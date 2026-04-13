GLOBIS 学び放題、JALと連携し、学び始め応援キャンペーンを開始　新規契約で最大1,000マイルをプレゼント

株式会社グロービス

株式会社グロービス（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀義人、以下 グロービス）が提供する定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取三津子、以下 JAL）が運営するJAL会員向けマイル提携サービス「JALマイレージパーク」と連携を開始します。「GLOBIS 学び放題」の新規契約者を対象に、最大1,000マイルをプレゼントすることで、学び始めを応援するキャンペーンを開始しました。

本連携により、社会人がビジネススキルを学び始めるきっかけを広げます。マイル特典で学びへの一歩を後押しし、「GLOBIS 学び放題」を通じて個人の学びと成長を支援してまいります。

■キャンペーン概要

対象期間中に「GLOBIS 学び放題」を新規契約した方へ契約プランに応じたマイルをプレゼントします。

（1）対象期間

2026年4月13日（月）～2026年6月23日（火）13時

（2）対象プランとマイル数

・半年プラン（11,400円/税込）：500マイル

・年間プラン（20,400円/税込）：1,000マイル

（3）適用条件

・対象期間内に無料体験を開始し、2026年6月30日（火）までに有料プランへ移行すること。

・有料プラン開始後に送付される専用フォームから無料体験開始後の翌月末までに申請を完了すること。

※その他、詳細な条件はキャンペーンサイト(https://partner.jal.co.jp/jmb/partner/feature/200606/)をご覧ください。

◆GLOBIS 学び放題

個人向けサービス ： https://globis.jp/unlimited/

法人向けサービス ： https://gce.globis.co.jp/service/hodai/

「GLOBIS 学び放題」は、グロービスがこれまでビジネススクールや企業研修、出版事業を通じて培った、良質な経営教育のコンテンツやビジネストレンドを、スマートフォンやPCなど利用シーンに合わせたデバイスで、いつでもどこでも好きなだけ学習することができるサービスです。ビジネスに必要とされる体系的な知識を、4,700コース、19,900本以上の動画に収録、2026年4月時点で累計受講者ID数は約140万以上に成長しています。動画は1本あたり3分程度で構成しており、隙間時間に手軽に学習することが可能。

◆グロービス （https://globis.co.jp）

グロービスは1992年の設立以来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業を展開してまいりました。「ヒト」の面では、グロービス経営大学院に加え、スクール型研修や集合研修など法人向け人材育成サービスを展開するグロービス・コーポレート・エデュケーション、eラーニングや定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォームにより、リーダーの育成を推進しています。「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」を運営、「チエ」の面では、出版事業ならびにオウンドメディア「GLOBIS 学び放題×知見録」を通じて知の発信を行っています。さらに社会における創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資などの活動を展開しています。

グロービス：

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語（東京、大阪、名古屋、福岡、オンライン）／英語（東京、オンライン）

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業研修

・出版／電子出版

・「GLOBIS 学び放題×知見録」／「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」／「GLOBIS Unlimited」

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社

顧彼思（上海）企業管理諮詢有限公司

GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.

GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.

GLOBIS Thailand Co., Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV

GLOBIS Manila Inc.

PT. GLOBIS INDONESIA HUB

その他の活動：

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

・株式会社LuckyFM茨城放送

【取材に関するお問い合わせ先】

グロービス 広報室 担当：土橋涼、杉田友紀

E-MAIL： pr-info@globis.com