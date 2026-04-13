4月16日（木）インテックス大阪で開催される「防犯防災総合展2026」に関通・サイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー達城利元がセミナー登壇

株式会社関通

物流とITオートメーション、セキュリティ事業を展開する関通ホールディングス株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：達城 利卓、以下「関通」）は、2026年4月15日（水）～17日（金）にインテックス大阪で開催される「防犯防災総合展 2026」において、サイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー兼Cyber Govemance Lab株式会社の代表取締役社長 達城利元が登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちらから（無料：登録制）

https://www.bohanbosai.jp/seminar/

■ 防犯防災総合展2026とは

西日本最大級の安全・安心に関する専門展示会となり、

AI防犯カメラや災害対策ドローン、最新の備蓄品が集結するほか、「熱中症対策展」も同時開催され、ビジネス・自治体から家庭まで役立つ対策を学べる場となります。

■ 講演内容

「サイバー攻撃の被害から再起と復活。～対処と備えの具体例～」

2024年9月、関通は大規模なサイバー攻撃により基幹システムと物流業務が停止しました。深刻な状況化で、関通はどのような意思決定をし、どのような教訓を得たのか。被害当事者だからこそ語れる「真の事業継続（BCP）」を赤裸々に公開します。

「明日は我が身」として、事前対策と危機対応を再考するために、実効性の高い備えを伝授します。

■ セミナー登壇概要

【名 称】防犯防災総合展2026

【日 時】2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～16:30（最終日は16:00まで）

（※達城の登壇は、2026年4月16日（木） 14:00～14:50になります。）

【会 場】インテックス大阪（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

【主 催】防犯防災総合展実行委員会・一般財団法人大阪国際経済振興センター

（インテックス大阪）・テレビ大阪

【入場料】無料（登録制）

【詳 細】https://www.bohanbosai.jp/seminar/

■ 登壇者プロフィール

関通ホールディングス株式会社

サイバーガバナンス・エグゼクティブ・アドバイザー

兼 Cyber Govemance Lab株式会社

代表取締役社長 達城利元

CISO（最高情報セキュリティ責任者）や経営層に対し、サイバーリスクを定量的に評価し、戦略的なガバナンス体制を構築するための提言を行う。特に、Googleの先進的なセキュリティ技術とグローバルな知見と生成AIをフル活用した、実効性の高い防御および回復体制の構築に強みを持つ。他では学べない被害企業のリアルな教訓に基づき、組織の防御力強化と企業価値の維持を両立させるための指針を策定。

■ 関通ホールディングス株式会社について

関通ホールディングス株式会社は2026年4月1日より、株式会社関通からホールディングス体制へと移行いたしました。

【社 名】関通ホールディングス株式会社（東証グロース上場）

【所在地】兵庫県尼崎市西向島町111-4

【代表者】代表取締役会長：達城久裕 代表取締役社長：達城利卓

【創 業】1986年4月

【事 業】物流事業・ITオートメーション事業・セキュリティ対策事業

【U R L】ホールディングス：https://www.kantsuhd.com/

サービスサイト ：https://www.kantsu.com/