子会社アトリエブックアンドベッド、「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」のメニューをグランドリニューアル

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）の子会社である、アトリエブックアンドベッド株式会社（以下「アトリエブックアンドベッド社」）が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」において、カフェメニューのグランドリニューアルを実施いたしましたのでお知らせいたします。新たにアイスクリームカテゴリーを新設し、ドリンクは全16種、フードは全6種へと大幅に拡充いたしました。

当社は、Web3技術を核とした「多様性を通貨にする」をビジョンに掲げ、グループ企業ネットワークを通じて多様な価値創造を推進しております。アトリエブックアンドベッド社が展開する"泊まれる本屋"「BOOK AND BED TOKYO」は、国内外で高い認知を獲得するライフスタイルブランドとして、今回のグランドリニューアルにより、さらなる成長を目指します。

１．グランドリニューアルの背景と目的

アトリエブックアンドベッド社が運営する「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」は、"泊まれる本屋"というコンセプトのもと、国内外のお客様に本と空間を楽しんでいただける場所として高い評価を得てきました。

これまで提供してきたメニューはブランドの世界観を大切にしながらも、より幅広いお客様のニーズに応えるため、今回、カフェメニュー全体の抜本的なリニューアルを実施いたしました。既存のブラック系シグネチャードリンクの世界観はそのままに、ビジュアル・美味しさともにさらにパワーアップし、新たなフレーバーや食感の選択肢を大幅に拡充。特に、これまで提供してこなかったアイスクリームカテゴリーを新設し、フードメニューにも新たなメニューを加えることで、カフェとしての体験価値を一層高めてまいります。

２．新メニュー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/84_1_5700f6a33eaef82c35b4d6fd2391ef12.jpg?v=202604130451 ]Instagramはこちら :https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/※BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 公式Instagram

今回のグランドリニューアルでは、ドリンク・フード・アイスクリームにわたる全カテゴリーにおいて大幅な刷新を行いました。ドリンクは全16種へと拡充し、BOOK AND BED TOKYOならではの個性あるラインアップを実現しています。フードは全6種を新たに揃え、読書の時間に寄り添う充実した食事を提供します。

そして今回最大のトピックとして、アイスクリームカテゴリーを新設いたしました。全6種のラインアップは、漆黒のブラックバニラから抹茶・ミックスベリーなど彩り豊かなフレーバーまで、BOOK AND BED TOKYOの美意識と遊び心が凝縮されたシリーズです。

【新メニューラインアップ】

■ICE CREAM（全6種）★今回新設

◎720円（税込）

・BLACK AFFOGATO 漆黒アイス×深煎りエスプレッソ

◎650円（税込）

・BLACK VANILLA ブランドを象徴する漆黒バニラ

・COOKIES & CREAM クッキー＆クリームの王道フレーバー

・SALTED MILK 塩気が引き立てるミルクの甘み

・MIX BERRY 彩り豊かなベリーフレーバー

・MATCHA 抹茶の風味豊かな和の一品

■DRINK（全16種） 注目メニューCARAMEL MACCHIATO

価格：680円（税込）

特徴：キャラメルの甘みとエスプレッソの苦みが融合した、新登場のシグネチャードリンク

■FOOD（全6種） 注目メニューFRENCH TOAST［BANANA］

価格：800円（税込）

特徴：ふわとろのフレンチトーストにフレッシュなバナナをトッピングした、甘みと満足感の一皿

他、ラインアップ詳細は公式サイトをご参照ください。

３．「泊まれる本屋」ならではの空間体験

「BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI」は、「泊まれる本屋」というコンセプトのもと、壁一面に広がる本棚の中でお気に入りの一冊とともに過ごすことができる、独自性のある空間です。宿泊・デイユース・カフェ利用と、お客様の目的に合わせた多様な利用シーンに対応しており、国内外から多くのお客様に来店いただいています。

今回のメニューリニューアルにより、本棚に囲まれた非日常空間とこだわりのカフェ体験がより深く融合し、宿泊のお客様だけではなく、カフェ目的の来店やデイユース利用のお客様にとっても、より充実した時間をお過ごしいただける場を目指してまいります。

４．社会的意義と提供価値

近年、訪日外国人旅行者が増加を続ける中、特に欧米圏からの旅行者は「体験型消費」や「ローカルカルチャーへの関心」が高く、独自性のある空間を求める傾向にあります。

当社グループでは、"泊まれる本屋"というユニークなコンセプトに加え、アイスクリームカテゴリーの新設をはじめとするカフェ機能の全面強化により、宿泊と飲食の双方で訪日観光客の体験価値を高め、インバウンド消費の促進と地域経済活性化に貢献してまいります。

また、都市生活者にとっても、日常的に立ち寄れる「居場所」としての役割を担い、年代・性別を問わず幅広い層のお客様に愛される場を目指してまいります。

５．今後の展開

アトリエブックアンドベッド社では、今後も季節ごとのイベントやトレンドに合わせた限定メニューの開発を継続してまいります。また、Instagram等のSNSを活用した情報発信を強化し、インバウンド観光客を含む多様なお客様に向けて、本とカフェが融合した独自の体験価値を提供してまいります。

６．担当者コメント

アトリエブックアンドベッド株式会社

「これまでご愛顧いただいてきた黒を基調としたグランドメニューから、ビジュアル・美味しさともにさらにパワーアップしたメニューをご用意いたしました。BOOK AND BED TOKYOらしい世界観はそのままに、年代・性別を問わず幅広い層のお客様にお楽しみいただけるラインアップを目指しています。特に今回初めて新設したアイスクリームカテゴリーは、ブランドの美意識と遊び心を凝縮した自信のシリーズです。大阪・心斎橋へお越しの際は、ぜひ新しいBOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHIでひとときをお過ごしください。」

＜注意事項＞

※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・メニュー内容は予告なく変更となる場合があります。

※掲載しているメニュー・価格・デザインなどは在庫状況や運営の都合により、一部取扱いが終了または変更となる可能性があります。

※画像はすべてイメージです。実際の製品・店舗とは一部異なる場合があります。

◆アトリエブックアンドベッド株式会社についてhttps://bookandbedtokyo.com/ja/(https://bookandbedtokyo.com/ja/)

アトリエブックアンドベッド株式会社は、「泊まれる本屋」をコンセプトとした宿泊施設で「BOOK AND BED TOKYO」を運営する企業です。本に囲まれた空間でゲストに特別な宿泊体験を提供し、読書と旅を融合させた独自のライフスタイルブランドとして高い評価を得ています。現在、新宿店（東京都新宿区）と心斎橋店（大阪府大阪市）の２店舗を展開し、インターネットやSNSを通じた情報発信にも力を入れ、“本のある暮らし”を提案しています。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役社長 根岸 宏之

事業内容：宿泊施設「BOOK AND BED TOKYO」の企画・運営、カフェ・飲食事業

ブランド公式Instagram：@bookandbedtokyo(https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU 店舗情報】

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル8階

Instagram：@bnbt_shinjuku(https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku/)

【BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI 店舗情報】

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-11 ウナギダニスクエア3階

Instagram：@bnbt_shinsaibashi(https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com