【ロイロノート】テキスト添削体験会、4/27（月）開催

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、2026年4月27日（月）に「テキスト添削体験会」をオンライン開催します。テキスト添削機能は、提出物にテキスト入力で添削ができるロイロノート・スクールの新機能です。本イベントでは、基本的な使い方から授業での活用法まで、わかりやすくご紹介します。参加費は無料です。ぜひこの機会にご参加ください。

▼ 詳細・お申し込み

https://loilonote.doorkeeper.jp/events/195980(https://loilonote.doorkeeper.jp/events/195980)

概要

ロイロノート・スクールの新機能

「テキスト添削」の使い方・活用法が学べるイベントを開催！

- テキスト添削機能の基本的な使い方- 体験ワークショップ- 活用事例紹介

「テキスト添削機能の使い方を詳しく知りたい」

「生徒一人ひとりへのフィードバックを効率よく行いたい」とお考えの先生方に、特におすすめです。

詳細・お申し込み

提出箱で「テキスト添削」体験会[表: https://prtimes.jp/data/corp/24975/table/244_1_320b331aae06fc0bd6a7beadaf2139df.jpg?v=202604130451 ]

テキスト添削機能について

提出箱の回答に、テキスト入力で添削できる機能です。添削コメントは青枠のカードで表示され、文字の色や太さ、カードのサイズなども変更できます。

丸つけは手書き、コメントはテキストといった使い分けにより、より効率よく伝わりやすいフィードバックが可能になります。

詳細：【公式サポートページ】回答を添削して返却する(https://help.loilonote.app/--5d3ac40c68e55c00174ea42e)

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※） は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約14,000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。