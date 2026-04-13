累計25万部超・東京大学生協ランキング1位『コンサル業界大研究 第9版』著者の書籍フェアが、ジュンク堂書店池袋本店にて開催中

株式会社コンコードエグゼクティブグループ

2026年4月11日（土）より2週間、ジュンク堂書店池袋本店（東京都豊島区）の1階レジ横にて、株式会社コンコードエグゼクティブグループ（東京都千代田区）の代表取締役社長CEOである渡辺秀和の著書フェアが開催中です。 渡辺の著書『コンサル業界大研究 第9版』『未来をつくるキャリアの授業』をご紹介いただいております。

フェア概要

フェア対象書籍

- 期間：2026年4月11日（土）～4月24日（金）- 会場：ジュンク堂書店池袋本店 1階レジ横（東京都豊島区南池袋2-15-5）- 書籍：2タイトル・合計15面展開『コンサル業界大研究 第9版』

・著 者：渡辺秀和・山越理央

・出版社：産学社

・発売日：2026年1月15日

・定 価：2,530円（税込）

シリーズ累計25万部超を誇る、コンサル転職・就職の定番書の最新刊。AI時代を迎えたコンサルティング業界の構造変容から仕事内容の変化、コンサル卒業後のキャリア、さらには内定を勝ち取るための選考対策までを網羅的に解説しています。前著（第8版）に続き、東京大学生協 本郷書籍部ランキング「就職・公務員部門」で第1位を記録しました（2026年2月度）。

▶『コンサル業界大研究 第9版』の詳細はこちらから(https://www.concord-career.com/company/consultant/watanabe/book/book04/)

『未来をつくるキャリアの授業』

・著 者：渡辺秀和

・出版社：日本経済新聞出版社（日経ビジネス人文庫）

・発売日：2017年10月3日

・定 価：858円（税込）

2017年、東京大学初の本格的なキャリア設計の授業 「キャリア・マーケットデザイン」の教科書に選定された一冊。1,000人超のビジネスリーダーのキャリアを支援し、日本ヘッドハンター大賞MVPを受賞した弊社代表・渡辺秀和が、人生を飛躍させる「キャリア戦略」のつくり方を詳しく解説しています。2025年からは、一橋大学の授業「キャリアマネジメント」の教科書としても使用されています。

▶『未来をつくるキャリアの授業』の詳細はこちらから(https://www.concord-career.com/company/consultant/watanabe/book/book02/)

著者紹介

渡辺秀和（わたなべ・ひでかず）

コンコードエグゼクティブグループ代表取締役社長 CEO

一橋大学 客員教授

PR TIMES STORY｜「キャリアデザイン」が日本の未来を変える～コンコードの挑戦(https://prtimes.jp/story/detail/wrVGpACGWNb)

一橋大学商学部卒。三和総合研究所（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）戦略コンサルティング部門へ新卒入社。同社最年少でプロジェクトリーダーに昇格し、多数の新規事業開発プロジェクトを手がける。

2008年、コンコードエグゼクティブグループを設立。同社は、マッキンゼーやBCGをはじめとするコンサルティングファーム、投資銀行・PEファンド、スタートアップの経営幹部、起業家などへ、数万人規模のビジネスリーダーのキャリアチェンジを支援してきた。

2017年には、東京大学にて学部３・４年生、大学院生を対象とした正規科目「キャリア・マーケットデザイン」のコースディレクターを務め、授業設計と講義を担当。また、キャリア教育事業を担うコンコードアカデミーの代表取締役に就任し、学生へキャリア設計の知見を伝えるサイト「CareerPod」を開設した。2025年、一橋大学 客員教授に就任。キャリア設計の理論と実践知を体系化した授業を開講し、次世代リーダーの育成に取り組んでいる。

「日本ヘッドハンター大賞」コンサルティング部門にて初代MVP 受賞。

主な著書に『未来をつくるキャリアの授業』（日本経済新聞出版社）、『ビジネスエリートへのキャリア戦略』（ダイヤモンド社）などがある。

著者メッセージ

AI時代の到来により、キャリアの常識が根底から変わっていく今、ご自身の将来を真剣に見つめなおす方々が増えています。「AI時代に求められる人材とは何か」「どのようなキャリアを描けばよいのか」――そうした問いと向き合う皆様のキャリア形成に、拙著が寄り添うことができれば幸いです。ジュンク堂書店池袋本店という、多くの方が本と出会う場所でご紹介いただけることを大変ありがたく思います。ぜひ手に取っていただき、「次の一歩」を踏み出すきっかけにしていただければ嬉しいです。

株式会社コンコードエグゼクティブグループについて

コンコードエグゼクティブグループは、「日本ヘッドハンター大賞」コンサル部門 初代MVPを受賞したキャリアデザインファームです。マッキンゼーやBCGをはじめとするコンサルティングファームへの「コンサル転職」や、コンサル出身者の経営幹部キャリアを支援する「ポストコンサル転職」に高い実績を持ちます。

弊社が提唱する「キャリア戦略論」は、ダイヤモンド社や日経新聞出版社より、書籍として発刊されました。さらに、 東京大学や一橋大学におけるキャリアデザインの授業、ビジネスカンファレンスへの登壇など、「未来をつくるリーダー」を支援するキャリア教育活動にも積極的に取り組んでいます。

▶コンコードエグゼクティブグループ｜コーポレートサイト(https://www.concord-group.co.jp/)

▶キャリア支援サイト「コンサル＆ポストコンサル転職」 (https://www.concord-career.com/)

▶大学1年生から学べるキャリア教育サイト「CareerPod」(https://careerpod.jp/)

▼お問い合わせ

株式会社コンコードエグゼクティブグループ

社長室（担当：鈴木）

info@concord-group.co.jp