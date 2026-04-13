近視進行ケアデバイス「Kubota Glass(R)」、月額制サブスクリプションサービス「My Vision プログラム」を4月13日より提供開始

窪田製薬ホールディングス株式会社

東京、2026年4月13日 ── 窪田製薬ホールディングス株式会社は本日、近視進行ケアデバイス「Kubota Glass(R)」の月額制サブスクリプションサービス「Kubota Glass(R) My Vision プログラム」の提供を開始しました。

近視の進行と、向き合い方について

眼鏡やコンタクトレンズによる矯正は、近視による見えにくさを補うものです。一方、近視の進行そのものへのアプローチは、矯正とは異なる観点からの取り組みです。近視はゆっくりと、しかし確実に進み続けます。自覚症状が出にくいこともあり、多くの方が積極的なケアの開始を先送りにしがちです。

Kubota Glass(R)とは

1日2時間。眼鏡でも、コンタクトでも、点眼でもない。

Kubota Glass(R)は、眼科医・研究者である窪田良（M.D., Ph.D.）が開発を率いた近視進行ケアデバイスです。視力矯正を目的とする眼鏡・コンタクトレンズ、薬理的にアプローチする点眼薬とは、目的も設計思想も根本的に異なります。光学技術と眼科学の研究知見を組み合わせた、近視ケアの新たなカテゴリーです。自宅で1日2時間、読書・テレビ・ゲーム・スマホなど、いつも通りの生活をしながら使用します。

2022年の日本発売以降、眼科専門医や研究者、先進的な生活者から高い関心を集めてきました。

My Vision プログラムについて

近視の進行は自覚しにくく、ケアの開始が後回しになりやすい。Kubota Glass(R)に関心を持ちながらも「まだ様子を見よう」と判断してきた方が一定数いることは、これまでの販売活動を通じて把握してきた課題です。

My Vision プログラムは、その障壁を取り除くために設計した月額制サブスクリプションサービスです。価格を下げたのではなく、始める判断をしやすくしました。

スタート記念「2 for You キャンペーン」実施中

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35167/table/73_1_4130c52f9294edd2f8c1043cf44d7e33.jpg?v=202604130451 ]

期間：2026年4月13日（月）～6月19日（金）

My Vision プログラムをお申し込みのすべての方が対象です。

「1日2時間 × 2年間」というKubota Glass(R)の使用スタイルにちなんだ、"2"にこだわった特典です。

窪田製薬ホールディングス株式会社について

- 初期費用 22%OFF \39,000 （キャンペーン終了後の予定価格 → \50,000）- 無料保証期間を2年間に延長（通常1年）- Amazonギフト券 \2,222 をもれなくプレゼント

眼科医・研究者の窪田良（M.D., Ph.D.）が創業した、眼科領域を中心とした医薬品・医療デバイスの研究開発および商業化を行うグローバルヘルスケアカンパニーです。「視覚の未来を変える」をビジョンに、科学的根拠に基づく新たな治療・ケアの選択肢を届けることを使命としています。

Kubota Glass(R)は、その研究知見を製品化した近視進行ケアデバイスとして、2022年より日本市場での提供を行っています。

【お問い合わせ・お申し込み】

Kubota Glass(R) 公式サイト：https://www.kubotaglass.jp