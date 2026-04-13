日本語と算数の学習を統合！　日本語のサポートが必要なJSL児童が「わかる」を実感できる授業へ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月12日に『日本語と教科の統合学習シリーズ 日本語のサポートが必要なJSL児童のための算数科授業づくり22』を発売いたしました。

▲表紙絵・本文イラスト：ニシワキタダシ

近年、グローバル化の進展に伴い、日本の小学校や中学校の現場では日本語が母語ではない、日本語のサポートが必要なJSL（Japanese as a Second Language：第二言語としての日本語）児童・生徒が全国的に増加しています。文部科学省の調べでは、公立学校に在籍する外国人児童生徒数は、10年間で62,432人増加し、2024年には138,714人となっています。また、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒は、約10年間で1.9倍増となり、2023年には69,123人となりました。

多くの先生や支援員が「日本語の壁を感じている子どもたちに、どのようにすれば算数の授業内容の深い理解をうながし、主体的に参加してもらえるのか」という共通の悩みを抱えています。第二言語としての日本語で学ぶ環境にある子どもたちに対しては、日本語支援のみならず、学校で教科の授業に参加できる力が求められ、その支援が必要と言われています。

「教科と日本語の統合学習」は、教科の内容を学ぶために必要な「学習言語能力」の伸長を目指し、教科指導と日本語指導を統合した支援のあり方です。本シリーズはこの考え方に則ったものです。ユニバーサルデザインや共生の観点からも注目されています。

ことばの難しさからくる算数のつまずきは、子どもたちの学習意欲を低下させるだけでなく、将来の学習にも大きな影響を与えかねません。こうした切実な現場の声に応え、JSL児童が「わかる」「できる」を実感できる算数科の授業を実現するため、著者の早稲田大学教授・池上摩希子氏が静岡県浜松市の現場の実践をもとに執筆。具体的な指導案とミニアクティビティ、支援ツールとしてまとめています。

本書は、日本語指導と教科指導を統合する「日本語と教科の統合学習」の考え方に基づき、実践的な授業案と活動例、そして子どもが理解できていることを把握する「ことばと算数のチェックシート」を提供することで、すべての子どもが学びやすいユニバーサルな教育環境づくりを強力に支援します。

■日本語と算数を統合！ JSL児童が「わかる」を実感できる授業の要点

本書は、JSL児童が算数の概念を理解するうえで、学習言語能力が大きな障壁となる現状に着目。「算数ができないのではなく、日本語による説明や問題文が理解できていない」という本質的な課題を解決するために、日本語指導と算数科指導を統合する「日本語と教科の統合学習」の重要性を説いています。著者の池上摩希子教授は、JSL児童の学習言語能力の育成が、教科への参加と学力向上に不可欠であると提言しています。本書では、多文化共生社会における教育現場の最前線で求められる、すべての子どもが公平に学べるための教育実践の意義と方法論を、理論的かつ実践的に解説しています。

■現場で即実践！ 学年・単元別に具体的な12の授業実践事例をくわしく紹介

「たし算・ひき算」「九九」「分数」「長さ」「平均」といった主要な単元について、小学1年生から6年生までの具体的な授業実践事例を12本収録しています。それぞれの事例では、JSL児童が算数の概念を視覚的に捉え、体験を通して理解を深められるよう、具体的な声かけや教具の活用法を詳細に解説。子どもたちの「これができる！」という成功体験を積み重ね、自ら考える力を育むためのステップを明確に示しています。また、「指導の流れ」には、注釈のように「ふきだし」がついています。単元の内容にとどまらずJSL児童を指導する際に留意しておきたいことを、3種類のふきだしで分類して、「四角型ふきだし」は日本語のレベルで留意すること、「だ円型ふきだし」は子どもの背景や状況で留意すること、「くも型ふきだし」はことばそのもので留意することを示しています。また、評価のポイントもアンダーラインで示すなど、多忙な先生や支援員の方が、日々の授業や支援ですぐに実践できるような工夫を盛り込んでいます。

■遊びながら楽しく学ぶ！ 算数で使える10のミニアクティビティを収録

▲「たし算・ひき算」「三角形と四角形」「九九」「長さ」「分数」「平均」といった小学1年生から6年生までの主要な単元の、具体的な12の授業実践事例を紹介。

授業の導入や、すき間時間、個別指導や支援教室のシーンで活用できる「算数で使えるミニアクティビティ」を10本紹介。「九九ビンゴゲーム」や「図形カードゲーム」など、子どもたちが遊び感覚で算数の知識やスキルを習得できる活動を提案しています。身近な材料で簡単に準備できるものも多く、JSL児童が楽しみながら算数に親しむことで、苦手意識を克服し、学習意欲を高めることにつながります。子どもたちの「できた！」という喜びの声が聞こえてくる活動集です。

■子どもの「できる」を可視化！ 巻末とじ込み「ことばと算数のチェックシート」

▲「数字ゲーム」など、算数で使える10のミニアクティビティを収録。

本書の巻末には、子どもの日本語と算数に関して理解できていることを多角的に把握するための「ことばと算数のチェックシート」を収録しています。このシートを活用することで、JSL児童の日本語力（会話、読み書き、授業参加など）と、算数力（計算、計測、図形など）の現状を詳細に分析。先生や支援員は、一人ひとりの子どもの強みや課題を正確に把握し、個別最適化された支援計画を立てることが可能になります。コピーして繰り返し使えるため、継続的な子どもの成長記録としても活用できます。

■購入者特典としてPDF・Wordデータをダウンロードできる

▲巻末とじ込みの子どもの「これができる」を把握できる「ことばと算数のチェックシート」（一部）。

「PDFだけでなく、Wordデータもダウンロードできるとうれしい」という学校現場の声を受けて、「指導の流れ」「ワークシート」「ことばと算数のチェックシート」のPDF・Wordデータを、専用サイトからダウンロードできます。

▲「指導の流れ」「ワークシート」「ことばと算数のチェックシート」のPDFデータ（左）・Wordデータ（右）を、専用サイトから購入者特典としてダウンロードできます。

［商品概要］

■『日本語と教科の統合学習シリーズ 日本語のサポートが必要なJSL児童のための算数科授業づくり22』

著者：池上摩希子、総合協力：平野伊子、表紙絵・本文イラスト：ニシワキタダシ

定価：3,300円（税込）

発売日：2026年3月12日

判型：B5判／114ページ

電子版：あり（同時配信）

ISBN：978-4-05-802697-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380269700(https://hon.gakken.jp/book/2380269700)

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・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058026979/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4058026979/)

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＜電子版＞

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開