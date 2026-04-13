「濃いめのレモンサワー」の世界観に包まれる！GWの渋谷横丁で2週間限定イベント「濃いめ横丁」開催
サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、日常のひとときをより“濃い”時間として楽しんでいただきたいという想いから、5（こ）・1（い）＝「濃い」の語呂合わせにちなみ、5月1日を「濃いめのレモンサワーの日」として制定しました。
この記念日をきっかけに、4月27日(月)から5月10日(日)までの2週間、東京都渋谷区・RAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」を開催します。「濃いめ横丁」では、横丁全体を「サッポロ 濃いめのレモンサワー」の世界観で装飾し、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う“濃いめし”メニューを提供します。提灯やのぼり、ポスターなどの装飾により、渋谷の中心で“濃いめ”の世界観を体感できる空間を演出します。
近年、食品・飲料の値上げが続く中、節約志向やコストパフォーマンスを重視する意識が高まり、“濃さ”や満足感のある味わいを求める傾向が強まっています。「サッポロ 濃いめ」ブランドは、手搾りサワーのような味わいを特長に、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味を手頃な価格で提供することで、お客様に好評をいただいてきました。2025年にはブランド計で前年比108％を達成するなど、これまで一定の成長を遂げています。こうした「濃いめ」の価値を、より多くのお客様に体験していただきたいとの考えから、ゴールデンウィークという多くの方が集まる機会に、「濃いめ横丁」を実施します。
イベント期間中は、「濃いめのレモンサワー」を注文すると参加できるガチャキャンペーンや、フォトスポットでのSNS投稿企画なども実施します(注1)。
また、4月28日(火)より「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を全国で数量限定発売します(注2)。
ぜひ、ゴールデンウィークは「濃いめ横丁」と「濃いめのレモンサワー」で、日常のひとときを“濃い”時間としてお楽しみください。
(注1)濃いめガチャキャンペーン、濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーンともに4月27日(月)から5月1日(金)までの5日間限定
(注2)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018353/
■「濃いめ横丁」概要
1.イベント名
濃いめ横丁
2.イベント概要
RAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」を開催します。会場では「サッポロ 濃いめのレモンサワー」の世界観で横丁全体を装飾し、各店舗が同商品に合う「濃いめし」メニューを提供します。
3.実施期間
2026年4月27日(月)～5月10日(日)
全日 11時～朝5時 ※店舗により異なります。
4.会場
渋谷横丁（RAYARD MIYASHITA PARK South 1F）
都渋谷区神宮前6丁目20番地10号
5.アクセス
JR・東京メトロ・東急・京王「渋谷」駅より徒歩約3分
6.コンテンツ概要
１.濃いめし」メニュー
「濃いめ横丁」では、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う「濃いめし」メニューを提供します。全国各地のご当地グルメ店が、それぞれの得意分野を活かした、しっかり味の一品をラインアップします。
＜濃いめしメニュー例＞
・渋谷バル：骨付きローストチキン（税込1,429円）
・魚利喜：すごいサバ焼き（税込1,209円）
・ラーメンステーション萬：牛骨白湯ラーメン（税込1,200円）
・北海道食市：鮭とたっぷり野菜のちゃんちゃんバター焼き（税込1,979円）
・布袋：鳥皮餃子 5個（税込769円）
・東北・関東食市：横手焼そば（税込989円）
・韓国食市：ハニーマスタードチキン（税込769円）
・九州食市：大分ザンギ（税込769円）
・近畿食市：ホルモン串5本盛り（税込1,539円）
・横浜中華食市：つまようじラム串（税込1,099円）
・中国・四国食市：蟹クリームコロッケ（1個）（税込549円）
・沖縄食市：スパムハムカツタルタルソース（税込659円）
・北陸食市：蟹クリームコロッケ 1個 （税込549円）
・東海食市：浜松ぎょうざ 9個（税込879円）、18個（税込1,758円）
２.濃いめガチャキャンペーン
4月27日(月)から5月1日(金)までの5日間限定で、「濃いめ横丁」内で「濃いめガチャキャンペーン」を実施します。「濃いめのレモンサワー」を注文されたお客様にガチャコインを配布し、ガチャを回すとその場で景品が当たります。濃いめオリジナルTシャツやオリジナルステッカーなどのグッズが当たるチャンスもご用意しています。
※参加はお一人様1回限りとさせていただきます。
※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。
【賞品】
A賞：濃いめオリジナルTシャツ
B賞：濃いめオリジナルステッカー（デザイン1）
C賞：濃いめオリジナルステッカー（デザイン2）
３.濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーン
4月27日(月)16:00から5月1日(金)22:00までの5日間限定で、「濃いめ横丁」入口付近にフォトスポットを設置します。フォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ「#PR」「#濃いめのレモンサワーの日」を付けて、ご自身のSNSアカウントから投稿いただいた方には、濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカーをその場でプレゼントします。
※参加はお一人様1回限りとさせていただきます。
※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。
【賞品】
濃いめのレモンサワーの日 オリジナルステッカー
■5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン概要
1.キャンペーン名称
5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン
2.キャンペーン概要
サッポロビール公式Xアカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で100名様に「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セットが当たります。
※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要です。
3.応募期間
2026年4月27日(月)12：00(正午)～2026年5月7日(木)17：00
4.賞品
「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セット 100名様
5.応募資格
・日本国内にお住まいの満20歳以上の方
・Xアカウントをお持ちで、サッポロビール公式Xアカウント（@SapporoBeer）をフォローしている方
6.抽選
厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビールX公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡を差し上げます。当選のご連絡は2026年5月中旬の予定です。
※当選はお一人様1回限りとさせていただきます。
7.賞品のお届け
2026年5月下旬以降を予定
※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。
8.問い合わせ先
サッポロビールお問い合わせ窓口
https://apply.sapporobeer.jp/webapp/form/23354_goib_32/index.do
■「サッポロ 濃いめ」ブランドについて
満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが大好評なサワーブランドです。
定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしています。
サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランドです。
ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/koime_lemon_sour/