が必要となります。
【滋賀】テーマパーク
ローザンベリー多和田 （滋賀県米原市多和田605-10）
《開催期間》4/25(土)～5/10(日)
《営業時間》4/25～4/26（10:00～16:15） 4/29～5/6（10:00～16:15）
5/9～5/10（10:00～16:15）
《会場ＨＰ》https://www.rb-tawada.com/about/access/
※別途入園料が必要となります。
【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】
トライト株式会社 営業部 イベント企画・広報課：佐野（サノ）
TEL：06-6995-4163（平日午前9：00～12：00、午後13：00～17：30）
E-mail：event@tlight.jp
本社所在地：大阪府守口市梅園町8-1
ホームページ：https://tlight.jp/
主要サービス：LEDイルミネーション製品の製造、各種イベント企画運営