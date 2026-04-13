CANDY TUNEの立花琴未がコーディネートするサマンサベガの最新コレクションが公開。フレンチガーリーな新作アイテムや、旅行シーズンにおすすめのトラベルシリーズなどを発売。

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）

が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、『原宿から世界へ』をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街原宿から『NEW KAWAII』を発信していくアイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」のメンバーである立花琴未さん起用した最新のビジュアルを公開。

■SAMANTHAVEGA HP

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

ミニハンドバッグ：\19,800‐（オフホワイト・ブラック・ピンク）

トレンドのフレンチガーリーをイメージしたテイストの新作シリーズ。

合成皮革を使用しかっちりとした印象に、キュートなフリルやリボン型の金具をデザイン。

フリル部分を2層にすることで、よりボリューム感のあるフリルを表現。

ハンドバッグ：\22,000‐/ ミニハンドバッグ：\19,800-

バッグの中は2層式で、ショルダーもセットでついているので２wayで使用可能。

ピンクはホワイトとピンクのバイカラー配色。

■商品はこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2605e1/

ショルダーバッグ：\16,500‐

（ホワイト・ブラック・シルバー・ベビーピンク）

サマンサベガが提案するトラベルコレクションは、シンプルでカジュアルなデザインの中にも

さりげなくサマンサベガらしい“可愛い”を取り入れたアイテム。

容量たっぷりでポケットも充実したショルダーバッグ。

太ベルトにシルバー金具を使用し、カジュアルでシンプルな印象に仕上げたシリーズ。

サマンサベガの“SV”ロゴを刺繍でデザインした、付け外しが可能な三日月型ミニポーチがワンポイント。

ボストンバッグ：\22,000‐

（ブラック・ベビーピンク）

ショルダーバッグとセットで持って頂きたいボストンバッグは綿ボンディング加工をすることでソフトな仕上がりに。

持ち手のギャザーが甘さをプラスし今っぽいデザイン。

表面は“SV”のロゴを刺繍、裏面はサマンサベガのロゴプレートをデザイン。

両面で使用でき、全体的にシンプルなのでお気に入りのチャームやキーホルダーを付けてアレンジ可能。

キャリーケースのキャスターに固定できるような仕様なので、キャリーとの2個持ちにもおすすめ。

■商品はこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2605f1/

立花琴未 KOTOMI TACHIBANA

誕生日：2002年5月25日生まれ

出身地：福岡県北九州市

ニックネーム：こっちゃん

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAIILAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」のメンバー。辛いものや抹茶スイーツが好きで、天然キャラとして“ことみ語録”（言い間違い集）がSNSで話題に。

「CANDY TUNE」というグループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性的なメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

アートディレクター：2BOY

フォトグラファー：若林 朝恵

スタイリスト：藥澤真澄

ヘアメイク：谷口 翠彩

■SAMANTHAVEGA HP

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■SAMANTHAVEGA公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company