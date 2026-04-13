タカラベルモントグループ従業員らの手で、「万博レガシー」の想いを形に　～「量子飛躍する美の世界」大阪本社にて～

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）は、大阪・関西万博にて出展した大阪ヘルスケアパビリオン「量子飛躍する美の世界」を大阪本社へ移設し、この度、完成したことをお知らせいたします。本取り組みは、「THINK CIRCULAR for SPACE AGE（宇宙時代の循環思考）」を基本理念に掲げて、持続可能な社会を目指そうと進めたものです。万博の感動と思想を一過性のものに終わらせず、次世代へ継承していくことを目的とした、当社サステナビリティアクションプランの第二弾です。完成を記念し、万博開幕1年記念となった4月13日（月）に報道関係者向けのお披露目会を実施したほか、2026年5月１日（金）～5月6日（水・休）には、入場無料で、一般のお客様にも公開いたします。

大阪本社で公開された展示ブースの一部

本移設作業は、出展ブース設計図をもとにタカラベルモントグループ従業員が自らの「手」で約45日間をかけて実施しました。昨年4月に設立されたサステナビリティ推進室のメンバーと、サロンやクリニックの空間デザイン、設計に携わるタカラスペースデザインのメンバーが中心に、延べ14名が参加。単なる移設にとどまらず、「自分たちの手で万博のレガシーを未来につなぐ」という想いのもと、本取り組みをスタートさせました。本移設作業をリードした当社サステナビリティ推進室・中山健太郎は、「万博会場での展示空間を、単に“再現する”のではなく、本社という日常空間の中で展示に込めた想いやレガシーをいかに”再構築する”かが最も難しいポイントだった。ぜひ多くの人に体験してほしい」と語りました。

また、イベント期間中には、展示ブースを移設した大阪本社１Ｆロビーをメイン会場として、「万博のレガシー」を紡いでいきたいと共感してくださった国や企業から、計４つのブースをご用意。海外パビリオンとして人気を博したヨルダン館、チリ館の人気コンテンツに加え、関西パビリオンの京都ゾーンに出展された京都の御菓子メーカー・株式会社鼓月、大人気サウナとして注目を集めた「太陽のつぼみ」を設計・施工した膜構造のリーディングカンパニー、太陽工業株式会社からも当時の貴重なコンテンツや資料をお借りし、ブースを展開。万博ファンの方のみならず、初心者の方にもお楽しみいただける6日間です。

これからも、タカラベルモントでは、1970年、2025年と二度の大阪での万博の出展を果たした経験と想いとともに、「万博レガシー」を次世代へとつなげていく取り組みを行ってまいります。

■「量子飛躍する美の世界」一般公開概要

日 時：2026年5月1日（金）～5月6日（水・休） 11時～16時（予定）

会 場：タカラベルモント株式会社 大阪本社１階

住 所：〒542-0083

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1

内 容：

移設展示ブースお披露目ほか、

万博を彩った計4つの国と企業の展示を実施。

アクセス：

・大阪メトロ堺筋線 「長堀橋駅」7番出口より徒歩3分

・大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」6番出口より徒歩7分

・大阪メトロ千日前線・近鉄「日本橋駅」6番出口より徒歩7分

※駐車場のご用意はございません。

公共の交通機関をご利用くださいませ。

■報道関係者向けお披露目会

大阪・関西万博開幕記念１周年となった2026年4月13日（月）、タカラベルモント展示ブースの移設完成に伴う報道関係者向けのお披露目会を開催しました。当日は、出展ブースの設計・デザインを手がけた立命館大学准教授／ZERO GRAVITY DESIGN代表 山出美弥氏と、ユニフォームデザインを担当したデザイナー コシノジュンコ氏を迎え、万博を振り返るとともに、開幕1周年にあたり「万博が未来に残したもの」を語るトークショーを実施しました。

お披露目会の様子■「量子飛躍する美の世界」概要

大阪・関西万博開催期間中、人気を博した「大阪ヘルスケアパビリオン」にて出展参加した当社ブースの展示名。2050年、宇宙時代“宇宙での暮らし”を見据えた事業が拡大し、当社が扱う“美しさ”の考え方＝固定概念も大きく飛躍しているかもしれないーー。そんな問いをベースに、展示ブースのコンセプトは、「Quantum Leap for Beauty World～量子飛躍する美の世界へ～」に決定。同コンセプトをもとに、美容と医療を融合した「ミライのヘルスケアサロン」がかなえる美の世界の展示とデジタルコンテンツ（約12万部配布）を用いて、来館者とともに、宇宙時代の「真の美」を考えました。

■THINK CIRCULAR for SPACE AGE（宇宙時代の循環思考）概要

当社が考えるアフター万博の取り組みとして、「当社展示ブースからはゴミは一切出さない」という想いのもとスタートし、その想いを基本理念「THINK CIRCULAR for SPACE AGE（宇宙時代の循環思考）」を掲げました。

サステナビリティ推進を加速してパーパス「美しい人生を、かなえよう。」のもと、持続可能な社会を目指すとともに、出展を通じて伝えたかった当社の想いや体験価値を未来へ残していこうという取り組みです。

第一弾…ユニフォームを全国の教育機関への寄贈

（64校の募集、50校が決定）

第二弾…展示ブース移設完成

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025.03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。