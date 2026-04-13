【大阪・兵庫・滋賀】ゴールデンウィークに家族で楽しむ「ぽよぽよ遊具フェスティバル2026」開催決定！ 大型エア遊具と冷たいスィーツが楽しめるファミリー向けイベント！

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トライト株式会社

トライト株式会社（本社：大阪府守口市、代表：山田 康生）は、2026年4月25日（土）から5月10日（日）までの16日間、3歳から小学生以下のお子様を対象とした大型エア遊具イベント「ぽよぽよ遊具フェスティバル2026」を開催いたします。会場は大阪府内の公共地公園や兵庫県、滋賀県のテーマパークの計8カ所となります。



子供に大人気!!ぽよぽよ遊具

キッチンカー登場！


本イベントでは、大人気の「ぽよぽよ遊具」や冷たいスイーツやグルメを提供するキッチンカーが登場し、遊びと食を通じて家族で楽しめる機会を提供いたします。初夏の爽やかな陽気の中、遊びとスイーツの融合を体験できるファミリー向けのイベントとなっております。




グルメキッチンカーが登場！

＼とんで！はねて！楽しもう！／


エア遊具には、巨大すべり台やトランポリンなど、お子様に大人気のアトラクションが盛りだくさん。各会場ごとに異なる形状のエア遊具を設置しておりますので、会場巡りを楽しむのもお勧めです。ゴールデンウィークの日帰りお出かけ先として、ぜひお近くの会場にお越しください。




【開催概要】


名 称 ：とんで！はねて！楽しもう！ゴールデンウィークぽよぽよ遊具フェスティバル2026


開催期間：2026年4月25日(土)から5月10日(日)の16日間　※各会場毎に異なります。


営業時間：9:00～20:00　※各会場毎に異なります。


対象年齢：3歳～小学生以下まで


参加費　：お子様１名につき15分500円（税込）　※当日現金でのご利用となります。


　　　　　同伴される保護者の方は無料（０円）


　　　　　※雨天の場合は中止となる場合がございます。


【大阪】公共地公園　6か所開催

蜻蛉池（とんぼ池）公園（大阪府岸和田市三ヶ山町大池尻701）


《開催期間》4/25(土)～5/10(日)


《営業時間》10:00～17:00


《会場ＨＰ》https://tonboike-osakap.com/access/




花博記念公園鶴見緑地（大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163）


《開催期間》4/25(土)～5/6(水祝)　


《営業時間》10:00～17:00


《会場ＨＰ》https://www.tsurumi-ryokuchi.jp/access.html 　




　大泉緑地公園（大阪府堺市北区金岡町128）


《開催期間》4/25(土)～5/6(水祝)


《営業時間》10:00～17:00


《会場ＨＰ》https://oizumi.osaka-park.or.jp/access/




深北緑地公園　（大阪府大東市深野北4丁目284）


《開催期間》4/25(土)～4/29(水祝)　


《営業時間》10:00～17:00


《会場HP》https://fukakitaryokuchi.jp/access





江坂公園（大阪府吹田市江坂町1-19-1）


《開催期間》5/2(土)～5/6(水祝)　


《営業時間》10:00～17:00


《公園ＨＰ》https://esaka-park.jp/access




大仙公園　（大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4-3）


《開催期間》5/2(土)～5/6(水祝)


《営業時間》10:00～17:00


《公園HP》https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/koen/shokai/daisenkouen.html 　




【兵庫】テーマパーク

姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市豊富町神谷1434）　　


《開催期間》4/25(土)～5/6(水祝)


《営業時間》4/25～5/1（10：00～17：00）


　　　　　　5/2～5/5（9：00～20：00）


　　　　　　5/6（9：00～18：00）


《会場ＨＰ》　https://www.central-park.co.jp/access/


※別途入園料が必要となります。




【滋賀】テーマパーク

ローザンベリー多和田　（滋賀県米原市多和田605-10）


《開催期間》4/25(土)～5/10(日)


《営業時間》4/25～4/26（10:00～16:15） 　 　　　　　　 4/29～5/6（10:00～16:15）


　　　　　　 5/9～5/10（10:00～16:15）


《会場ＨＰ》https://www.rb-tawada.com/about/access/　　


※別途入園料が必要となります。




　　　　


【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】

トライト株式会社　営業部　イベント企画・広報課：佐野（サノ）


TEL：06-6995-4163（平日午前9：00～12：00、午後13：00～17：30）


E-mail：event@tlight.jp



本社所在地：大阪府守口市梅園町8-1

ホームページ：https://tlight.jp/


主要サービス：LEDイルミネーション製品の製造、各種イベント企画運営