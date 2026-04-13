新規事業用地の取得に関するお知らせ（沖縄県那覇市）

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、沖縄県那覇市において新規事業用地の取得を行いましたのでお知らせいたします。

当事業用地は、沖縄都市モノレール（通称：ゆいレール）「県庁前」駅まで徒歩3分の場所に位置しており、「那覇空港」駅へダイレクトアクセスが可能な交通利便性に優れた立地です。

周辺は、県内最大級の商店街「国際通り」やデパートが至近にあるほか、沖縄経済の中心地であり、観光・ビジネス双方の需要が見込まれるエリアです。

この立地特性を活かしたホテルの開発に取り組んでまいります。

【新規取得事業用地の概要】

（仮称）那覇市久茂地プロジェクト

所在地 沖縄県那覇市久茂地3丁目2番4、14、15、16、17（地番）

敷地面積 1,057.78平方メートル

※当プロジェクトは、第一ライフ丸紅リアルエステート傘下の丸紅都市開発株式会社（東京都港区、代表取締役 藏本清登）及び相互住宅株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 武富正夫）と共同で事業を行います。

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308