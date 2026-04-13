人気の「4S」シリーズから、軽量性を追求した猛暑・酷暑対策モデル「4S AIR」4月16日（木）新発売

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）がリアルスーツをコンセプトに展開している「SUIT SELECT（スーツセレクト）」は、近年の記録的な猛暑、持続的な暑さに対応した新商品シリーズ「4S AIR（フォーエス エアー）」（以下、「4S AIR」）を2026年4月16日（木）に発売を開始し、順次アイテムを拡大いたします。

「4S AIR」は、ヒット商品「4S（フォーエス）」（以下「4S」）の機能性を継承しながら、初夏から梅雨、猛暑期にかけての「じめじめとした不快な暑さ」に正面から向き合った、新たなシリーズとなります。

■加速する早期猛暑化と消費者ニーズの変化

気象庁の発表によると、2025年夏（6～8月）の日本の平均気温は統計開始（1898年）以来、過去最高を更新しました。平年との差は+2.36℃に達し、2023年・2024年の記録（+1.76℃）を大幅に上回りました。また東北地方を除く各地域では5月に梅雨入り、6月に梅雨明けという記録的な早さとなり、ビジネスパーソンが「夏支度」を始める時期は年々早まっています。

「SUIT SELECT（スーツセレクト）では、「4S AIR」を4月から展開することで、早期猛暑化対策に対応いたします。

■市場トレンド：「快適・機能」への高まる需要

昨今のビジネスウェア市場では、「快適性」と「機能性」が最重要キーワードとなっており、「ストレッチ素材」「涼感素材」「イージーケア素材」の商品が注目を集めています。また、セットアップスタイルの浸透やパターンオーダーへの関心も高まっており、「自分に合った着心地」を求める声が増加しています。

■着るたびに風をまとう。快適の美学「4S AIR」（4つの「S」のコンセプト）

「4S AIR」は、極限まで軽量化した素材と付属の選定により、「風が通るたびに涼しさを感じる」、夏の暑さ対策にも最適な機能性シリーズとして誕生しました。

【SHEER BREEZE】 薄くて軽やかな涼風素材で涼しい。

【SUPER NON IRON】 洗濯機で洗えて、アイロンいらずで、お手入れ簡単。

【STRETCH】 タテ、ヨコに伸びる2WAYストレッチで動きやすい。

【SOFT TOUCH】 ドレープ性がありしなやかな肌触り。

■「4S AIR」 展開アイテム

1.「4S AIR SUIT」：31,900円（税込）～

・従来の夏物スーツから15％以上の軽量化を実現

・タイドアップでもビジカジでも着こなしができるアンコンシャス仕様

2.「4S AIR SET UP」：ジャケット26,400円（税込）、パンツ10,890円（税込）

・上下自由な組み合わせで着回しが可能

・テーパードパンツに加え、トレンドのワイドパンツのモデルも展開

3.「4S AIR ORDER」：53,900円（税込）～

・涼しげなメッシュ調生地を4色展開

・体型やお好みに合わせたお仕立てが可能（パターンオーダー）

4.「4S AIR SHIRT」：5,390円（税込）

・生地からディテールにまで軽さを追求

・軽くやわらかな着心地で、夏特有のストレスを感じにくい

■「4S AIR」 取扱店舗

「SUIT SELECT（スーツセレクト）全店舗、公式オンラインショップ

※店舗によって、取り扱いアイテムや展開カラー、展開サイズが異なります。

詳細は直接、店舗までお問い合わせくださいませ。

『SUIT SELECT』とは…

選ぶ・着る・楽しむをテーマに佐藤可士和氏に総合監修された、「合理的に選ぶこと」と「楽しく選ぶこと」が全く矛盾しないことを証明する、スーツの新しい買い方そのものをデザインしたショップです。

●SUIT SELECT 店舗一覧：https://www.suit-select.com/shop-list/

●公式サイト: https://www.suit-select.com/

●公式オンラインショップ: https://www.suit-select.jp/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

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