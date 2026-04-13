第55回「～全英への道～ミズノオープン」開催

ミズノ株式会社

ミズノは、ジャパンゴルフツアー（国内男子ゴルフトーナメント）「～全英への道～ミズノオープン」を2026年5月28日（木）～5月31日（日）の4日間、JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）にて開催します。

本大会の上位3名※1は、第154回全英オープン（2026年7月16日～19日 イングランド北西部 ロイヤル・バークデールGCにて開催）への出場資格を獲得します。また、本大会の最上位アマチュアの選手※2は、R＆A主催の「Boys’Amateur Championship」（2026年8月10日～15日 スコットランドにて開催）への出場資格を獲得します。「Boys’Amateur Championship」の優勝者は、翌年度の全英アマチュアゴルフ選手権と全英オープン最終予選会への出場資格を獲得します。

※1 有資格者を除く ※2 高校生以下（2008年1月1日以降生まれ）に限る

本大会は、1971年のミズノ主催大会「美津濃ゴルフトーナメント」を前身とし、1998年からは

「全英オープン」の出場権が与えられる大会として開催しています。

55回目の節目を迎える今大会は、これまで以上に地域に根差した大会を目指し、開催地である笠岡市の小学生の観戦招待、大会出場プロによるジュニアゴルフレッスン会などを実施します。また、3月に発売した「JPX ONE」ドライバーなどミズノ製品を試打できるブースや、野球グラブの製作過程で出る端材・廃材を活用したモノづくりワークショップの開催など、ミズノならではの魅力あるゴルフトーナメントを目指します。

ギャラリー入場券は、2026年4月13日（月）からミズノ公式オンライン、ローソンチケット、セブンチケットで販売します。さらに、より多くの方に視聴いただけるよう、大会期間中、全日程をABEMAにてリアルタイムで放送します。

▼「～全英への道～ミズノオープン」大会ホームページはこちら

URL：https://jpn.mizuno.com/golf/mizunoopen

大会実施要項（一部 予定）

ギャラリー入場券について

参考資料 第154回全英オープン主な有資格者

・本大会上位3名（有資格者を除く）

・2026年5月第4週時点で世界ランキング上位50位以内の者

・2026年5月28日時点のフェデレーションランキング上位5名

・2025年日本オープンゴルフ選手権優勝者（片岡 尚之選手）

第154回 全英オープン

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センターTEL：0120-320-799