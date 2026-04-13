ルークス志塾、慶應SFC・総合型選抜の本質を解説する特別オンラインイベントをアンコール開催

Loohcs株式会社

総合型選抜専門塾を運営するLoohcs株式会社は、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパス（SFC）の総合型選抜（旧AO入試）をテーマにした無料オンラインイベント「慶應SFC・総合型選抜のすべて」を、2026年4月17日（金）19:00より開催します。

本イベントでは、SFC合格者を多数輩出してきた総合型選抜専門塾「ルークス志塾」の代表である嶺井祐輝が登壇。

SFC特有の評価軸や合格に必要な思考力、志望理由書・小論文対策の考え方などについて解説します。

近年の総合型選抜では、生成AIの普及などにより、受験生の「思考の深さ」や「問いを立てる力」がこれまで以上に重視される傾向が見られます。

特にSFCでは、志望理由書・活動実績・小論文などを通して、受験生の構想力や社会課題への視点が総合的に評価されるため、従来の受験対策とは異なる準備が必要とされています。

本イベントでは、SFCの入試の特徴や評価のポイントを整理しながら、「何を準備すべきか」「どのように自分の構想を言語化すべきか」など、受験生・保護者が知っておくべき実践的な戦略を紹介します。

開催背景

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）は、情報社会の先端を担う人材育成を目的に設立された学部として知られ、独自の総合型選抜を実施しています。

同入試では、学力試験のみならず、

- 志望理由書- 活動実績- 小論文- 面接

などを通して、受験生の問題意識や構想力を総合的に評価するのが特徴です。

一方で受験生や保護者からは、

- 「何を準備すればよいのか分からない」- 「志望理由書の書き方が分からない」- 「小論文対策の方向性が見えない」

といった声が多く寄せられています。

こうした背景を受け、SFCの総合型選抜の仕組みや評価のポイントを整理し、受験生が早期から適切な準備を進められるよう、本イベントを開催します。

イベントでわかること

本イベントでは、以下の内容について解説します。

- 慶應SFC総合型選抜の全体像と求められる人物像- 総合政策学部・環境情報学部の違いと志望理由の考え方- 評価される志望理由書・活動実績のポイント- 小論文対策の考え方（AI時代の文章力）- 「逆転合格」を実現するための受験戦略

また、イベント後半には質疑応答の時間を設け、参加者からの質問にも回答します。

イベント概要

イベント名

慶應SFC・総合型選抜のすべて

- SFC合格者多数輩出のプロが語る“逆転合格”の本質と戦略 -

開催日時

2026年4月17日（金）19:00～20:30

※早めに終了する場合があります

開催形式

オンライン（Zoom）

参加費

無料

対象

高校生・保護者（どなたでも参加可能）

※ルークス志塾生向けには、各校舎にて別途説明・相談を実施しています。

登壇者

嶺井祐輝

ルークス志塾代表／Loohcs株式会社 代表取締役社長

総合型選抜・AO入試・推薦入試の専門家として10年以上の指導歴を持ち、これまでに100名以上を東京大学・慶應義塾大学・早稲田大学・上智大学などへと導いてきた。

SFCの指導実績も多数あり、受験生一人ひとりの個性を生かした進路戦略の構築を得意とする。

著書：

『行ける大学から行きたい大学へ 総合型選抜で最初に読む本』

参加方法

本イベントは事前申込制です。

下記Peatixページよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4966906/view

Loohcs志塾とは

Peatixより申し込む :https://peatix.com/event/4966906/view

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/