「脱出おひとり島」出身DEXの俳優デビュー作から、ソ・イングク主演ラブコメの名作まで！Prime Video『Channel K』で韓国ドラマ新作・人気作を続々配信開始

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、“違法養子売買”をテーマに、現代社会の闇に迫る衝撃のアクションスリラー「アイショッピング～返品された子どもたち～」や、ソ・イングク×ナム・ジヒョン主演の同居から始まるトキメキ度120％のラブコメディ「ショッピング王ルイ」ほか、観始めたら一本では終われない、新生活を彩る注目の韓国コンテンツをPrime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ＆エンタメChannel K」（以下「チャンネルK」）の会員を対象に配信開始いたしました。

●もしも自分が、違法に取引された子どもだったら―？

前代未聞のアクションスリラー「アイショッピング～返品された子どもたち～」

(C) 2025 Group8

4月1日より“チャンネルＫ”で配信中の「アイショッピング～返品された子どもたち～」は、違法養子売買を題材に、人生を奪われた子どもたちの復讐を描く衝撃のアクションスリラー作品。どこか現実味のあるテーマと息をのむ展開で、一気見必至の注目作です。

(C) 2025 Group8

違法組織の一員でありながら、親から捨てられた子どもたちを密かに保護してきたテシク（チェ・ヨンジュン）。彼に救われ、死の淵から生き延びたアヒョン（ウォン・ジナ）と3人の子どもたちは、ひっそりと身を潜めて暮らしていました。しかしある日、テシクが新たに救出しようとしたシウ（カン・ジヨン）の行動をきっかけに、チョン・ヒョン（キム・ジニョン／DEX）率いる違法養子売買組織に、彼女たちが生きていることを知られてしまいます。再び命を狙われる中で、親たちが隠していた真実や自身の出生にまつわる衝撃の事実を知った彼女たちは、組織、そして親への復讐を決意して―？

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本作で、違法養子売買組織のボスとして暗躍するキム・セヒを演じるのは、「SKYキャッスル～上流階級の妻たち～」や「クリーニングアップ」などで多彩な演技力を見せてきたヨム・ジョンア。表向きは世間から信頼を集める医療財団の代表でありながら、自らの欲のためには人を処分することさえ厭わない冷徹な女性を、圧巻の存在感で演じています。また、子どもたちを守り導くリーダー・アヒョン役には、「ただ愛する仲」や「シークレット・メロディ」で主演を務めた実力派女優ウォン・ジナ。

子どもたちの助力者であるテシク役を「ヴィンチェンツォ」や「賢い医師生活」のチェ・ヨンジュンが務めます。さらに、キム・セヒの右腕として違法組織を率いるチョン・ヒョン役には、タレントやYouTuberとしてマルチに活躍するDEXことキム・ジニョンが出演。冷酷さとミステリアスな存在感を併せ持つキャラクターを通じて、俳優として新たな魅力を放っています。

(C) 2025 Group8

上流層を対象に不正な養子縁組を斡旋し、不要になると“返品”（＝処分）する―。フィクションでありながら現実味を帯びたテーマで描かれる「アイショッピング～返品された子どもたち～」。物語が進むにつれて、子どもたちの壮絶な過去やキム・セヒとアヒョンの関係性が次々と明らかになり、ハイスピードかつスリリングな展開から目が離せなくなること間違いなしです。

さらに、チャンネルKでは4月20日(月)までにご登録いただくと、現在配信中の700作品以上を2か月間・月額99円(税込)でお楽しみいただけるお得なキャンペーンを実施中。話題の最新韓国ドラマから名作まで、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

■「アイショッピング～返品された子どもたち～」：視聴はこちら(https://amzn.to/48xCOlF)

●ソ・イングクの愛らしい仕草と無邪気な笑顔に、ときめきが止まらない！

訳あり御曹司×田舎少女が織りなす、ドキドキの同居ラブコメ「ショッピング王ルイ」

(C) 2016 MBC

「空から降る一億の星」や「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」など数々の話題作で主演を務めてきたソ・イングク。独特のオーラで多くの人を魅了し、“ラブコメキング”や“キス職人”の異名を持つ彼が、本作ではキュートな仕草と子犬のような笑顔を併せ持つイケメン御曹司ルイを熱演。思わず守りたくなる愛らしさと胸キュン必至の同居ロマンスが楽しめる大人気ラブコメ「ショッピング王ルイ」が、“チャンネルK”に登場。

(C) 2016 MBC

物語は、事故をきっかけに記憶を失い、無一文となってしまった青年ルイ（ソ・イングク）と、家出した弟を探すため田舎からソウルへやってきたボクシル（ナム・ジヒョン）が、ひょんなことから同居生活を始めるところからスタート。財閥の御曹司として何不自由なく育ってきたルイは生活能力がまるでゼロで、しっかり者のボクシルに四六時中べったり。可愛らしい仕草や無邪気な笑顔を見せる彼の姿に、ヒロインはもちろん、視聴者も思わず心を奪われてしまいます。

(C) 2016 MBC

さらに、ルイの恋敵でありながら、彼とボクシルに振り回されるジュンウォン（ユン・サンヒョン）の、俺様気質でありながらどこか憎めないキャラクターも見どころのひとつ。加えて、ルイの唯一の家族である財閥会長の祖母が注ぐ深い愛情や、ボクシルの家族との心温まるエピソードも随所に描かれ、癒し系ラブコメとして韓ドラファンの間でも高い人気を誇ります。

(C) 2016 MBC

記憶喪失、格差恋愛、権力争いといった韓国ドラマの王道要素が詰まった「ショッピング王ルイ」は、生粋の韓ドラ好きはもちろん、韓ドラ初心者にもぜひおすすめしたい一作。

今なら“チャンネルK”で2か月間・月額99円（税込）で楽しめるので、この機会にぜひご覧ください。

■「ショッピング王ルイ」：視聴はこちら(https://amzn.to/4s5qQ9X)

●特殊な能力を持つ者たちが、家族になりすまし悪を制裁!?

ペ・ドゥナ、リュ・スンボムほか 豪華俳優が集結「家族計画」

(C)2024 Coupang Play All Rights Reserved

母、父、双子の姉弟、祖父――それぞれが特殊能力を持つ5人が、家族に成りすましながら、自身たちを脅かす極悪非道な犯罪者たちを制裁していく犯罪アクション「家族計画」。

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人の記憶を支配する“ブレインハッキング”能力を持つ母・ヨンスを、「秘密の森～深い闇の向こうに～」や是枝裕和監督の映画『ベイビー・ブローカー』などで日本でも高い知名度を誇る ペ・ドゥナが熱演。さらに、「ムービング」で強烈な存在感を放った リュ・スンボムが、一見頼りなく見えながらも隠された能力で家族のために戦う父・チョルヒ役を務めるなど、豪華キャストが集結しています。

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そして、双子の弟でサイコパス気質を秘めた天才ハッカーのジフンには「今日から"ニンゲン"に転身しました」のロモンを抜擢。さらに、モデル出身で本作が俳優デビュー作となったイ・スヒョンが、神経質で気難しい姉・ジウを演じます。

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特殊能力を駆使して脅威に立ち向かうスリリングな展開はもちろん、孤独に育ち“家族”を知らなかった5人が、食卓を囲み、朝の見送りなどを重ねながら少しずつ本物の家族になっていく姿も本作の大きな見どころ。スリラーでありながら、どこか温かさに包まれる不思議な魅力に満ちた一作です。

そんな見どころ満載の「家族計画」を、ぜひチャンネルＫでお得に楽しんでみませんか？

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●総理×パパラッチが契約結婚!?

少女時代ユナ主演「総理と私」

Licensed by KBS Media Ltd. (C)KBS. All Rights Reserved.

K-POP界の第一線を走り続ける“少女時代”のメンバーとして活躍する一方、「キング・ザ・ランド」や「暴君のシェフ」など女優としても幅広い魅力を見せるユナ。そんな彼女がパパラッチ記者に扮し、史上最年少の総理と契約結婚を結ぶロマンティック・ラブコメディ「総理と私」も、4月15日(水)よりチャンネルKで新たに配信開始予定。

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【あらすじ】

芸能情報誌の記者として日々著名人のスキャンダルを追う若手記者ダジョン（ユナ）。上司の命令で、韓国史上最年少の国務総理ユル（イ・ボムス）のスクープを追うことになった彼女は、ある日ユルの息子と一緒にいるところを本人に見つかり問い詰められてしまいます。さらに、その様子を他の記者に熱愛現場と勘違いされたことから騒動は一気に拡大。お互いの利益のため、2人は偽装結婚をすることになり……？

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本作で、男手ひとつで3人の子どもを育てながら史上最年少の国務総理を務めるユルを演じるのは、「ジャイアント」などで知られるイ・ボムス。さらに、そんなユルと結婚したダジョンを密かに想うエリート公務員役を、「製パン王キム・タック」のユン・シユンが務めます。加えて本作は、“EXO”のスホにとって演技初挑戦作としても注目を集め、彼の俳優デビュー当時のフレッシュな魅力を楽しめる点も見どころです。

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ハプニングから始まった契約結婚は、本物の愛へと変わっていくのか。胸キュンと家族の温かさが詰まった「総理と私」は4月15日(水)から配信開始！ぜひチャンネルKでお楽しみください。

●2カ月間・月額99円キャンペーン

チャンネルKでは、4月20日（月）までのご登録で、全700作品以上のコンテンツを最初の2か月間・月額99円（税込）でお楽しみいただける特別キャンペーンを実施中です。初めてご登録いただく方はもちろん、一度ご退会されて再登録をされるという方も対象となりますので、ぜひこの機会にお得に韓国エンタメを満喫してみませんか？

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●チャンネルＫについて

「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ＆エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意！」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん！「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ONE：ハイスクールヒーローズ」、「我が家～嘘のかけら～」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

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