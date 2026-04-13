大阪府島本町「みなせ病院」新棟が完成　5月1日移転に先駆け、4月26日（日）に一般内覧会を開催

医療法人清仁会

医療法人清仁会 みなせ病院（所在地：大阪府三島郡島本町、院長：丸茂岳）は、2024年より進めてまいりました新棟建設工事が完了したことをお知らせいたします。5月1日（金）の新棟への移転・診療開始に先駆け、2026年4月26日（日）9:00～12:00に、地域住民の皆様および医療・介護関係者の皆様を対象とした新棟内覧会を開催いたします。当日は、外来フロア、病棟、リハビリテーション室など、開院前の新棟内部を自由にご見学いただけます。

また、フォトコンテストも同時開催予定。院内で撮影した写真のなかからグランプリを決定します。（詳細は当日現地で発表）

みなせ病院

「Shimamoto LIFE Community」への想い

みなせ病院は、1979年の開設以来、島本町唯一の病院として地域医療を支えてまいりました。日本最古のモルトウイスキー蒸溜所の地としても知られ、豊かな自然と利便性が共存するこの街は、今まさに新しい活気に満ちあふれています。

近年、島本町は子育て世代を中心に人口が増加しており、次世代を担う子どもたちの元気な声が響く、さらなる発展が期待される街へと進化を遂げています。

このたびの新棟完成を機に、私たちは単なる「治療の場」を超え、地域の皆様が健やかに自分らしく暮らせるコミュニティの核「Shimamoto LIFE Community」の拠点となることを目指します。医療・介護・そして新たに充実させる子育て支援を一体的に提供し、ますます発展していく島本町に暮らす人々の幸福度を高めるパートナーでありたいと考えています。

建築概要と新棟の3つの特徴

本プロジェクトは、医療施設設計に精通した株式会社京都建築事務所が設計を、数多くの医療機関の施工実績を持つ大成建設株式会社が施工を担当いたしました。

１. 最新のリハビリテーション設備 広々としたスペースに最新の訓練機器を配備しました。自然光をふんだんに採り入れた開放的な環境の中で、身体機能の回復を総合的にサポートいたします。

リハビリ室リハビリテラス

２. こだわりの空間デザイン 従来の病院のイメージを一新しました。天然木を配した温もりあるインテリアデザインと、白を基調とした視覚的にもやさしい色彩設計により、患者様やご家族が心地よく過ごせる空間を追求しています。

外来診察室

３. 小児科新設と、お子様に配慮した空間設計 地域の子育て世帯のニーズに応え、新たに小児科外来を開設いたします。お子様の不安や緊張を少しでも和らげるようピクトグラムにも工夫を凝らしました。

小児科外来

内覧会 開催概要

開院前の新棟内部（外来フロア、病棟、リハビリテーション室など）を自由にご見学いただけます。

項目 内容

開催日 2026年4月26日（日）

時間 9:00～12:00

会場 みなせ病院 新棟（現・水無瀬病院隣地）

所在地 大阪府三島郡島本町高浜3丁目2番26号

設計 株式会社京都建築事務所

施工 大成建設株式会社

対象 地域住民の皆様、医療・介護従事者の皆様

参加費 無料

事前申込 不要（当日、直接会場へお越しください）

会場周辺地図

院長コメント

「新棟の完成は、私たちが大切にしている『地域のみなさんの幸せを支えたい』という想いを形にするための大きな一歩です。京都建築事務所様の細やかな設計と、大成建設様の確かな技術によって、病院の枠を超えた心地よい空間が生まれました。

島本町で暮らすみなさんが、毎日を健やかに、自分らしく過ごせるお手伝いをするパートナーでありたい。新しくなった建物の中に込めた私たちの想いを、ぜひ内覧会で直接感じていただければ嬉しいです。

これからも、『人に寄り添い、コミュニティの幸福度を上げる』ために歩みを進めてまいります。」

みなせ病院 院長 丸茂 岳

院長 丸茂 岳

丸茂 岳 脳神経外科医師

専門分野：脳神経外科全般。認知症診療、脊椎脊髄外科診療など。

略歴：2003年旭川医科大学卒業。京都大学医学部附属病院などを経て2013年水無瀬病院入職、2016年病院長就任。

医療法人清仁会 みなせ病院について

法人名 医療法人清仁会

施設名 みなせ病院（旧称：水無瀬病院）

所在地 大阪府三島郡島本町高浜3丁目2番26号

設立 1979年

院長 丸茂 岳

事業内容 病院運営、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、ケアプランセンター、サービス付き高齢者向け住宅 等

島本町唯一の病院として、地域住民の医療・介護・在宅サービスを一体的に提供。「Shimamoto LIFE Community」構想のもと、病院事業を核にサービス付き高齢者向け住宅「みなせテラス」の開設、介護老人保健施設「若山荘」のリハビリテーション刷新など、多角的な地域包括ケアを推進しています。

お知らせ等はこちら https://minasehp.jp/

ShimamotoLIFECommunityティザーサイト https://minasehp.jp//shimamoto-life-community/

Instagram https://www.instagram.com/minasehospital?igsh=MTV6Y2JmYnh6N3ByNg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/minasehospital?igsh=MTV6Y2JmYnh6N3ByNg%3D%3D&utm_source=qr)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

医療法人清仁会 みなせ病院 人材開発・広報課

担当者名：倉橋 利成

TEL：090-6956-6112

Email：st-kura@minasehp.jp