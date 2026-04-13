自動車部品を扱う那須梱包が、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」を導入　梱包作業が自動化。人手不足対策、障がい者雇用も促進。

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットを実現する株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下「Thinker」）のバラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」が、自動車部品などの包装・梱包を行う那須梱包株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：那須善行、以下「那須梱包」）に導入されたことをお知らせします。

導入箇所は、那須梱包が手がける自動車用補修部品の梱包作業ライン。導入前は包装機にセッティングされた袋に人が部品を一つ手に取って入れ、包装機を操作して封をするという工程でした。導入後は「Thinker Model A」によってバラ積み部品を1つピックアップし、所定の袋へ投入後は、連動する包装機が自動で封をすることで工程の自動化を図ります。これにより、作業者1人が同時に何種類もの部品梱包を担えるようになり、作業効率の大きな向上が見込まれます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n3pu-67ZqP8 ]



那須梱包では、将来的な労働人口の減少を見据え、働きやすい現場づくりと生産性向上の実現に向けて、これまでもさまざまな先見的な施策に取り組まれてきました。そんな中、“指先で考えてつかむ”「Thinker Model A」の柔軟かつ繊細なピッキング技術と、専門知識がなくても扱うことができる簡便性の高さをとくに評価いただきました。また、「Thinker Model A」の導入により、就労対象者も大幅に拡大し、従来とは異なる性別や年齢層、障がいのある方の雇用促進も期待されます。

Thinkerは今後も、製造・物流分野における現場課題に向き合いながら、ロボットをより身近で使

いやすい存在にし、人とロボットが真に協働できる生産現場づくりに貢献してまいります。

■那須梱包株式会社 代表取締役 那須喜行氏 コメント

今後、少子高齢化が進み労働人口の減少が顕在化する中で、ヒトは必要不可欠な存在であると考えています。こうした背景から、当社ではヒトとロボットの協働を実現することを目的に導入しました。

一般的に省人化を目的とした活用が中心になりがちな中で、一人のヒトが半自動包装機をこれまで１台の操作しかできなかったことが、２台を操作することで能力を拡張させるという「人間拡張」の視点に立った方針で進めてまいります。

■Thinker Model A

Thinkerのロボットハンド「Think Hand F」とカメラによる画像解析の組み合わせにより、透明素材や軟質・脆弱な部品、たわむトレー上でのピッキングなど、これまで対応が難しいとされてきた作業を柔軟にこなすことができるバラ積みピッキング用ロボット。検査や工程間の搬送などのプロセスの自動化を促進し、少量多品種の対象物を扱う現場をはじめとした、多様な作業現場の省人化に貢献。

https://www.thinker-robotics.co.jp/product/thinker-model-a.html

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・「人間の器用さを再現する「次世代型ロボットハンド」が、製造現場の主流に？Thinkerが挑む少量多品種の自動化」（xTECH Powered by MITSUBISHI ESTATE 2025年11月25日）

https://xtech.mec.co.jp/articles/11724

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html

・Thinkerが、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」に選出されました

（PRTIMES 2024年9月23日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000106143.html

・【新製品】工場における人手不足解消の鍵を握る「バラ積みピッキング」を実用化 新型ロボット「Thinker Model A」を発売 （PR TIMES 2025年1月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/