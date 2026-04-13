「濃いめのレモンサワー」の世界観に包まれる！GWの渋谷横丁で2週間限定イベント「濃いめ横丁」開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、日常のひとときをより“濃い”時間として楽しんでいただきたいという想いから、5（こ）・1（い）＝「濃い」の語呂合わせにちなみ、5月1日を「濃いめのレモンサワーの日」として制定しました。

この記念日をきっかけに、4月27日(月)から5月10日(日)までの2週間、東京都渋谷区・RAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」を開催します。「濃いめ横丁」では、横丁全体を「サッポロ 濃いめのレモンサワー」の世界観で装飾し、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う“濃いめし”メニューを提供します。提灯やのぼり、ポスターなどの装飾により、渋谷の中心で“濃いめ”の世界観を体感できる空間を演出します。

近年、食品・飲料の値上げが続く中、節約志向やコストパフォーマンスを重視する意識が高まり、“濃さ”や満足感のある味わいを求める傾向が強まっています。「サッポロ 濃いめ」ブランドは、手搾りサワーのような味わいを特長に、ギュッと手搾りしたような、しっかりすっぱいレモン味を手頃な価格で提供することで、お客様に好評をいただいてきました。2025年にはブランド計で前年比108％を達成するなど、これまで一定の成長を遂げています。こうした「濃いめ」の価値を、より多くのお客様に体験していただきたいとの考えから、ゴールデンウィークという多くの方が集まる機会に、「濃いめ横丁」を実施します。

イベント期間中は、「濃いめのレモンサワー」を注文すると参加できるガチャキャンペーンや、フォトスポットでのSNS投稿企画なども実施します(注1)。

また、4月28日(火)より「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を全国で数量限定発売します(注2)。

ぜひ、ゴールデンウィークは「濃いめ横丁」と「濃いめのレモンサワー」で、日常のひとときを“濃い”時間としてお楽しみください。

(注1)濃いめガチャキャンペーン、濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーンともに4月27日(月)から5月1日(金)までの5日間限定

(注2)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018353/

■「濃いめ横丁」概要

1.イベント名

濃いめ横丁

2.イベント概要

RAYARD MIYASHITA PARK 1階「渋谷横丁」全14店舗にて、期間限定イベント「濃いめ横丁」を開催します。会場では「サッポロ 濃いめのレモンサワー」の世界観で横丁全体を装飾し、各店舗が同商品に合う「濃いめし」メニューを提供します。



3.実施期間

2026年4月27日(月)～5月10日(日)

全日 11時～朝5時 ※店舗により異なります。



4.会場

渋谷横丁（RAYARD MIYASHITA PARK South 1F）

都渋谷区神宮前6丁目20番地10号



5.アクセス

JR・東京メトロ・東急・京王「渋谷」駅より徒歩約3分



6.コンテンツ概要

１.濃いめし」メニュー

「濃いめ横丁」では、各店舗が「濃いめのレモンサワー」に合う「濃いめし」メニューを提供します。全国各地のご当地グルメ店が、それぞれの得意分野を活かした、しっかり味の一品をラインアップします。

＜濃いめしメニュー例＞

・渋谷バル：骨付きローストチキン（税込1,429円）

・魚利喜：すごいサバ焼き（税込1,209円）

・ラーメンステーション萬：牛骨白湯ラーメン（税込1,200円）

・北海道食市：鮭とたっぷり野菜のちゃんちゃんバター焼き（税込1,979円）

・布袋：鳥皮餃子 5個（税込769円）

・東北・関東食市：横手焼そば（税込989円）

・韓国食市：ハニーマスタードチキン（税込769円）

・九州食市：大分ザンギ（税込769円）

・近畿食市：ホルモン串5本盛り（税込1,539円）

・横浜中華食市：つまようじラム串（税込1,099円）

・中国・四国食市：蟹クリームコロッケ（1個）（税込549円）

・沖縄食市：スパムハムカツタルタルソース（税込659円）

・北陸食市：蟹クリームコロッケ 1個 （税込549円）

・東海食市：浜松ぎょうざ 9個（税込879円）、18個（税込1,758円）

２.濃いめガチャキャンペーン

4月27日(月)から5月1日(金)までの5日間限定で、「濃いめ横丁」内で「濃いめガチャキャンペーン」を実施します。「濃いめのレモンサワー」を注文されたお客様にガチャコインを配布し、ガチャを回すとその場で景品が当たります。濃いめオリジナルTシャツやオリジナルステッカーなどのグッズが当たるチャンスもご用意しています。

※参加はお一人様1回限りとさせていただきます。

※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

【賞品】

A賞：濃いめオリジナルTシャツ

B賞：濃いめオリジナルステッカー（デザイン1）

C賞：濃いめオリジナルステッカー（デザイン2）

３.濃いめフォトスポット＆ハッシュタグ投稿キャンペーン

4月27日(月)16:00から5月1日(金)22:00までの5日間限定で、「濃いめ横丁」入口付近にフォトスポットを設置します。フォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ「#PR」「#濃いめのレモンサワーの日」を付けて、ご自身のSNSアカウントから投稿いただいた方には、濃いめのレモンサワーの日オリジナルステッカーをその場でプレゼントします。

※参加はお一人様1回限りとさせていただきます。

※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

【賞品】

濃いめのレモンサワーの日 オリジナルステッカー

■5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン概要

1.キャンペーン名称

5月1日は濃いめのレモンサワーの日！限定品「もっと濃いめ」プレゼントキャンペーン

2.キャンペーン概要

サッポロビール公式Xアカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で100名様に「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セットが当たります。

※当選後にサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要です。

3.応募期間

2026年4月27日(月)12：00(正午)～2026年5月7日(木)17：00

4.賞品

「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」特別6缶セット 100名様

5.応募資格

・日本国内にお住まいの満20歳以上の方

・Xアカウントをお持ちで、サッポロビール公式Xアカウント（@SapporoBeer）をフォローしている方



6.抽選

厳正な抽選の上、当選者のみにサッポロビールX公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡を差し上げます。当選のご連絡は2026年5月中旬の予定です。

※当選はお一人様1回限りとさせていただきます。



7.賞品のお届け

2026年5月下旬以降を予定

※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。



8.問い合わせ先

サッポロビールお問い合わせ窓口

https://apply.sapporobeer.jp/webapp/form/23354_goib_32/index.do

■「サッポロ 濃いめ」ブランドについて

満足感のある果実感“濃いめ”の味わいが大好評なサワーブランドです。

定番商品として、レモンのほか、グレープフルーツや季節限定商品の展開もしています。

サッポロビールRTD史上最大の販売数量を誇る人気ブランドです。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/koime_lemon_sour/