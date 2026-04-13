「中国AI産業の最前線と法務・知財リスク対応」と題して、IP FORWARDグループ 総代表・CEO・代表弁護士・弁理士 分部 悠介氏によるセミナーを2026年5月26日(火)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【いま押さえるべき中国AIの核心】
中国AI産業の最前線と法務・知財リスク対応
～生成AIを軸とした急成長市場・主要プレイヤー・政策動向を踏まえた実務対応の勘所～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26274
[講 師]
IP FORWARDグループ 総代表・CEO・代表弁護士・弁理士
分部 悠介 氏
[日 時]
２０２６年５月２６日（火） 午後４時～５時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
中国では生成AIをはじめとするAI関連ビジネスが急速に拡大し、国家戦略としての位置づけも一層強まっています。他方で、AIやデータ等に関する規制、法律・知財問題など、事業上のリスクや不確実性も同時に高まっています。
本講演では、中国AI市場の全体像と主要企業・サービスの動向を整理した上で、最新の政策・規制動向を踏まえ、留意すべき法務・知財・実務上のポイントを解説します。
１．中国AI市場の全体像
２．主要AI企業・サービスの動向
３．AI政策、規制、法制度の最新動向
４．知財、契約、事業リスク
５．日本企業への示唆
６．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
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