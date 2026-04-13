“日本初※のシネコン”　“スター・ウォーズの聖地”でスター・ウォーズ全作品上映「イオンシネマ海老名」2026年5月17日（日）営業終了

イオンエンターテイメント株式会社「イオンシネマ海老名」5.17 Final Showsポスター「イオンシネマ海老名」ロビー

全国に「イオンシネマ」97劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、1993年4月に開業した日本初※のシネマコンプレックス、イオンシネマ海老名（旧称：ワーナー・マイカル・シネマズ 海老名）の営業を、2026年5月17日（日）をもって終了いたします。長年にわたる地元のお客さまのご愛顧に心からの感謝の気持ちを込め、“スター・ウォーズの聖地”であるこの地で、最後のイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全作品を、最大劇場であるTHXシアターにて4月24日（金）より順次上映いたします。また、母店であるイオン海老名店の全面的な協力を得て、連動イベントを開催。ファンの皆さまに最後まで感謝とワクワクをお届けいたします。

本劇場は、日本国内初の本格的郊外型マルチプレックスシネマとして、神奈川県海老名市のイオン海老名店（旧称：海老名サティ）に開業。1993年4月24日に行われた開業レセプションパーティーには、ハリウッドからアクション俳優のスティーブン・セガールさん、女優の島田陽子さんをはじめ、国内外の映画関係者が訪れ、華やかに幕を開けました。国内の一般顧客向け劇場として初めてといえる、ジョージ・ルーカススタジオ公認「THX（ティー・エイチ・エックス）」サウンドシステムを装備した７番スクリーンのサウンド効果が、映画専門誌のみならずオーディオ専門誌などにも取り上げられ、全国からファンが来場するほどの人気を博しました。1997年には年間観客動員数が100万人を突破し、多くのお客さまに愛されて33年。母店の休業に伴い閉館することとなりました。

クロージングイベントの「スター・ウォーズ」の全シリーズをTHXで上映では、エピソード1から海老名で「スター・ウォーズ」を観ていただいている方、最後だからこそ“スター・ウォーズの聖地”ともいわれるイオンシネマ海老名で鑑賞したい方、お子さまと一緒に再びあの感動を味わいたい方など、幅広いファンの方々にお楽しみいただける内容をご用意しています。また、イオン海老名店でも“海老名「スター・ウォーズ」ロード”と称し、ショッピングセンター内の装飾や関連商品の販売を4月24日（金）より予定しており、共同で「スター・ウォーズ」を盛り上げます。スター・ウォーズシリーズ待望の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（５月22日(金)公開）のキャラクターたちも「海老名スター・ウォーズロード」に登場します。イオンシネマ海老名での上映はありませんが、スター・ウォーズの興奮を他の劇場へ繋いでまいります。

※ シネコンの定義は日本映画製作者連盟による「同一運営組織が同一所在地に５スクリーン以上集積して名称の統一性（１､２､３…､Ａ､Ｂ､Ｃ…､等）をもって運営している映画館を抽出したものです。」を採用します。

■「スター・ウォーズ」シリーズ全作品THXファイナル上映

「スター・ウォーズ」シリーズ全11作品を最大劇場であるTHXシアターにて4月24日（金）より順次上映します。壮大な物語の広がりを劇場で一気に楽しめる貴重な機会、ぜひ“エビナナ”（イオンシネマ海老名のTHX７番スクリーン）でご体感ください。

『スター・ウォーズ』全劇場作品一挙上映

・上映作品

『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』（1999）

『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』（2002）

『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』（2005）

『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』（1977）

『スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲』（1980）

『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』（1983）

『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015）

『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）

『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）

『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）

『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（2018）

※上映日時は、劇場ホームページにて後日発表いたします。

※全回コスプレでの鑑賞も可能です。

＊THXについて

THX社は、音響のみならず、映写や外部からの雑音等に対しても厳しいチェックがあります。すべての項目をクリアした劇場のみにTHXが認定され、THXのロゴマークが刻まれたプレートを掲げること、THXトレーラーの上映が許可されます。

■海老名「スター・ウォーズ」ロード 4月24日（金）～5月17日（日）開催

イオンシネマ海老名の閉館にあたり、“スター・ウォーズの聖地”として親しまれてきた当館での最後の「スター・ウォーズ」上映に合わせ、母店であるイオン海老名店のご協力のもと、イオン海老名店内に”海老名「スター・ウォーズ」ロード“が誕生します。

正面入口からイオンシネマ海老名までの導線を「スター・ウォーズ」一色にラッピング。ご来館のお客さまには、劇場に入る前から「スター・ウォーズ」の世界観をお楽しみいただけます。

さらに、イオン海老名店にて「スター・ウォーズ」関連商品の販売も予定しており、映画館だけでなくイオン館内全体で「スター・ウォーズ」の特別な体験を提供いたします。

「イオンシネマ海老名」

■海老名THXメモリアルファイルプレゼント

イオンシネマ海老名を長年にわたりご愛顧いただいた皆さまへの感謝を込めて、イオンシネマ海老名オリジナルのクリアファイル（非売品）を制作いたしました。本クリアファイルは、表面にイオンシネマ海老名の象徴であるTHX導入の7番スクリーンの座席表、裏面には「イオンシネマ海老名」の文字をあしらった特別なデザインとなっております。

最終上映日となる5月17日（日）にご鑑賞いただいたすべてのお客さまへ、本クリアファイルをプレゼントいたします。イオンシネマ海老名での思い出とともに、記念品としてお持ち帰りいただければ幸いです。また、最終上映時にはクロージングセレモニーも予定しております。お集まりいただいた皆さまとともに、33年間の歴史に幕を閉じます。

※本クリアファイルはその他イベント等でも配布する場合がございます。

イオンエンターテイメントは、末永く地域に愛される、笑顔集まるシネコンを目指し、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

＜劇場概要＞

劇場名 イオンシネマ海老名

所在地 神奈川県海老名市中央２-４-１ イオン海老名店 2階

総支配人 加藤曉司

開業日 1993年4月24日（土）

閉館日 2026年5月17日（日）

スクリーン数 7スクリーン

座席数 1,713（車椅子スペース含む）

特設サイト

https://www.aeoncinema.com/event/ebina/final-shows.html

【その他のクロージング上映予定作品（一部）】

※上映日時は、劇場ホームページにて後日発表いたします。

■『グレイテスト・ショーマン』 (C)2020 Twentieth Century Fox Film Corporation

■『ボヘミアン・ラプソディ』 (C)2020 Twentieth Century Fox

■『おくりびと』 (C)2008 映画「おくりびと」製作委員会

■『ONE PIECE FILM Z』 (C)尾田栄一郎／2012「ワンピース」製作委員会

■『ONE PIECE STAMPEDE』 (C)尾田栄一郎/２０１９「ワンピース」製作委員会

■『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』 (C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project

■『劇場版 ポールプリンセス!!』 (C)エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／ポールプリンセス!!製作委員会