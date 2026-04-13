【楽天市場で赤字覚悟50%OFF】11インチ90Hzタブレットが15,950円！キーボード付き＆専用ケース6点セット「AORLYM P11」限定発売｜数量限定・早い者勝ち
POCKAM楽天市場店は、最新Android 16を搭載した高性能タブレット「AORLYM P11」を、赤字覚悟の50%OFFキャンペーン価格にて発売いたしました。
通常価格31,900円（税込）のところ、**期間限定15,950円（税込）**でご提供。さらに、キーボード・マウス・タッチペンなど豪華6点セット付きという圧倒的コストパフォーマンスを実現しています。
初回入荷分は数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
Aorlym P11イメージ図
■ 圧倒的コスパ｜今売れている理由
「タブレット 安い」「タブレット キーボード付き」「Android タブレット 高性能」といった日本市場の人気検索キーワードに対応した、今選ばれているスペック構成：
- 11インチ大画面 × 90Hz高リフレッシュレート
- 128GBストレージ + 最大2TB拡張対応
- 8800mAh大容量バッテリーで長時間使用
- Android 16（Gemini AI対応）搭載
- Widevine L1対応（Netflix フルHD視聴可能）
- WPS Officeアプリ内蔵
■ 仕事もエンタメもこれ1台｜万能タブレット
AORLYM P11は、以下の用途に最適です：
- 在宅ワーク / オフィス作業（キーボード＆マウス付属）
- オンライン授業 / 学習用タブレット
- 動画視聴（YouTube / Netflix / Prime Video）
- 電子書籍 / ゲーム / SNS
顔認証・デュアルスピーカー・イヤホンジャック搭載で、日常使いも快適。
■ 届いてすぐ使える｜豪華6点セット
追加購入不要、すぐに使える便利セット：
- 専用ケース
- Bluetoothキーボード
- マウス
- タッチペン
- 保護フィルム
- 有線イヤホン
→「タブレット 初心者」「プレゼント タブレット」としてもおすすめ
■ 高性能スペック詳細
モデル：AORLYM P11
OS：Android 16（Gemini AI対応）
CPU：Unisoc T7250（オクタコア 最大1.8GHz）
RAM：最大48GB（8GB＋拡張40GB）
ROM：128GB（microSD 最大2TB対応）
ディスプレイ：11インチ IPS（1280×800）90Hz
バッテリー：8800mAh
カメラ：前面5MP / 背面13MP
通信：Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz、Bluetooth 5.0
重量：約537g / 厚さ7.9mm
■ 今だけの限定キャンペーン- 50%OFF（31,900円 → 15,950円）
- クーポンリンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=T05OTS1DT0lGLTVNTDQtT0M1Tw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=T05OTS1DT0lGLTVNTDQtT0M1Tw--&rt=)
- 数量限定（先着順）
- 在庫なくなり次第終了
■ 購入はこちら（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap11/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap11/)
■ 店舗情報
POCKAM楽天市場店
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