【GENOVA】「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。

■ 背景：GENOVAの健康経営宣言

現在、日本の医療業界は、医師の働き方改革や2024年問題、慢性的な人手不足といった深刻な社会課題に直面しています。

GENOVAは、医療情報サイト「メディカルドック」を柱とする「メディカルプラットフォーム事業」、および自動精算機やNOMOCa-AI chatなどのITソリューションを提供する「スマートクリニック事業」の推進を通じ、患者の利便性向上と医療現場の負担軽減に尽力してまいりました。

これらのDXソリューションを安定的かつ革新的に提供し続けるためには、サービスを支える当社社員自身が、心身ともに健やかで、最高のパフォーマンスを発揮できる環境が不可欠です。「医療現場の働き方改革」を支援する企業だからこそ、自社の「健康経営」を経営戦略の重要事項と位置づけ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■健康経営の戦略について

1.健康経営で解決したい経営上の課題、健康経営の実施により期待する効果

GENOVAの「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」というミッション実現には、人材の採用および育成が非常に重要であり、多様で有能な人材の採用・定着は経営上の課題です。

健康経営の取り組みにより、心身ともに健康な状態で業務に従事することによって、人材が定着し、それを通じて採用競争力の向上につながるものと考えております。

2.健康経営の取り組み内容

当社従業員は、平均年齢が比較的若いため、「生活習慣病の早期発見・予防」と「ライフイベントと仕事の両立」の2つを重点課題と捉えています。

これらに関する指標を定め、健康保持増進に努めてまいります。

3.健康経営に関する取り組み

（１）主な取り組みの一覧

・定期健康診断の実施

・ストレスチェックの実施

・適正体重維持者率改善のための食生活サポート

（昼食代一部補助）

・喫煙率低下のための啓蒙活動の実施

・運動習慣促進のための啓蒙活動の実施

・飲酒習慣者率低下のための啓蒙活動の実施

・歯科検診補助

・整骨院利用補助

・メットライフ生命団体保険

（２）従業員参加型の施策および参加状況

・産業医等による健康関連オンライン研修（2024年度参加者数：延べ402名）

※「健康経営優良法人2026」認定対象実績データになります

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命の延伸と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

株式会社GENOVA

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者：代表取締役社長 平瀬智樹

URL：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform