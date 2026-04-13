青山のモダンダイニング TWO ROOMS が「トワイライトハイティー」を4月23日よりスタート

ECNホスピタリティ株式会社トワイライト ハイティーTWO ROOMS テラス席

洗練された空間と非日常を感じさせるテラス席を備え東京屈指のインターナショナルな社交場として知られる青山のモダンダイニング「TWO ROOMS」（東京都港区北青山3-11-7 Aoビル5F）は、夕暮れから夜へと移ろう時間を優雅に楽しむ新たなダイニング体験として、2026年4月23日より「トワイライトハイティー」を開始いたします。本プランは、遠くまで広がる東京のスカイラインを一望できる人気のテラス席限定でご提供。サンセットの時間とともに変化する空と街の表情を背景に、開放感あふれる空間でゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

メニューは、レストランならではの上質なセイボリーを主軸に、繊細なスイーツをバランスよく取り揃えたティースタンドでご提供いたします。本日のスープやトリュフフライ、エッグトリュフサンドイッチ、クラブケーキスライダーといった贅沢なお食事としての満足度が高いラインナップに加え、ストロベリーローズケーキやカフェショコラムースなどの華やかなデザートが並びます。

はじまりには、スパークリングワインまたはティーモクテルよりお好みの一杯をお選びいただき特別な始まりを演出。英国発の高級ティーブランド「NEWBY（ニュービー）」の豊富なティーセレクションが、華やかで心地よい時間を彩ります。

シャンパーニュへのアップグレードやフリーフロープランもご用意し、シーンや気分に合わせてお楽しみいただけます 。都心にありながら開放的なテラス席で、トワイライトに包まれる特別なひとときをお楽しみください。

【提供概要】

期間：2026年4月23日（木）～

ご予約受付時間

平日：17:00～ / 17:30～ / 18:00～ / 18:30～

土日・祝：17:00～ / 17:30～

価格：お一人様 8,550円（税込）＋サービス料10％

ご提供エリア：テラス席

予約・詳細：https://tworooms.jp

メニュー紹介

＜第一段：スイーツ＞

・スパークリングジェリー

・ストロベリー ローズ ケーキ

・カフェ ショコラムース

・キャラメルパッション ボンボン ショコラ

・ソルト キャラメル ナッツ

＜第二段：セイボリー＞

・スモークサーモン＆ゴートチーズロール

・エッグ x トリュフサンドイッチ

・キッシュ

＜第三段：セイボリー＞

・クラブケーキスライダーズ

・スモークサーモン＆ゴートチーズロール

バゲッティーヌ {天使の海老とアボカドのピューレ}

＜スープ＆フリッツ＞

・本日のスープ

・トリュフパルメザンフレンチフライ

ドリンクセレクション

・乾杯ドリンク（スパークリングワイン or スペシャルモクテル）*

*シャンパーニュアップグレード （+1,200円)

・NEWBY ティーセレクション（紅茶／ハーブティー）（10種）

・スタンダードフリーフロー：スパークリングワイン、生ビール、赤・白ワイン、スピリッツ、ソフトドリンク（+4,000円）

・シャンパーニュフリーフロー：シャンパーニュ、生ビール、赤・白ワイン、スピリッツ、ソフトドリンク（+8,000円）

＜NEWBYについて＞

NEWBYは、2000年にロンドンで創業されたラグジュアリーティーブランドで、世界で最も多くの受賞歴を誇る紅茶ブランドとして知られています。世界各国の名門ホテルやミシュラン星付きレストラン、高級小売店などで提供されており、主にファーストフラッシュおよびセカンドフラッシュといった旬の高品質な茶葉のみを厳選してブレンドしています。

NEWBYは英国登録の慈善団体であるN. セシア財団によって主に所有されており、非営利組織としてその利益はすべて慈善活動に充てられています。そのため、「茶文化の継承と発展」がブランドの使命とされています。ブランドが所蔵する世界最大のアンティーク茶器コレクション「チトラ コレクション」は、そのデザインの多くにインスピレーションを与えており、数々の受賞歴を持つ製品が生まれる源ともなっています。

店舗情報

名 称 ：TWO ROOMS

住 所 ： 東京都港区北青山3-11-7 Aoビル5F

電話 ：03-3498-0002

Email ：contact@tworooms.jp

WEBサイト ：http://tworooms.jp

＜営業時間＞

日～木曜日：11:30～26:00／金・土：11:30～27:00

※時期によっては営業時間が変更になる可能性がございます。

※営業時間内に、ランチ／ブランチ、カフェ、ディナー、ナイトタイムが切り替わります。

※詳細はWEBサイトをご参照ください。