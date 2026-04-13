NETGEAR ProAVスイッチと連携したNDIネットワーク診断機能に対応

ネットギアジャパン合同会社

ネットギアジャパン合同会社（本社：東京都中央区、以下 NETGEAR）は、リーダー電子株式会社（本社：神奈川県、以下 リーダー電子）が提供するNDI信号監視・解析ソフトウェア「NDI(R)チェッカー」Ver.1.3.0のNDIネットワーク診断を行う新機能「Connectivity Check」と、NETGEARが提供するProAVスイッチ（M4250、M4300、M4350、M4500）がAPI連携によりスイッチ設定や接続状況を含む、より詳細な確認が可能となったことを発表します。

本機能により、「NDI(R)チェッカー」は従来のNDI信号の品質監視に加え、ネットワークレイヤーまで含めたトラブルシューティングを支援します。これにより、NDIネットワーク運用時の問題切り分けを効率化し、さらにNETGEAR ProAVスイッチ利用環境では、より迅速かつ詳細な問題解決を実現します。

■ 制作現場の課題・背景

近年、ProAV分野において、NDI(R)を活用したIPベースの映像制作環境が急速に普及しています。一方で、現場では受信した信号の品質確認だけでなく、信号が届くまでの通信経路やネットワーク設定に起因するトラブルへの対応も重要になっています。

従来の「NDI(R)チェッカー」は、受信したNDI信号の品質監視・解析を支援してきましたが、実際の現場では、信号が表示されない、受信できないといった、経路上の問題に起因するトラブルも多く発生していました。これらの原因は多岐にわたり、迅速な切り分けが難しいことが課題となっていました。

そこでリーダー電子は、信号が届くまでの経路を確認できる新機能「Connectivity Check」を開発しました。これにより、NDI接続トラブルの原因特定を効率化し、制作現場の安定運用を支援します。さらに、NETGEAR ProAVスイッチとのAPI連携により、対応環境ではより詳細なトラブルシューティングが可能です。

■ NDI(R)チェッカーについて

「NDI(R)チェッカー」は、NDI信号の状態を監視・可視化し、品質の把握およびトラブルシューティングを支援するソフトウェアです。

■ NETGEAR ProAVスイッチについて

NETGEARのProAV向けスイッチは、AV over IP用途に適した設計がなされており、NDIをはじめとする映像伝送環境において広く採用されています。

■ 連携の概要

「NDI(R)チェッカー」単体では、主にPCから見た疎通確認に基づくトラブルシューティングを行っていましたが、NETGEAR ProAVスイッチとのAPI連携により、Switch側の設定取得、機器間の設定整合性確認、さらにSwitchから接続先機器への疎通確認まで行えるようになりました。

■ Ver1.3.0 主な追加機能

- 共通機能- - セグメントチェックおよび基本的な疎通確認により、通信可能な区間と不通区間を可視化- - NDI信号の経路上における問題箇所の切り分けを支援- NETGEAR ProAVスイッチ連携機能- - API連携によるスイッチ設定情報の取得および確認- - スイッチ側からの疎通確認による詳細なネットワーク状態の把握- - NDI信号とネットワーク設定を組み合わせた高度な原因切り分け

■ ユースケースと導入メリット

- ライブ制作・イベント現場におけるトラブル対応- システム構築・検証時のネットワーク状態確認- 運用監視における可視化と効率化- トラブルシューティング時間の大幅短縮

■ 両社コメント

リーダー電子株式会社

NDI環境の運用においては、映像信号とネットワークの双方を把握することが重要です。本連携により、より実践的なトラブルシューティング環境を提供できるものと考えています。

ネットギアジャパン合同会社

当社のProAV向けネットワークソリューションとNDI(R)チェッカーの連携により、NDIネットワーク運用の可視化と簡素化に貢献できることを期待しています。

■ 今後の展開

両社は今後も、NDI信号のトラブルシューティングの強化を目指し、連携の強化および機能拡張を進めてまいります。

■ 製品情報

● 製品名：NDI(R)チェッカー（Ver1.3.0）

●新機能：NDIネットワーク診断機能「Connectivity Check」(含むNETGEAR ProAVスイッチとのAPI連携)

●提供開始日：2026年4月13日

●NDI(R)チェッカーHP：https://ndi-checker.leader.co.jp/

※NDI(R)はVizrt NDI AB社の登録商標です。

■ 会社概要

・ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田良平

設立：1996年

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/

・リーダー電子株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目6番33号

代表取締役：長尾 行造

設立：1954年5月1日

事業内容：電子計測器の研究開発・製造・販売

HP：https://www.leader.co.jp/

■ お問い合わせ先

お問い合わせや、詳細内容に関するご説明を希望の場合は、下記までお気軽にお問い合わせください。

ネットギアジャパン合同会社：CBUJapanSales@netgear.com

リーダー電子株式会社 グロースビジネスカンパニー：sales@leader.co.jp