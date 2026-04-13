ミッフィーがデザインされた「AOMORI×Dick Bruna TABLE」限定グッズ・コラボメニュー情報を公開。ここだけの体験とグッズで、旅の思い出がよりあざやかに！

株式会社フェリシモ

フェリシモは、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」と、国内の各所がコラボレーションする周遊イベントの第4弾として、青森市内の各所がディック・ブルーナの世界観に染まる「AOMORI×Dick Bruna TABLE」を4月18日（土）～6月21日（日）まで開催します。

青森でのイベント開催にちなみ、色とりどりのリンゴなどのディック・ブルーナのイラストやイベントロゴをあしらった、ここでしか手に入らないグッズが販売されます。A-FACTORYとアスパム（グッズ販売場所）、浅虫温泉駅売店でイベント関連グッズを税込み2,000円以上お買い上げいただくとノベルティが貰えるマストバイキャンペーンも開催。また各所の飲食店とコラボした限定フードも登場。アフタヌーンティーやハンバーガー、升抹茶ティラミスと、お好みに合わせた味を楽しめるフードを堪能できます。内装もイベント仕様に変わり、写真映えもばっちりな空間とおいしいフードで、思い出に残るひと時をお楽しみいただけます。また、浅虫温泉駅売店では、Dick Bruna TABLEで人気のチーズケーキバーや、ミッフィーのお顔があしらわれたバッグで持ち運べるポップコーンとドリンクのセットといったテイクアウトメニューも登場。春の景色の中、ピクニック気分で外で食べるのもおすすめです。

また、 AOMORI CONNECTIONと本イベントのコラボによる青森市内の10施設を対象にスタンプラリーも開催決定。青森を歩いてフォトスポットやショップ、先々のコラボフードを満喫することができ、青森の街巡りがさらに楽しくなるコンテンツが目白押しです。

（上段）左からうみとひかり「アフタヌーンティー」、OCEAN’S DINER「ハンバーガーセット」 （下段）左から マグカップ・豆小皿、アクリルスタンド

◆青森ならではのデザインがかわいい！イベント限定グッズが登場

イベント期間中、下記の店舗にてオリジナルグッズが販売されます。色とりどりのリンゴや青森県をイメージした形から顔を覗かせているミッフィーのロゴといった、青森での体験を終えた後もその思い出を日常の中で思い出せるようなモチーフがあしらわれています。それぞれのイラストを、年齢層を問わず、普段使いしやすいデザインに落とし込んでいます。

【NEW】AOMORI×Dick Bruna TABLE コラボロゴトートバッグ

Sサイズ 1個 \3,740（税込み）

Mサイズ 1個 \4,290（税込み）

（上段左から）コラボロゴトートバッグ Sサイズ・Mサイズ、（下段左）トートバッグ裏面、（右）Dカン部分

イベント限定デザインのトートバッグがS・Mの２サイズで登場します。表には今回のコラボイベントのロゴ、裏面には「Dick Bruna TABLE」のロゴが描かれたシンプルなデザインです。表面の持ち手部分にはDカンがついており、キーホルダーやストラップなどを付けることもできます。内側にはファスナーポケットとペットボトルホルダーもついてカバンの中も整理しやすい仕様です。丈夫な帆布素材なので、毎日のおでかけで気兼ねせず使えます。Sサイズは大き目のランチバッグやワンマイルバッグとしても使いやすく、MサイズはA4が余裕で収まる大容量です。

Sサイズ：縦約24cm（持ち手含まず）、横約34cm、まち幅約14cm、持ち手の長さ約37cm

Mサイズ：縦約27cm（持ち手含まず）、横約42cm、まち幅約14cm、持ち手の長さ約45cm

【NEW】AOMORI×Dick Bruna TABLE マグカップ

全2種 各1個 \1,980（税込み）

今回のイベントロゴや、リンゴのモチーフ、ミッフィーのお顔をあしらったデザインのマグカップ2種が登場します。

ベースカラーのホワイトにモチーフの華やかな色合いが映え、普段使いはもちろんインテリアとして飾っても楽しめるデザインです。ロゴのマグは4月18日からの販売、リンゴデザインのマグカップは5月中旬以降の販売を予定しています。

【ＮＥＷ】AOMORI×Dick Bruna TABLE 豆小皿

全5種 各1個 \990（税込み）

オレンジとイエローのリンゴや、リンゴとおそろいの色のお洋服を着たミッフィーなどが描かれた豆小皿です。アクセサリーなどを入れる小物入れとしてはもちろん、並べてインテリアとして飾っても楽しく、思わず揃えたくなってしまうようなデザインです。ロゴ、リンゴの木、黄色いリンゴのお皿は4月18日からの販売、ミッフィーとオレンジのリンゴのデザインは、5月中旬以降の発売予定です。

【ＮＥＷ】AOMORI×Dick Bruna TABLE アクリルスタンド

1個 \1,320（税込み）

イベントロゴとディック・ブルーナのイラストのモチーフを飾ることができるアクリルスタンドです。今回は青森らしくリンゴの木が登場します。これまで各地でのイベントごとに制作されており、いずれも入荷次第すぐに完売してしまう人気商品です。



【ＮＥＷ】AOMORI×Dick Bruna TABLE アクリルキーホルダー

1個 \1,100（税込み）

イベントロゴを使用したアクリルキーホルダーです。イベントタイトルの部分は別途チャームとして取り外して使用できます。コラボトートにつけて一緒に楽しんではいかがでしょう。こちらも各地でのイベントの度に販売されていますが、入荷次第すぐ売り切れてしてしまう人気の一品です。

【ＮＥＷ】AOMORI×Dick Bruna TABLE コラボステッカー

全2種 各1枚 \440（税込）

スマホに貼るのにぴったりサイズのステッカーは、さわやかな白地の丸ステッカーと、真っ赤なベース色の四角いステッカーの2種類です。表面は耐水性なので多少の水濡れならさっと拭きとれます。

タブレットやスマホはもちろん、キャリーケースなどいろんな場所に貼り付けることがでます。

【ＮＥＷ】AOMORI×Dick Bruna TABLE コラボポストカード

1枚 \396（税込）

青森ロゴをシンプルにあしらったポストカードは、文字の部分がシルバーの箔押しで上品な印象です。

このままフレームに入れてディスプレイしたりプレゼントのメッセージカードとしても使えます。

◆マストバイキャンペーン

A-FACTORY、アスパム（グッズ販売場所）、浅虫温泉駅売店にて、イベント関連グッズを税込み2,000円以上お買い上げいただくとオリジナルデザインのポストカードが貰えるマストバイキャンペーンの開催が決定しました。

※写真はイメージです。このほかにも複数デザインが登場します。

対象店舗 ： A-FACTORY（物販）、青森県観光物産館アスパム(１階物販コーナー）

※各施設で販売されるコラボフード・ドリンクは対象外です。

◆「THE AOMORI MARKET」でのイベントグッズ販売も決定！

青森駅前商業施設「LOVINA」１階の「THE AOMORI MARKET」にて、今回のコラボ商品はじめ、ディック・ブルーナ テーブルのオリジナルグッズを販売いたします。

※マストバイの対象店舗ではありません。

◆青森駅周辺で楽しめる！限定コラボフード

青森市内の3店舗にて、特別なコラボフードが登場します。各店の人気メニューがイベント仕様になったものや、期間限定のメニューが、イベント仕様の内装で特別な空間とともにお楽しみいただけます。

※画像はイメージです。

※内容は一部変更になる場合がございます。

・青森県観光物産館アスパム14階 「夜空のMUSIC BAR うみとひかり」



青森×DBT×うみとひかりコラボ アフタヌーンティー \4,000（税込み）

青森県観光物産館アスパム14階 「うみとひかり」では、コラボイベント限定のアフタヌーンティーを実施します。青森県産のリンゴを使用したアップルパイや、Bean to Bar RAWチョコレートを使用したチョコレート菓子、ピクルスや生ハムなどを使用したセイボリーをお楽しみいただけます。

※4月、5月は12:30～17:00までのご提供です。6月以降のご提供時間については別途お知らせいたします。

青森×DBT×うみとひかりコラボ スペシャルドリンク（サンセットオレンジ・ブルーハワイ・トロピカルパッション）

各\900（税込み）

青森×DBT×うみとひかりコラボ フロート（トロピカルパッション・サンセットオレンジ・ブルーハワイ）

各\1,100（税込み）

同時にお楽しみいただけるコラボドリンクはストローにディック・ブルーナ テーブルのタグと、ミッフィーのお顔が付いたグラスでお楽しみいただけます。

また、お店の入り口に特別なネオンサインや、店内の窓やテーブルにもミッフィーが登場。青森の海を眺めながら楽しむひとときが、イベントの気分を一層盛り上げてくれます。



・A-FACTORY 「OCEAN’S DINER」



青森×DBT×OCEAN’S DINERコラボ 生ハムの春色バーガー \2,300（税込み）

青森×DBT×OCEAN’S DINERコラボ ザワークラウトバーガー \2,200（税込み）

A-FACTORY内にあるダイナー「OCEAN’S DINER」では、コラボフードとして2種類のバーガーと1種類のドリンクが登場いたします。生ハムとベーコンを効かせた「生ハム春色バーガー」、クリームチーズやレモン、ナッツ類がアクセントになった「ザワークラウトバーガー」。いずれもミッフィーのお顔のポテトフライや野菜のサラダの副菜がついています。

青森×DBT×OCEAN’S DINERコラボ レモンスカッシュ \750（税込み）

ドリンクのレモンスカッシュは酸味の効いたスカッシュに、ミッフィーのお顔型のリンゴが添えられています。イートインもテイクアウトでも楽しめます。

また、OCEAN’S DINERの店頭やA-FACTORYの内装にミッフィーのお顔が登場する予定です。

・ダイワロイネットホテル青森1F「UGUISU」

青森×DBT×UGUISUコラボ 升抹茶ティラミス \1,200 （税込み）

青森×DBT×UGUISUコラボ あおもりりんごスカッシュ \900 （税込み）

ダイワロイネットホテル青森1F「UGUISU」の人気メニュー「升抹茶ティラミス」に、ミッフィーのお顔をのせました。表面をスプーンですくうと、とろんとしたマスカルポーネチーズがたっぷり。抹茶との相性がよく、程よい甘さが口の中に広がります。店頭では、青森りんごスカッシュも提供されます。

また同店は内装もミッフィー仕様に。壁面やランプにミッフィーのお顔が付き、ぬいぐるみも配置され、ミッフィーと一緒の空間でお食事を楽しむことができます。

※升抹茶ティラミス、青森りんごスカッシュはカフェタイムのみのご提供です。

最新情報は店舗のHP、SNSでご確認ください。



◆浅虫温泉駅ではDick Bruna TABLEの定番人気メニューが食べられる！

浅虫温泉駅売店では、Dick Bruna TABLEの定番商品であるチーズケーキバーと、ポップコーンとドリンクのテイクアウトセットを販売します。

◆「AOMORI×Dick Bruna TABLE」 イベント概要

期間 ： 2026年4月18日（土）～6月21日（日）

参加施設・店舗(五十音順、敬称略) :

青い森鉄道、青森県観光物産館アスパム、浅虫温泉駅、浅虫温泉 椿館、アートホテル青森、UGUISU、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、南部屋・海扇閣

後援 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社）（注1）

協賛 ： 青森放送、フェリシモ「青森部」、ぶるーな倶楽部

※営業時間は各施設に準じます。

※各施設のコンテンツ詳細は追って発表いたします。

※参加施設は変更・追加になる場合があります。

（注1）「AOMORI CONNECTION」は青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社が、2018年に締結された「青森駅周辺のまちづくりに関する連携協定」に基づき、行政・民間が一体となって青森駅周辺の賑わい創出と、持続可能なまちづくりの推進を目指している連携組織です。

◆関連イベント

市内の施設をめぐって限定ポストカードが貰える！スタンプラリー

今回のイベント開催に合わせ、ディック・ブルーナ テーブルとAOMORI CONNECTIONとのコラボスタンプラリーが開催決定。青森市内10施設を対象とし、スタンプを4つ集めると、オリジナルデザインのポストカード（全3種）をランダムで1枚貰えます。

≪概要≫

日時 ： 4月25日（土）～5月31日（日） 10時00分～1７時00分

主催 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、JR東日本盛岡支社）

チェックポイント ： 青森県観光物産館アスパム、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、青い森鉄道浅虫温泉駅売店、あおもり縄文ステーションじょもじょも、協同組合タッケン美術展示館、ねぶたの家 ワ・ラッセ、八甲田丸、青森県立美術館、駅たびコンシェルジュ青森

景品引換所：青森県観光物産館 アスパム １Fインフォメーション

―誕生70周年記念 ミッフィー展―

◆「誕生70周年記念 ミッフィー展」概要

・会期／4月18日（土）～6月21日（日）

・会場／青森県立美術館

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えました。それを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」を青森県立美術館で開催します。

詳細はこちら＞＞ https://miffy70.exhibit.jp/

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月に神戸店がオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。

・X（@aomoribu）＞＞ https://x.com/aomoribu

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/