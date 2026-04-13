「ちば興銀アプリ」生活サービスに「オンライン学習サービス」を追加

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、これまで当行お取引先企業に限定してご提供しておりました「オンライン学習サービス」を、2026年４月13日（月）より、すべてのちば興銀アプリユーザーの方にご利用いただけるよう、サービスを拡充しましたのでお知らせいたします。

当行はこれまで、ビジネススキル習得支援を目的に、お取引先企業の従業員さまを対象としたオンライン学習サービスを無償で提供してまいりました。本サービスでは、ビジネスマナーやコミュニケーション、ロジカルシンキングなどさまざまなテーマをカバーしており、１動画あたり平均10分ですので、すきま時間にスマートフォン等で学んでいただくことが可能です。このたび、より多くの方が“いつでも・どこでも”必要な知識やスキルを効率的に身につけられるよう、ちば興銀アプリユーザーであればどなたでも、1,450本以上の動画教材を無料でご視聴いただけるようサービスを拡充いたしました。働き方やライフスタイルが多様化する今、あらゆる世代の方の自己研鑽と成長をサポートいたします。

なお、ちば興銀アプリは「金融サービス」と「生活サービス」の２つのサービスから構成されており、当行とお取引がない方でも、アプリをダウンロードしていただければ「生活サービス」をご利用いただくことが可能です。より多くの方にちば興銀アプリユーザーとなっていただけるよう、今後も画期的なサービスを順次追加してまいります。

今後も当行は、金融サービスを超えた価値提供を通じて、地域のみなさまや企業の成長を後押しするとともに、地域社会の活性化に貢献してまいります。

ちば興銀アプリ内「オンライン学習サービス」画面イメージ